تقتحم الاسواق.. تويوتا إيجو إكس الجديدة فالسعودية اقوى سيارة بمواصفات واسعار خرافية

تويوتا إيجو إكس الجديدة فالسعودية ، بحث العديد من مستخدمين السيارات الحديثة والعصرية عن أفضل السيارات التي سوف تطرح خلال بداية العام القادم ٢٠٢٢ ومن هنا سنقدم لكم سيارة تويوتا إيجو إكس الجديدة والتي تتميز بأنها من ضمن السيارات الفعالة في استهلاك الوقود، وسنتعرف على أهم مواصفات ومميزات السيارة ذات الميزات الرائعة والتصميم الفريد والتي تم الإعلان وهي من السيارات التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر تحت المدمجة، وهي سيارة ذات حجم صغير ، لكنها تتمتع بالعديد من المواصفات الرائعة. تويوتا إيجو إكس الجديدة فالسعودية تويوتا إيجو إكس الجديدة فالسعودية تتمتع سيارات تويوتا ايجو اكس بالكثير من المميزات الفريدة من نوعها، ومن ضمنها: السيارة تتواجد بأكثر من لون مما تيح لك فرصه الاختيار فيما بينهما كما يتواجد بها مصابيح أمامية من نوع ليد وواجهة رائعة من الأمام وسقف السيارة من القماش.

يوجد بها الكثير من وسائل أمان للحفاظ على حياة الاسرة، ومن أهمها نظام تثبيت السرعة، والكاميرا، والرادار، ونظام مراقبة المشاة والدراجات، ونظام PCS للتحذير قبل حدوث الاصطدام او عند حدوث الحوادث.

السيارة تعمل بمحرك قوته 72 حصاناً، كما تبلغ سعة محرك Aigo X حوالي ألف سنتيمتر مكعب.

نجد أن محرك السيارة يعمل بقوة عالية كبيرة ويوجد بها ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي لهذه السيارة مقسم إلى مجموعة سرعات ومتوفر بتقنية CVT.

كما يتوفر ناقل حركة يدوي أيضًا ويتكون من ستة تروس فقط وهناك الكثير من أطوال السيارة ويبلغ ارتفاعه ألف ونصف المليمتر.

الصندوق العلوي متوفر بحجم ثلاثمائة وتسعة وعشرين لترًا.

تتميز الواجهة الأمامية للسيارة بجودتها العالية، كما تم اختيار السقف من قماش خشن.

مقعد السائق أعلى بمقدار 55 مم عن الإصدار السابق، وهناك شاشة معلومات نظام الملاحة، تعمل بنظام التاتش 9 بوصات، ونظام الاندرويد الذي يسمح بتوصيل الهواتف الذكية والشحن اللاسلكي ونظام صوتي بأربعة مكبرات صوت.

يوجد بالسيارة مقاعد داخلية ذات لون أسود مصممة بشكل رائع مع عزل صوت خارجي مما يجعل السيارة أكثر راحة.

تختلف الإطارات الرياضية حسب جيل السيارة وفئتها، وتتراوح من 17 إلى 18 بوصة. سعر تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة إذا كنت تبحث عن السعر الخاص بسيارة إيجو إكس للعام القادم مع التحديثات العصرية التي إضافتها الشركة المصنعة لها، وهي كالتالي: يصل متوسط سعر سيارة تويوتا في السعودية إلى 117,437 ريال سعودي.

السعر المبدئي لهذا الموديل متاح في العديد من صالات العرض في جميع أنحاء المملكة. الوسوم

تويوتا إيجو إكس الجديدة فالسعودية ، بحث العديد من مستخدمين السيارات الحديثة والعصرية عن أفضل السيارات التي سوف تطرح خلال بداية العام القادم ٢٠٢٢ ومن هنا سنقدم لكم سيارة تويوتا إيجو إكس الجديدة والتي تتميز بأنها من ضمن السيارات الفعالة في استهلاك الوقود، وسنتعرف على أهم مواصفات ومميزات السيارة ذات الميزات الرائعة والتصميم الفريد والتي تم الإعلان وهي من السيارات التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر تحت المدمجة، وهي سيارة ذات حجم صغير ، لكنها تتمتع بالعديد من المواصفات الرائعة. تويوتا إيجو إكس الجديدة فالسعودية تويوتا إيجو إكس الجديدة فالسعودية تتمتع سيارات تويوتا ايجو اكس بالكثير من المميزات الفريدة من نوعها، ومن ضمنها: السيارة تتواجد بأكثر من لون مما تيح لك فرصه الاختيار فيما بينهما كما يتواجد بها مصابيح أمامية من نوع ليد وواجهة رائعة من الأمام وسقف السيارة من القماش.

يوجد بها الكثير من وسائل أمان للحفاظ على حياة الاسرة، ومن أهمها نظام تثبيت السرعة، والكاميرا، والرادار، ونظام مراقبة المشاة والدراجات، ونظام PCS للتحذير قبل حدوث الاصطدام او عند حدوث الحوادث.

السيارة تعمل بمحرك قوته 72 حصاناً، كما تبلغ سعة محرك Aigo X حوالي ألف سنتيمتر مكعب.

نجد أن محرك السيارة يعمل بقوة عالية كبيرة ويوجد بها ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي لهذه السيارة مقسم إلى مجموعة سرعات ومتوفر بتقنية CVT.

كما يتوفر ناقل حركة يدوي أيضًا ويتكون من ستة تروس فقط وهناك الكثير من أطوال السيارة ويبلغ ارتفاعه ألف ونصف المليمتر.

الصندوق العلوي متوفر بحجم ثلاثمائة وتسعة وعشرين لترًا.

تتميز الواجهة الأمامية للسيارة بجودتها العالية، كما تم اختيار السقف من قماش خشن.

مقعد السائق أعلى بمقدار 55 مم عن الإصدار السابق، وهناك شاشة معلومات نظام الملاحة، تعمل بنظام التاتش 9 بوصات، ونظام الاندرويد الذي يسمح بتوصيل الهواتف الذكية والشحن اللاسلكي ونظام صوتي بأربعة مكبرات صوت.

يوجد بالسيارة مقاعد داخلية ذات لون أسود مصممة بشكل رائع مع عزل صوت خارجي مما يجعل السيارة أكثر راحة.

تختلف الإطارات الرياضية حسب جيل السيارة وفئتها، وتتراوح من 17 إلى 18 بوصة. سعر تويوتا إيجو إكس 2022 الجديدة إذا كنت تبحث عن السعر الخاص بسيارة إيجو إكس للعام القادم مع التحديثات العصرية التي إضافتها الشركة المصنعة لها، وهي كالتالي: يصل متوسط سعر سيارة تويوتا في السعودية إلى 117,437 ريال سعودي.

السعر المبدئي لهذا الموديل متاح في العديد من صالات العرض في جميع أنحاء المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقتحم الاسواق.. تويوتا إيجو إكس الجديدة فالسعودية اقوى سيارة بمواصفات واسعار خرافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.