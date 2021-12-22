الاختيار الأمثل..سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بمواصفاتها جذابة وسعرها بالتقسيط المريح

تعتبر تويوتا لاند كروزر 2022 هي السيارة المثالية لك إذا كنت تريد القوة والرفاهية على حد سواء، حيث إنها واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي شعبية في السوق المملكة العربية السعودية كما تمكن من تحقيق نسب عالية من مبيعات السيارات في السوق السعودي نتيجة لمزاياه العديدة، وتنتمي تويوتا لاند كروزر 2022 إلى فئة سيارات الدفع الرباعي وكما تقدم الشركة اليابانية تويوتا لها مجموعة من الميزات التقنية التي تهدف إلى زيادة المبيعات في جميع أنحاء العالم العربي وليس فقط في المملكة كما تتميز السيارة بمجموعة فريدة من وسائل الراحة والرفاهية للعميل ستكون قادرًا على تتبع أهم المواصفات الفنية المرتبطة بالمركبة بفضل هذا التقرير المفصل بالإضافة إلى أسعاره الرسمية بالسوق في السعودية. مواصفات سيارة لاند كروزر 2022 تحتوي السيارة على محرك ثماني أسطوانات سعة 3،5 لتر يمكنه إنتاج 409 حصانًا و 649 نيوتن متر من عزم الدوران. نتيجة لذلك ، نحن نتعامل مع عملاق حقيقي للأداء.

السيارة مزودة بعلبة تروس أوتوماتيكية من 10 سرعات مع تقنية “ناقل الحركة الأوتوماتيكي” لأداء أكثر كفاءة وقوة.

التصميم الخارجي متين ولكن مع وزن أقل في السيارة وقد واجهت تويوتا هذا التحدي مدعية أن تويوتا لاند كروزر 2022 أخف وزنًا بمقدار 200 كيلوجرام من الطراز السابق.

تتميز لاند كروزر 2022 بجماليتها الجذابة التصميم غني بالتفاصيل القوية والعاطفية مثل المقياس الجريء والأسلوب الرياضي بالإضافة إلى الأشكال الخارجية والمداخل المقوسة التي تضفي على الحذاء مظهرًا قويًا. تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 عن أرخص السيارات الراحة والرفاهية شركة ائتمانية عبد اللطيف جميل تقدم لاند كروزر 2022 في المملكة العربية السعودية بأقل دفعة وأطول فترة سداد. تم احتساب الأرقام التالية للعقد المؤقت باستخدام متوسط ​​شهري قدره 10،000 ريال سعودي. ستكون الدفعة الشهرية للسيارة 4500 ريال لمدة 60 شهرًا وهي أطول فترة سداد في السعودية. أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 تويوتا لاند كروزر GXR-L2 2022 ستتوفر بـ 262545 ريال.

تويوتا لاند كروزر GXR-L3 2022 متوفرة بسعر 292445 ريال سعودي.

لاند كروزر GXR-L4 2022 متوفرة بسعر 30405 ريال سعودي.

لاند كروزر VX 2022 متوفرة بسعر 362.250 ريال.

مقابل 404570 ريال سعودي لاند كروزر 2022 VXR متوفرة.

تشمل هذه الأسعار 15٪ ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها المملكة العربية السعودية. مواصفات سيارة لاند كروزر 2022تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 عن أرخص السيارات الراحة والرفاهيةأسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الوسوم

تعتبر تويوتا لاند كروزر 2022 هي السيارة المثالية لك إذا كنت تريد القوة والرفاهية على حد سواء، حيث إنها واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي شعبية في السوق المملكة العربية السعودية كما تمكن من تحقيق نسب عالية من مبيعات السيارات في السوق السعودي نتيجة لمزاياه العديدة، وتنتمي تويوتا لاند كروزر 2022 إلى فئة سيارات الدفع الرباعي وكما تقدم الشركة اليابانية تويوتا لها مجموعة من الميزات التقنية التي تهدف إلى زيادة المبيعات في جميع أنحاء العالم العربي وليس فقط في المملكة كما تتميز السيارة بمجموعة فريدة من وسائل الراحة والرفاهية للعميل ستكون قادرًا على تتبع أهم المواصفات الفنية المرتبطة بالمركبة بفضل هذا التقرير المفصل بالإضافة إلى أسعاره الرسمية بالسوق في السعودية. مواصفات سيارة لاند كروزر 2022 تحتوي السيارة على محرك ثماني أسطوانات سعة 3،5 لتر يمكنه إنتاج 409 حصانًا و 649 نيوتن متر من عزم الدوران. نتيجة لذلك ، نحن نتعامل مع عملاق حقيقي للأداء.

السيارة مزودة بعلبة تروس أوتوماتيكية من 10 سرعات مع تقنية “ناقل الحركة الأوتوماتيكي” لأداء أكثر كفاءة وقوة.

التصميم الخارجي متين ولكن مع وزن أقل في السيارة وقد واجهت تويوتا هذا التحدي مدعية أن تويوتا لاند كروزر 2022 أخف وزنًا بمقدار 200 كيلوجرام من الطراز السابق.

تتميز لاند كروزر 2022 بجماليتها الجذابة التصميم غني بالتفاصيل القوية والعاطفية مثل المقياس الجريء والأسلوب الرياضي بالإضافة إلى الأشكال الخارجية والمداخل المقوسة التي تضفي على الحذاء مظهرًا قويًا. تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 عن أرخص السيارات الراحة والرفاهية شركة ائتمانية عبد اللطيف جميل تقدم لاند كروزر 2022 في المملكة العربية السعودية بأقل دفعة وأطول فترة سداد. تم احتساب الأرقام التالية للعقد المؤقت باستخدام متوسط ​​شهري قدره 10،000 ريال سعودي. ستكون الدفعة الشهرية للسيارة 4500 ريال لمدة 60 شهرًا وهي أطول فترة سداد في السعودية. أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 تويوتا لاند كروزر GXR-L2 2022 ستتوفر بـ 262545 ريال.

تويوتا لاند كروزر GXR-L3 2022 متوفرة بسعر 292445 ريال سعودي.

لاند كروزر GXR-L4 2022 متوفرة بسعر 30405 ريال سعودي.

لاند كروزر VX 2022 متوفرة بسعر 362.250 ريال.

مقابل 404570 ريال سعودي لاند كروزر 2022 VXR متوفرة.

تشمل هذه الأسعار 15٪ ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها المملكة العربية السعودية. مواصفات سيارة لاند كروزر 2022تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 عن أرخص السيارات الراحة والرفاهيةأسعار سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاختيار الأمثل..سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بمواصفاتها جذابة وسعرها بالتقسيط المريح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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