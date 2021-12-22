تويوتا لاندكروزر 2022 من أكثر السيارات المرغوبة في المملكة العربية السعودية، وتعد السيارة من السيارات التي تقدم غالبية الإمكانات أو بعبارة أخرى، تعد هذه السيارة المشار إليها هي أقرب السيارات لمصطلح السيارة المتكاملة، وتعتبر شركة تويوتا اليابانية العالمية من أكبر وأنجح شركات السيارات نجاحا في السعودية وذلك لأنها تقدم تنوع كبير في موديلاتها يناسب اختلاف جميع الأذواق والاحتياجات وهو ما أنعكس بالإيجاب على حجم المبيعات لتصبح تويوتا العلامة الأكثر توزيعا للسيارات في المملكة. انطلاق تويوتا لاندكروزر 2022 بأقل قسط وبالتقسيط المريح لأطول مدة بالسعودية وتطرح شركة عبداللطيف جميل للتمويل لاندكروزر 2022 في السعودية باقل قسط واطول فترة سداد.

وفي الوقت نفسه تم حساب الأرقام التالية لعقد التقسيط بناءً على معدل دخل شهري مقداره 10000 آلاف ريال سعودي.

قسط السيارة الشهري سيكون 4500 ريال لمدة 60 شهر وهي أطول فترة تقسيط بالمملكة العربية السعودية. تفاصيل تقسيط لاند كروزر 2022 من عبداللطيف جميل بأقل قسط هناك دفعة أولى تقدر بـ 11 ألف 35 ريال سعودي، بالإضافة إلى وجود دفعة تملك تمثل 40% من إجمالي سعر السيارة، هي 91 ألف 520 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك مصروفات إصدار لعقد التمويل هي 2178 ريال سعودي.

كذلك هناك ضريبة القيمة المضافة على سعر السيارة وهي 41 ألف 511 ريال، ونسبتها 15% من إجمالي سعر السيارة وهو 228 ألف ريال.

فئة السيارة المقصودة هي GXR2 دفع رباعي للعجلات تعمل بالبنزين وتحتوي على محرك بسعة 3.5 لتر.

سعر السيارة يوم انتهاء عقد التمويل سيكون 416 ألف ريال، حيث أن النسبة السنوية على عقد التمويل هي 20% لكل عام. أبرز مزايا لاندكروزر الجديدة الوعرة الجبارة الوحش الياباني محرك خرافي بقوة دفع 409 حصان وهي قوة جبارة كافية لخوض أغلب أنواع المغامرات أثناء القيادة.

وفي الوقت نفسه سعة خزان الوقود تتناسب مع قوة المحرك العملاقة، حيث يأتي خزان وقود لاندكروزر بسعة 110 لتر.

كذلك ناقل الحركة يعمل لإخراج أقصى قوة لدى المحرك، وتمت إضافته اتوماتيكي بـ10 ناقلات داخلية مع إمكانية التحكم اليدوي.

مقاس الإطارات متناسب لأقصى درجة مع كبر حجم هيكل السيارة، وجاء ليكمل منظومة التحريك القوية للغاية وهو، R20. انطلاق تويوتا لاندكروزر 2022 بأقل قسط وبالتقسيط المريح لأطول مدة بالسعوديةتفاصيل تقسيط لاند كروزر 2022 من عبداللطيف جميل بأقل قسطأبرز مزايا لاندكروزر الجديدة الوعرة الجبارة الوحش الياباني الوسوم

تويوتا لاندكروزر 2022 من أكثر السيارات المرغوبة في المملكة العربية السعودية، وتعد السيارة من السيارات التي تقدم غالبية الإمكانات أو بعبارة أخرى، تعد هذه السيارة المشار إليها هي أقرب السيارات لمصطلح السيارة المتكاملة، وتعتبر شركة تويوتا اليابانية العالمية من أكبر وأنجح شركات السيارات نجاحا في السعودية وذلك لأنها تقدم تنوع كبير في موديلاتها يناسب اختلاف جميع الأذواق والاحتياجات وهو ما أنعكس بالإيجاب على حجم المبيعات لتصبح تويوتا العلامة الأكثر توزيعا للسيارات في المملكة. انطلاق تويوتا لاندكروزر 2022 بأقل قسط وبالتقسيط المريح لأطول مدة بالسعودية وتطرح شركة عبداللطيف جميل للتمويل لاندكروزر 2022 في السعودية باقل قسط واطول فترة سداد.

وفي الوقت نفسه تم حساب الأرقام التالية لعقد التقسيط بناءً على معدل دخل شهري مقداره 10000 آلاف ريال سعودي.

قسط السيارة الشهري سيكون 4500 ريال لمدة 60 شهر وهي أطول فترة تقسيط بالمملكة العربية السعودية. تفاصيل تقسيط لاند كروزر 2022 من عبداللطيف جميل بأقل قسط هناك دفعة أولى تقدر بـ 11 ألف 35 ريال سعودي، بالإضافة إلى وجود دفعة تملك تمثل 40% من إجمالي سعر السيارة، هي 91 ألف 520 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك مصروفات إصدار لعقد التمويل هي 2178 ريال سعودي.

كذلك هناك ضريبة القيمة المضافة على سعر السيارة وهي 41 ألف 511 ريال، ونسبتها 15% من إجمالي سعر السيارة وهو 228 ألف ريال.

فئة السيارة المقصودة هي GXR2 دفع رباعي للعجلات تعمل بالبنزين وتحتوي على محرك بسعة 3.5 لتر.

سعر السيارة يوم انتهاء عقد التمويل سيكون 416 ألف ريال، حيث أن النسبة السنوية على عقد التمويل هي 20% لكل عام. أبرز مزايا لاندكروزر الجديدة الوعرة الجبارة الوحش الياباني محرك خرافي بقوة دفع 409 حصان وهي قوة جبارة كافية لخوض أغلب أنواع المغامرات أثناء القيادة.

وفي الوقت نفسه سعة خزان الوقود تتناسب مع قوة المحرك العملاقة، حيث يأتي خزان وقود لاندكروزر بسعة 110 لتر.

كذلك ناقل الحركة يعمل لإخراج أقصى قوة لدى المحرك، وتمت إضافته اتوماتيكي بـ10 ناقلات داخلية مع إمكانية التحكم اليدوي.

مقاس الإطارات متناسب لأقصى درجة مع كبر حجم هيكل السيارة، وجاء ليكمل منظومة التحريك القوية للغاية وهو، R20. انطلاق تويوتا لاندكروزر 2022 بأقل قسط وبالتقسيط المريح لأطول مدة بالسعوديةتفاصيل تقسيط لاند كروزر 2022 من عبداللطيف جميل بأقل قسطأبرز مزايا لاندكروزر الجديدة الوعرة الجبارة الوحش الياباني

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