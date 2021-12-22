انطلاق جوهرة كيا.. سيارة كيا كارينز 2022 الجديدة .. السيارة الأكثر تطورًا بمواصفات واداء مميز

انطلاق جوهرة كيا قامت شركة كيا اليابانية بالكشف عن سيارتها الجديدة سيارة كيا كارينز 2022 وهي واحدة من أكثر السيارات العالمية وليس اليابانيةانطلاق جوهرة كيا.. فقط الأكثر تطورًا من جميع النواحي حيث تتميز بعدة مواصفات ووسائل ترفيه وأمان تجعلها خيار مناسب لكل الراغبين في شراء سيارة جديدة، وتنتمي السيارة ضمن عائلة سيارات الدفع الرباعي وتتميز السيارة بحجمها الكبير والمناسب للرحلات العائلية حيث تستطيع حمل حتى 7 أفرد بداخلها وسنوضح لكل بشكل تفصيل كل ما يخص السيارة اليابانية.

يبلغ طول السيارة حوالي 4.54 متر ويصل ارتفاعها إلى 170 سم بينما عرضها يبلغ 180 سم.

يمكنها حمل من ستة إلى سبعة أفراد من الأطفال والكبار.

أنظمة تبريد وتدفئة بتقنية عالية داخل السيارة.

قمرة السيارة مجهزة بنظام لتنقية الهواء.

الأنظمة الصوتية داخل السيارة مزودة بأفضل المكبرات الصوتية عالية الجودة.

تحتوي على عدد 6 وسائد هوائية.

حساسات خاصة بالمطر والضوء.

وحساسات أمامية وخلفية تساعد في ركن السيارة.

نظام تشغيل السيارة بدون بالتقنية الذكية عن بعد.

معرفة النقطة العمياء حتى تتفادى حدوث الحوادث.

سعة المحرك تبلغ 1400 سي سي (1.4 لتر) ويعمل بقوة تبلغ 140 حصان.

يدور بعزم دوران يبلغ أقصاه حوالي 165 نيوتن لكل متر ومقترن بفتيس حركي مكون من 6 سرعات.

يتكون المحرك من 4 أسطوانات و16 صبابة.

خاصية البلوتوث ومنافذ USB , AUX.

شحن الهاتف اللاسلكي.

الحقن يتم إلكترونيًا.

المصابيح تعمل بالليد المضيء.

نظام ABS للفرامل مانعة للانغلاق.

المكيف يعمل بريموت كنترول ذكي.

النوافذ الخلفية تعمل بالكهرباء.

المقاعد يمكن طيها بالكهرباء كما أنها مصنوعة من الجلد الفاخر عالي الجودة.

الاتصال بالواي فاي.

ربط السيارة بالهاتف الذكي وتشغيله عليها.

تثبيت السرعة بالنظام التكيفي.

استهلاك الوقود اقتصادي إلى حد كبير مقارنة بالسيارات المنافسة.

أقصى سرعة تبلغها السيارة هي 180 كيلو متر في الساعة الواحدة.

مواصفات سيارة كيا كارينز 2022مميزات كيا كارينز موديل 2022عيوب كيا كارينز موديل 2022

لم يتم الكشف عن أي عيوب تخص السيارة حتى الآن.

أسعار كيا كارينز موديل 2022 في سوق السيارات المحلية

يبلغ سعر السيارة في سوق السيارات السعودي المحلي حوالي 82.610 ريال سعودي فيما يعادل حوالي من 17 دولار إلى 18 دولار أميركي.