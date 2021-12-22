انطلاق تويوتا تندرا 2022 أقوى سيارة دفع رباعي والسعر مفاجأة وحش الصحراء

تمتلك تويوتا تندرا 2022 الجديدة كليا محرك خرافي بقوة هائلة تقدر بـ 437 حصان ميكانيكي، ويتمشى حجم قوة المحرك مع فلسفة السيارة كونها أحد أهم السيارات القاطرة في السعودية والعالم، بالإضافة إلى أن حجمها الكبير نسبيًا أوجب على تويوتا إضافة محرك عملاق ليتمكن من الأداء المذهل دون تقديم أي تنازلات، وحصلت السيارة الجديدة على بعض التعديلات وكان أبرزها على صرفية الوقود الخاصة بها بحيث تصبح أقل وهو سوف يجعل السيارة الجديدة تنافس عدد أكبر من السيارات بسوق السيارات السعودي.

أعلنت تويوتا عن سيارتها الجديدة تندرا 2022 في سبتمبر من عام 2021، وحظيت السيارة الجديدة باهتمام بالغ من السعوديين.

وفي الوقت نفسه لم تعلن تويوتا عن موعد طرح السيارة الجديدة في الأسواق السعودية أو غيرها من الأسواق.

ويتوقع خبراء عالم السيارات أن السيارة الجديدة سيتم طرحها بالأسواق تزامنا مع بداية العام الجديد 2022.

صالون رحب ذو مساحات جلوس خرافية تمد كل الجالسين داخلها براحة تامة.

وفي الوقت نفسه شاشة داخلية تاتش بحجم 8 بوصة يمكن بواسطتها التحكم في العديد من وظائف السيارة لاسيما الوظائف الترفيهية.

تحتوي مقاعد السيارة على أنظمة التكييف مع درجات الحرارة بحيث ترفع من درجة حرارتها في الشتاء وتخفضه في الصيف.

السيارة تحتوي على فتحة سقف كبيرة بانورامية، بالإضافة إلى مقعد خلفي في صندوق السيارة.

وفي الوقت نفسه هناك إمكانية جبارة في السيارة المشار إليها والتي تؤدي إلى أعلى درجات الأمان.

نظام البقاء على المسار والتنبيه عند الخروج عنه.

وفي الوقت نفسه إضاءة السيارة واضحة بفضل كشافاتها القوية المرتكزة في مقدمة السيارة المرتفعة عن الأرض.

مثبت سرعة للحفاظ على سرعة السيارة دون الحاجة إلى التركيز مع الأمر يدويا.

السيارة تحتوي على كاشف للنقاط العمياء عند الدوران او الانعطاف او الرجوع للخلف

انظمة حماية الفرامل لمنع الانزلاق ولمنح كل عجلة قوة الفرامل المناسبة لوضعها.

140 ألف ريال سعودي، وتنافس تندرا بعض فئات تويوتا افالون إلا ان افالون مفضلة لدى الكثيرين بحجم مبيعاتها الأكثر في السعودية.

السيارة تأتي بـ6 فئات وأسعارهم متفاوتة تبدأ من 140 ألف ريال.

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