تخفيض مذهل يتجاوز %12 على تويوتا اف جي كروزر 2 2022 الأفضل بين المنافسين

تخفيض مذهل يتجاوز %12 على تويوتا اف جي كروزر 2 2022 الأكثر مبيعا والأفضل بين المنافسين، سيارة الاختيار الأول لكل سعودي ينتمي روتين حياته إلى السير في الطرق الوعرة الصعبة، سيارة العمر الطويل و الأفضل بين المنافسين اف جي كروزر من تويوتا انضمت إلى سلسلة تخفيضات المملكة العربية السعودية على السيارات، نتناول اليوم السعر الجديد للسيارة ومؤسسة السيارات التي تقدم هذا العرض الخاص، تخفيض مذهل يتجاوز %12 على تويوتا اف جي كروزر 2 2022 الأكثر مبيعا والأفضل بين المنافسين.

تخفيض يتجاوز %12 على تويوتا اف جي 2022

تتميز FJ 2 بمحرك سداسي الإسطوانات 4000 سي سي قوة 268 حصان، قير أوتوماتيك 5 سرعات للسيارة المميزة التي تعمل بنظام الدفع الرباعي، أًبحت تتوفر سيارة تويوتا اف جي كروزر 2 2022 الأن ضمن تخفيضات المملكة العربية السعودية، بسعر 146 ألف و 400 ريال بدلا من 168 ألف و 360 ريال، السعر المذهل يشمل ضريبة القيمة المضافة ضمن تخفيضات مؤسسة عبد اللطيف جميل للسيارات بالمملكة.

تويوتا اف جي كروزر 2 2022

تتميز السيارة بكافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ايرباج للسائق والراكب و احزمة امان، جنوط مقاس 17 انش، كشافات ضباب امامية و أنوار في المرايا الجانبية، مرايا كروم و مقابض كروم بالإضافة إلى صاجة امامية، وطاية جانبية فايبر و شعار FJ2 بتصميم جميل على الجوانب، تتميز سيارة تويوتا اف جي كروزر 2 2022 بحساسات خلفية و كاميرا خلفية، عدد 2 تانك بنزين، هوك خلفي و ريموت.

مزايا اف جي كروز 2 2022

تتميز السيارة بنظام تثبيت سرعة ذكي يمكنك التحكم فيها من خلال المقود المكسو بالجلد، شاشة ترفيه وسطية، مقاعد مخمل، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية مع خاصية الطي أوتوماتيك ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام صوتي فاخر، نظام آمان، آبل كار بلاي و10 مكبرات الصوت، عدد 2 وسائد هوائية، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، هذا وقد قدمنا لكم تخفيض مذهل يتجاوز %12 على تويوتا اف جي كروزر 2 2022 الأكثر مبيعا والأفضل بين المنافسين.