أرخص عروض تقسيط السيارات المستعملة عبر بنك الراجحي وعبداللطيف جميل، نقدم لكم اليوم عدد من المركبات المستعملة بحالة الوكالة موديل 2020 وحتى 2022، تتوفر تلك المركبات للتنازل بنظام استكمال الأقساط فقط بدون رسوم نقل ملكية. ونبدأ تقريرنا اليوم مع هيونداي النترا 2021 فئة نص فل بنزين، محرك 4 سلندر 2000 سي سي وقير أوتوماتيك والممشى 28 ألف كيلو متر، تتميز بتشغيل بصمه مع إمكانية التشغيل عن بعد والدخول الذكي، مقاعد مخمل مع داخلية باللون البيج وأنوار LED نهارية، حساسات وكاميرا خلفية مع زجاج كهربائي بالكامل وتحكم من خلال المقود، شاشة معلومات تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام تثبيت سرعة ذكي. السيارة تتوفر بالمنطقة الشرقية للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي، تبلغ قيمة القسط الشهري 1164 ريال وعدد الأقساط المتبقية 54 قسط.

أرخص عروض تقسيط السيارات المستعملة

تتوفر للتنازل تقسيط بتبوك سيارة تويوتا كورولا XLI موديل 2021 بنزين، محرك 4 سلندر 1800 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 28 ألف كيلو متر، السيارة باللون الفضي تتميز بمثبت سرعة وحساسات خلفية مع إضاءات ليد بالكامل، وسائد هوائية أمامية وجانبية ونظام المساعدة في صعود التلال، نظام فرامل ABS مع EBD ونظام VSC بالإضافة إلى حقيبة السلامة. تتوفر السيارة للتنازل بدون مقابل عبر شركة عبداللطيف جميل، تبلغ قيمة القسط الشهري 1408 ريال، الدفعه الاولى 2000 ريال والدفعه الاخيرة21 الف ريال، عدد الأقساط المدفوعة 11 شهر وباقي 49 شهر، السيارة وكالة على الشرط ما فيها إلا حكه بسيطة في الصدام الخلفي.

توفرت للتقبيل بنظام استكمال الأقساط سيارة مازدا 6 ستاندر موديل بنزين، محرك 4 سلندر 2500 سي سي قير اوتوماتيك والممشى 13 ألف كيلو متر، تتميز بعدد 2 ريموت ودخول بصمة، جنوط مقاس 17 إنش ومقاعد مخمل، زجاج كهربائي بالكامل و سنتر لوك مع إمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت سرعة، البودي وكالة تم تلبيش المراتب والأرضية بالكامل مع إضافة حمايه على مقدمة السيارة وعازل حراري. تتوفر للتنازل عبر الراجحي بدون مقابل وتتواجد بالمنطقة الشرقية، تبلغ قيمة القسط الشهري 1504 ريال تم دفع 3 أقساط والدفعة الأخيرة 19 ألف ريال، وللتكييش يمكنك دفع مبلغ 87 ألف ريال.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

تتوفر في المدينة للتنازل تقسيط بدون مقابل سيارة نيسان سنترا 2020 بنزين، محرك 4 سلندر 1600 سي سي وقير أوتوماتيك CVT والممشى 17 ألف كيلو متر. تتوفر السيارة للتنازل بدون مقابل بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بالمدينة المنورة عن طريق شركة عبد اللطيف جميل للتمويل، مدة برنامج التمويل هو 4 سنوات عدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط ويتبقى 41 قسط ولا يوجد أي متاخرات. تبلغ قيمة القسط الشهري 1309 ريال، متبقي على السيارة مبلغ 73 ألف ريال وقيمة الدفعة الاخيرة للتملك 19964 ريال.