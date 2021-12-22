احدث عروض السيارات اليوم في السعودية تخفيضات سيارات الدفع الرباعي

احدث عروض السيارات اليوم في السعودية كثيرة ومتعددة حيث يتوفر خصومات على جميع الموديلات والماركات، وإذا كنت تريد الحصول على سيارة ذات إمكانيات وجودة عالية عليك بقراءة هذا المقال لمعرفة المواصفات الخاصة بكل سيارة وسعرها ويوجد موديلات مختلفة للسيارات فهناك الهوندا والجيب والنيسان والبي ام دبليو والمرسيدس والتويوتا والكيا وغيرها من الموديلات الأخرى المختلفة وسوف نذكر في هذا المقال أسعار هذه الموديلات وامكانيات كل سيارة بالتفصيل. احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة جيب سيارة جيب رانجلر jeep wrangler sport plus 2021 تعمل بالدفع الرباعي وسعة المحرك لها تبلغ 2 لتر ويبلغ سعرها 196649 ريال سعودي.

من ضمن الموديلات الفخمة سيارة جيب رانجر 2021 Sahara التي تتميز بالدفع الرباعي ومحرك سعته تبلغ 3.6 لتر وسعرها بعد إضافة القيمة المضافة يبلغ 202975 ريال سعودي.

يتوافر سيارة جيب كومباس Limited-S 2021 وسعرها 141450 ريال سعودي.

سيارة جيب كومباس Longitude plus 2021 بالدفع الرباعي وسعة موتور 2.4 لتر ويبلغ سعرها 107985 ريال سعودي. احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة جيب احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة تويوتا هناك سيارة تويوتا CRUISER FG-2 FJ 2022 بسعة محرك 4 لتر ودفع رباعي وسعرها مجزي للغاية حيث يبلغ 169050 ريال سعودي.

سيارة تويوتا فورتشنر GX2 2022 بالدفع الرباعي وسعة المحرك لها تبلغ 2.7 لتر ويبلغ سعرها 135700 ريال سعودي.

يتوافر سيارة تويوتا يارس Y-Plus 2021 بسعة محرك 1.5 لتر وسعرها 64975 ريال سعودي.

يوجد سيارة تويوتا يارس 2021 Y سعة المحرك 1.5 لتر وتعمل بالدفع الأمامي ويبلغ سعرها بالقيمة المضافة 60835 ريال سعودي.

من ضمن الموديلات سيارة تويوتا راش 2022 G التي تعمل بالدفع الخلفي وسعة المحرك لها 1.5 لتر ويبلغ سعرها 74635 ريال سعودي. احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة تويوتا احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة كيا سيارة كيا سونيت GLS 2022 بسعة محرك تبلغ 1.5 لتر ودفع أمامي وسعرها يبلغ 82800 ريال سعودي.

موديل كيا k5 GL-MID 2022 بسعة محرك تبلغ 2.5 لتر وتعمل بالدفع الأمامي ويبلغ سعرها 104650 ريال سعودي.

من الموديلات المميزة سيارة كيا سونيت GLS 2021 بسعة محرك تبلغ 1.5 لتر وتنجيد المقاعد جلد وتعمل بالدفع الأمامي ويبلغ سعرها 78,200 ريال سعودي.

يتوافر سيارة كيا K8 GLS-MID 2022 وتبلغ سعة المحرك لها 3.5 لتر وتعمل بالدفع الأمامي ويبلغ سعرها 181,700 ريال سعودي.

يوجد سيارة كيا K8 GLS 2022 وتمتاز بروعة التصميم ودقته وتبلغ سعة المحرك لها 3.5 لتر وتنجيد المقاعد جلد ونوع الجر فيها دفع امامي ويبلغ سعرها 164,450 ريال سعودي.

سيارة كيا سيلتوس GLS 2022 تبلغ سعة المحرك فيها 1.6 لتر وتنجيد المقاعد لها مخمل وتعمل بالدفع الأمامي ويبلغ سعرها 89,585 ريال سعودي.

سيارة كيا سونيت GL 2021 تبلغ سعة المحرك 1.5 لتر ويبلغ سعرها حوالي 66,585 ريال سعودي وتعمل بالدفع الأمامي.

سيارة كيا سونيت GL-mid 2021 وتبلغ سعة المحرك 1.5 لتر وتعمل بالدفع الأمامي وسعرها 72,335 ريال سعودي.

