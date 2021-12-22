الوحش الياباني وصل.. سيارة تويوتا ياريس 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سعر ومواصفات سيارة تويتا ياريس 2022 بالسعودية والأسواق نتعرف بالتفصيل عليه من خلال الآتي من الفقرات التي تتضمنها سطورنا التالية حيث نقوم بالعرض المفصل لكل التجهيزات التي تشتمل عليها لسيارة الحاملة لاسم العلامة التجارية الأشهر في عالم السيارات تويوتا من الموديل ياريس للعام ألفين اثنين وعشرين، ومن خلال ما قد تم نشره من قبل الشركة المنتجة عن السيارة نتطرق لأهم التفاصيل التي تتعلق بموصفات السيارة المتميزة، وأهم ما تتمتع به السيارة من مزايا وكل ما يتعلق بالشراء للسيارة والتكلفة لشراء هذا الموديل الحديث من السيارة ياريس التابع لتويوتا.

سعر ومواصفات سيارة تويتا ياريس 2022 بالسعودية

نوضح فيما يلي السعر والمواصفات الأشهر للسيارة تويتا ياريس 2022 بالسعودية والأسواق والتي انتشر الحديث عنها مؤخرا حيث تعتبر من بين أهم الموديلات التي يتساءل عنها الكثير من راغبي الحجز لهذا الموديل الشهير، وفيما يأتي البين الكامل عن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة:

مواصفات سيارة تويتا ياريس 2022

المواصفات للسيارة تويتا ياريس 2022 من أكثر العوامل التي تجذب الكثير من العملاء للحجز لهذا الموديل الجديد المميز، ومن خلال الجمع ما بين روعة التصميم وقوة الأداء كانت السيارة من موديل ياريس المميز، وتعتبر السيارة من أكثر أنواع المركبات التابعة لتويوتا والتي تعتبر أكثر السيارات التي تساعد في العبور لأصعب الطرق الوعرة، والتي تساعد قوة عجلات السيارة من تويتا يارس على عبورها، ومن التجهيزات الأساسية للسيارة ما يلي:

التصميم الديناميكي المميز للتصميم والانسيابية مع قوة الأداء وثبات السيارة على أصعب الطرق.

العصرية مع التطور التقني للسيارة وتزويدها بأنظمة حماية ممتازة أثناء القيادة.

العصرية مع التطور التقني للسيارة وتزويدها بأنظمة حماية ممتازة أثناء القيادة. المقدمة العريضة الأمامية للسيارة مع توفر الشبك الأمامي باللون الأسود.

النمط العصري المميز والتي تمتاز به السيارة من التركيب الداخلي للمقاعد وشكل المقصورة الداخلية.

تتوفر لمنافذ لليو إس بي والإي يو إكس.

تجهيزات الكماليات من أبرزها المكيف والذي يمتاز بالأناقة وقوة الأداء.

سعر سيارة تويتا ياريس 2022 بالسعودية

السعر للسيارة سبعة وخمسين ألف ريال سعودي بكافة المعارض يمكنك شراءها بسهولة من المعارض الموجودة في بلدك