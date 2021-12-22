الكينج وصل السعودية.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 ارخص سيارة دفع رباعى يابانية بمواصفات واسعار خارقة

الكينج وصل السعودية.. سيارة سوزوكي فيتارا ، تعتبر سوزوكي فيتارا 2022 أهم سيارة حديثة أطلقتها شركة سوزوكي العالمية في السوق في المملكة العربية السعودية، ومن هنا أصبحت من أكثر السيارات انتشاراً، وسنوضح لكم أهم المزايا الرائعة وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية التي سعد بها الكثير من عشاق السيارات بفضل صناعتها وتركيباتها من الداخل وتصميمها المميز من الخارج، كما ان السيارة بكافة إصداراتها تحتوي على كافة المواصفات والمميزات التي قد لا تعثر عليها في أي نوع أخر من السيارات، فهي من أفضل أنواع السيارات التي اشتهرت بوجود مميزات تتفوق عن غيرها، بالإضافة إلى جودتها العالية وكفاءتها ولمعرفة كل ما هو جديد عن ذلك الإصدار سنقدمه إليكم في هذا المقال تابعونا. الكينج وصل السعودية.. سيارة سوزوكي فيتارا الكينج وصل السعودية.. سيارة سوزوكي فيتارا تتمتع سيارة سوزوكي فيتارا المحدثة اصدار ٢٠٢٢ بعدد كبير من الامكانيات المختلفة عن باقي الأنواع التي أطلقتها الشركة المصممة لها، ومن ضمن هذه المميزات هي: يوجد في السيارة نظام الدفع بالعجلات الأمامية ويوجد بها مصابيح ضباب LED خاصة.

وجود شبكة كبيرة على الجانب الأمامي وعجلات ألمنيوم وزجاج خلفي حاد.

حول النوافذ مطلي بالكروم ويتوافر بها مصابيح أمامية LED مدمجة للرؤية النهارية.

السيارة مجهزة بأربعة مقاعد، كما تم تزويدها بنظام حقن الوقود الإلكتروني مع وجود جرس إنذار وكراسي كهربائية.

نظام فرامل ABS ونظام تثبيت السرعة ونوافذ خلفية كهربائية، كما أنها تتميز بوجود خاصية الدخول الذكي وجهاز إنذار للسيارة للحماية من السرقة.

تم تجهيز فيتارا بشاشة 4.2 بوصة للمعلومات والترفيه ولديها نظام مكابح مانعة للانغلاق، كما تدعم السيارة نظامي Android وApple CarPlay.

تحتوي على عدد من الوسائد الهوائية لحماية السائق والركاب بها مكيف وريموت كنترول، كما تمت إضافة عدد من اللمسات الفضية في العديد من الأماكن داخل لوحة العدادات.

تعزيزها بنظام خاص يطلق التنبيه في حال خروجها عن المسار المخصص لحركة المرور.

سيارة تستطيع السير على جميع الطرق لأنها من السيارات الحديثة التي لها العديد من المواصفات.

تبلغ سعة محرك السيارة 1600 سم مكعب وعزم دوران 120 نيوتن متر ويترافق المحرك أيضًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

يحتوي المحرك على 4 سلندرات ويتصل بـ 12 صماماً، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 5.5 لتر لكل 100 متر، وسعة خزانها 47 لترًا. سعر سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية سعر الفئة الأولى حوالي 77 ألف ريال سعودي. الوسوم

الكينج وصل السعودية.. سيارة سوزوكي فيتارا ، تعتبر سوزوكي فيتارا 2022 أهم سيارة حديثة أطلقتها شركة سوزوكي العالمية في السوق في المملكة العربية السعودية، ومن هنا أصبحت من أكثر السيارات انتشاراً، وسنوضح لكم أهم المزايا الرائعة وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية التي سعد بها الكثير من عشاق السيارات بفضل صناعتها وتركيباتها من الداخل وتصميمها المميز من الخارج، كما ان السيارة بكافة إصداراتها تحتوي على كافة المواصفات والمميزات التي قد لا تعثر عليها في أي نوع أخر من السيارات، فهي من أفضل أنواع السيارات التي اشتهرت بوجود مميزات تتفوق عن غيرها، بالإضافة إلى جودتها العالية وكفاءتها ولمعرفة كل ما هو جديد عن ذلك الإصدار سنقدمه إليكم في هذا المقال تابعونا. الكينج وصل السعودية.. سيارة سوزوكي فيتارا الكينج وصل السعودية.. سيارة سوزوكي فيتارا تتمتع سيارة سوزوكي فيتارا المحدثة اصدار ٢٠٢٢ بعدد كبير من الامكانيات المختلفة عن باقي الأنواع التي أطلقتها الشركة المصممة لها، ومن ضمن هذه المميزات هي: يوجد في السيارة نظام الدفع بالعجلات الأمامية ويوجد بها مصابيح ضباب LED خاصة.

وجود شبكة كبيرة على الجانب الأمامي وعجلات ألمنيوم وزجاج خلفي حاد.

حول النوافذ مطلي بالكروم ويتوافر بها مصابيح أمامية LED مدمجة للرؤية النهارية.

السيارة مجهزة بأربعة مقاعد، كما تم تزويدها بنظام حقن الوقود الإلكتروني مع وجود جرس إنذار وكراسي كهربائية.

نظام فرامل ABS ونظام تثبيت السرعة ونوافذ خلفية كهربائية، كما أنها تتميز بوجود خاصية الدخول الذكي وجهاز إنذار للسيارة للحماية من السرقة.

تم تجهيز فيتارا بشاشة 4.2 بوصة للمعلومات والترفيه ولديها نظام مكابح مانعة للانغلاق، كما تدعم السيارة نظامي Android وApple CarPlay.

تحتوي على عدد من الوسائد الهوائية لحماية السائق والركاب بها مكيف وريموت كنترول، كما تمت إضافة عدد من اللمسات الفضية في العديد من الأماكن داخل لوحة العدادات.

تعزيزها بنظام خاص يطلق التنبيه في حال خروجها عن المسار المخصص لحركة المرور.

سيارة تستطيع السير على جميع الطرق لأنها من السيارات الحديثة التي لها العديد من المواصفات.

تبلغ سعة محرك السيارة 1600 سم مكعب وعزم دوران 120 نيوتن متر ويترافق المحرك أيضًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

يحتوي المحرك على 4 سلندرات ويتصل بـ 12 صماماً، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 5.5 لتر لكل 100 متر، وسعة خزانها 47 لترًا. سعر سوزوكي فيتارا 2022 في السعودية سعر الفئة الأولى حوالي 77 ألف ريال سعودي.

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