موديل كيا سبورتاج Kia Sportage GLS 1.6 2022 تبلغ سعة المحرك 1.6 لتر وتعمل بالدفع الأمامي وسعرها يبلغ 98,900 ريال سعودي وذلك بعد إضافة القيمة المضافة. احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة كيا في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع الأسعار للموديلات المختلفة من السيارات الحديثة في المملكة ومواصفاتها وقد ذكرنا كذلك احدث عروض السيارات اليوم في السعودية. الوسوم

احدث عروض السيارات اليوم في السعودية كثيرة ومتعددة حيث يتوفر خصومات على جميع الموديلات والماركات، وإذا كنت تريد الحصول على سيارة ذات إمكانيات وجودة عالية عليك بقراءة هذا المقال لمعرفة المواصفات الخاصة بكل سيارة وسعرها ويوجد موديلات مختلفة للسيارات فهناك الهوندا والجيب والنيسان والبي ام دبليو والمرسيدس والتويوتا والكيا وغيرها من الموديلات الأخرى المختلفة وسوف نذكر في هذا المقال أسعار هذه الموديلات وامكانيات كل سيارة بالتفصيل. احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة جيب سيارة جيب رانجلر jeep wrangler sport plus 2021 تعمل بالدفع الرباعي وسعة المحرك لها تبلغ 2 لتر ويبلغ سعرها 196649 ريال سعودي.

من ضمن الموديلات الفخمة سيارة جيب رانجر 2021 Sahara التي تتميز بالدفع الرباعي ومحرك سعته تبلغ 3.6 لتر وسعرها بعد إضافة القيمة المضافة يبلغ 202975 ريال سعودي.

يتوافر سيارة جيب كومباس Limited-S 2021 وسعرها 141450 ريال سعودي.

سيارة جيب كومباس Longitude plus 2021 بالدفع الرباعي وسعة موتور 2.4 لتر ويبلغ سعرها 107985 ريال سعودي. احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة جيب احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة تويوتا هناك سيارة تويوتا CRUISER FG-2 FJ 2022 بسعة محرك 4 لتر ودفع رباعي وسعرها مجزي للغاية حيث يبلغ 169050 ريال سعودي.

سيارة تويوتا فورتشنر GX2 2022 بالدفع الرباعي وسعة المحرك لها تبلغ 2.7 لتر ويبلغ سعرها 135700 ريال سعودي.

يتوافر سيارة تويوتا يارس Y-Plus 2021 بسعة محرك 1.5 لتر وسعرها 64975 ريال سعودي.

يوجد سيارة تويوتا يارس 2021 Y سعة المحرك 1.5 لتر وتعمل بالدفع الأمامي ويبلغ سعرها بالقيمة المضافة 60835 ريال سعودي.

من ضمن الموديلات سيارة تويوتا راش 2022 G التي تعمل بالدفع الخلفي وسعة المحرك لها 1.5 لتر ويبلغ سعرها 74635 ريال سعودي. احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة تويوتا احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة كيا سيارة كيا سونيت GLS 2022 بسعة محرك تبلغ 1.5 لتر ودفع أمامي وسعرها يبلغ 82800 ريال سعودي.

موديل كيا k5 GL-MID 2022 بسعة محرك تبلغ 2.5 لتر وتعمل بالدفع الأمامي ويبلغ سعرها 104650 ريال سعودي.

من الموديلات المميزة سيارة كيا سونيت GLS 2021 بسعة محرك تبلغ 1.5 لتر وتنجيد المقاعد جلد وتعمل بالدفع الأمامي ويبلغ سعرها 78,200 ريال سعودي.

يتوافر سيارة كيا K8 GLS-MID 2022 وتبلغ سعة المحرك لها 3.5 لتر وتعمل بالدفع الأمامي ويبلغ سعرها 181,700 ريال سعودي.

يوجد سيارة كيا K8 GLS 2022 وتمتاز بروعة التصميم ودقته وتبلغ سعة المحرك لها 3.5 لتر وتنجيد المقاعد جلد ونوع الجر فيها دفع امامي ويبلغ سعرها 164,450 ريال سعودي.

سيارة كيا سيلتوس GLS 2022 تبلغ سعة المحرك فيها 1.6 لتر وتنجيد المقاعد لها مخمل وتعمل بالدفع الأمامي ويبلغ سعرها 89,585 ريال سعودي.

سيارة كيا سونيت GL 2021 تبلغ سعة المحرك 1.5 لتر ويبلغ سعرها حوالي 66,585 ريال سعودي وتعمل بالدفع الأمامي.

سيارة كيا سونيت GL-mid 2021 وتبلغ سعة المحرك 1.5 لتر وتعمل بالدفع الأمامي وسعرها 72,335 ريال سعودي.

موديل كيا سبورتاج Kia Sportage GLS 1.6 2022 تبلغ سعة المحرك 1.6 لتر وتعمل بالدفع الأمامي وسعرها يبلغ 98,900 ريال سعودي وذلك بعد إضافة القيمة المضافة. احدث عروض السيارات اليوم في السعودية ماركة كيا في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع الأسعار للموديلات المختلفة من السيارات الحديثة في المملكة ومواصفاتها وقد ذكرنا كذلك احدث عروض السيارات اليوم في السعودية.

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