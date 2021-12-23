وحش الصحراء.. تويوتا كرولا كروس 2022 الجديدة كليا فالسعودية باسعار ومواصفات جبارة

وحش الصحراء.. تويوتا كرولا كروس 2022 الجديدة ، يبحث العديد من الأشخاص المحبين للسيارات عن مواصفات تويوتا كرولا كروس 2022 حيث تم إطلاقها بشكل عصري ورائع ومميز، حيث تأتي السيارة تحت فئة سيارات الدفع الرباعية وتتمتع بالتصميم الحديث والمواكب للعصر الان، كما تتميز تويوتا كورولا كروس 2022 ببعض المواصفات التي تجعلها فريدة عن باقي أنواع السيارات، فهي تمتاز عن باقي منافسيها بعدد من المزايا، ومن خلال مقالنا سوف نبرز لكم أهم الميزات التي يحتوي عليها هذا الكروس من الداخل والخارج وكذلك سعرها.

وحش الصحراء.. تويوتا كرولا كروس 2022 الجديدة

تتمتع السيارة بعدد هائل من المميزات الفريدة ومن ضمنها:

احتوت السيارة على مجموعة من الكماليات الخارجية التي أضافت مظهرًا عصريًا إلى الخارج.

يوجد بها أهم أنظمة الحماية والأمان لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان الضرورية لحماية الركاب عند التحرك في السيارة وفي جميع ظروف القيادة، ومنها (نظام قفل الباب التلقائي – نظام تحذير النقطة العمياء- نظام الحماية ضد السرقة – وسائد هوائية – مراقبة ضغط الهواء في الإطارات – تقنية مساعدة الفرامل – نظام المساعدة على التلال – التحكم الذكي في ثبات السرعة.

تحتوي السيارة من خلال وجهتها الأمامية على عدة مصابيح منها النهارية والضباب من النوع القوي، كما يوجد حساسات خلفية تساعد في ركن السيارة المثالي ومصابيح السحب الأمامية والخلفية المزودة بتقنية الليد وكاميرا خلفية.

العجلات بالسيارة بمقاس 17 بوصة من الألمنيوم القوي، وتميزت بسقف مرتفع مع عوارض سقف مبتكرة.

جاءت السيارة بمحركين، أحدهما رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر، بينما ينتج 169 حصانًا، مع عزم دوران 203 نيوتن متر، بينما جاء الخيار الثاني بنسخة هجينة بسعة لتر حوالي 1.8 لتر.

مقصورة السيارة تتضمن صفين من المقاعد المصنوعة من الجلد الفاخر وواسعة ويوجد بها فتحة سقف وإضاءة محيطة باللون الأزرق ونظام تكييف أوتوماتيكي مبتكر وليس ذلك فحسب بل زودت تويوتا بفتحات للتكييف للمقاعد الخلفية لمنح ركابها الشعور بالراحة والرفاهية في جميع ظروف القيادة

سنوضح لكم سعر تويوتا كورولا كروس 2022 بفئاتها الثلاثة، والأسعار كالتالي: