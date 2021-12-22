دبابة الصحراء.. سيارت مستعملة للتقبيل تويوتا كامري 2021 بارخص الاسعار وبحالة ممتازة واسعار خيالية

دبابة الصحراء.. سيارت مستعملة للتقبيل تويوتا كامري ، يبحث الكثير عن سيارت مستعملة للتقبيل تويوتا كامري 2021 لشرائها باعتبارها من أكثر السيارات التى لاقت إقبال من قبل السعوديين بفضل مميزاتها وقدراتها الرائعة، كما أن سعر يارس من أهم عوامل نجاحه، وشهدت أسعاره انخفاضًا قويًا، والمقصود هنا بنظام التقبيل أي هوعبارة عن نظام التنازل عن طريق البنك، وشراء السيارات بنظام التقبيل معروف وموجود بشكل كبيرحيث له عدة مزايا ومن أهما سهولة الإجراءات المتعلقة به وكذلك الأسعار منخفضة بشكل رائع بالإضافة إلى أهم شيء وهو إمكانية إعادة بيعها مرة أخرى بنظام التقبيل أيضًا.

دبابة الصحراء.. سيارت مستعملة للتقبيل تويوتا كامري

يمكنكم الحصول على سيارة تويوتا كامري مستعملة ولكن ذو إمكانيات عالية وجودة ادائها جيدة وقوية، ومن ضمن أبرز معلوماتها هي:

يوجد كامري 2021 في الشرقية لونها اأيض حالة السيارة ميوجد بها ناقل الحركة الأتوماتيكي والسيارة تدار بالبنزين، حالتها جيدة تستطيع الحصول عليها من مصرف الراجحي وسداد 4 أقساط والتقسيط 1732 ريال شهريا، يوجد دفعة أخيرة بسعر 54 ألف ريال، حالة المحرك وكالة، السيارة بها جميع مكوناتها الداخلية.

يوجد تويوتا ياريس 2021 قابلة للتحويل في جيزان تابعة لبنك الراجحي الحالة ممتازة السيارة بحالة جيدة السيارة بحالة جيدة السيارة قسط 799 في نفس الوقت، يمكن زيادة الأميال 900 حتى اكتمال البيع ويوجد بعض الاضافات على السيارة ومنها تنجيد كامل للصالون بسعر 800 ريال.

يوجد تويوتا فورتشنر 4 سلندر بنزين لون ابيض فئة GX-2 42000 كيلومتر قابلة للتوسيع حتى البيع، تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، يوجد بالسيارة الدفع الخلفي بدون مضاعفة، وحالتها ممتازة من الداخل القسط الشهري 1535 ريال دفع 13 قسطًا المتبقي منها 47 قسطًا، والباقي إجمالي كامل منها 117 ألف ريال وفي نفس الوقت إذا أردت الدفع مبكراً سيكون المبلغ 100،000 ريال سعودي فقط.

سيارة تويوتا أفالون 2020 تعمل بالبنزين بمحرك 6 سلندر بسعة 3500 سي سي وقوة 297 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات وممشى 39000 كم وتتميز بمستشعرات أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية ومصابيح LED، ونظام تثبيت السرعة الذكي، وفتح القفل عن بعد، وزر تشغيل المحرك، وأقفال الأبواب الأوتوماتيكية، والنوافذ الكهربائية.