مواصفات سيارة كيا K8 2022 وأسعارها في الأسواق بالمملكة

مواصفات سيارة كيا K8 2022 التي أطلقتها واحدة من اكبر شركات السيارات حول العالم لتقديمها تشكيلة واسعة من أنواع سيارات بداية من كيا الصغيرة والسيارات متوسطة الحجم وصولاً إلى السيارات العائلية الضخمة، واعتمدت كيا على تطبيق تصميم جديد للشكل الخارجي ليتميز هذا الطراز الجديد عن باقي الطرازات لكونها أول سيارة تحمل العلامة التجارية الجديدة لكيا وذلك بتصميم جديد عصري ومتطور وبخطوط ديناميكية تضفي طابعاً رياضياً للسيارة، وتتنافس شركات السيارات العالمية على تجديد وتتطوير السيارات لتناسب جميع الازواق والإمكانيات وكذلك الأسعار، كما أن امتلاك السيارات في السعودية من الأمور الهامة التي لاغني عنها لسهولة الحركة وسط الزحام والوصول إلى المكان المحدد دون تأخير غير وجود شركات التامين على السيارات وكذلك يتم تقسيط السيارات من البنوك لتيسير الحصول عليها، وحصلت كيا K8 على نظام تعليق معدل مقارنة بكادينزا لتحسين الثبات وخفض مستويات الضوضاء والاهتزاز بفضل إستخدام مواد أكثف لكتم الأصوات. ومن مميزات الداخلية، خاصية الدعم الذكي لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، أو بشكل أوتوماتيكي في حالة تجاوز سرعة 130 كلم/ساعة لتوفير دعم إضافي لجوانب الظهر.

تتميز بمحرك قوي مكون من 6 أسطوانات، وتبلغ سعته 3.5 لتر ويولد قوة تصل إلى 300 حصاناً. معدل استهلاك الوقود في K8 يبلغ 12.9 كيلومتر/لتر. يوجد بها شبكة أمامية مكونة من خطوط متشابكة باللون الأسود مطعمة بالكروم والمعروفة باسم وجه النمر. يتوافر بها بعجلات مقاس 19 إنش، وبأضواء خلفية مميزة تعمل أيضاً بتقنية LED. نظام تحكم كهربائي بالمقاعد وشاشة ترفيه ومعلومات مقاس 12.3 بوصة. التحكم بأنظمة السيارة الداخلية من خلال المقود. نظام حماية من السرقة ونظام تحذير مغادرة المسار ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات. نظام التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح. تم دمج الشبك الأمامي بشكل انسيابي مع المصدات الأمامية والمصابيح.

مواصفات سيارة كيا K8 2022أسعار وفئات سيارة كيا K8 2022

يتراوح سعر السيارة بين 29 ألف دولار و40 ألف دولار وتختلف كل سيارة على حسب مواصفاتها: