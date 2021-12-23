تخفيض مفاجيء.. سيارة شانجان cs85 ليمتد 2022 الجديدة في السعودية

نقدم لكم أجمل عروض مجموعة صالح للسيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية الخاصة بالتخفيض على سعر سيارة شانجان cs85 ليمتد 2022 الصينية الجديدة والتي لم يتم طرحها بشكل كافي وتوفرها في جميع أسواق السيارات العالمية أو الأسواق المحلية وتتميز السيارة بانها مناسبة من ناحية الأسعار إلى أغلب الفئات المجتمعية الغنية أو المتوسطة وتتميز السيارة بشكلها المميز والجذاب وكسرت حاجز الخوف من السيارات الصينية التي يعرض عنها أغلب الراغبين في شراء سيارة جديدة.

معدل استهلاك البنزين من السيارة يبلغ حوالي 13.9 كيلو متر في اللتر الواحد.

سعة المحرك التيربو من النوع GDI تبلغ 2000 سي سي (2.0 لتر) ومقترن بتفيس أوتوماتيكي ذو 8 سرعات.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 360 نيوتن في اللتر والقوة الحصانية مقدارها 233 حصان.

مقاعد المقصورة الداخلية مصنوعة من جلد عالي الجودة وتحتوي من السقف على فتحة بانورامية.

مزودة بأنظمة تحذر عن الاصطدام الأمامي والخروج عن النظام.

خاصية التشغيل عن بعد ودخولها بدون استخدام المفاتيح.

كاميرات السيارة عددها حوالي أربع كاميرات.

حجم ملء خزان البنزين يبلغ 58 لتر.

تتمتع بخاصية الدفع الرباعي للعجلات.

عدد مقاعد السيارة 5 مقاعد وتستطيع استيعاب من 6 إلى 7 أفراد بالغين.

كما أنها مزودة بنظام الاصطفاف الزاتي APA.

مزودة بوسائد هوائية تحمي ركاب الصف الأول عند الحوادث والاصطدامات العنيفة.

عملية تعامل السائق مع السيارة عملية سهلة وسلسة.

أضواء السيارة تعمل بإضاءة قوية.

المصابيح الأمامية تضيء الطريقة بتقنية الليد ومن الخلف أيضًا.

المرايا الجانبية تعمل بالكهرباء.

مزودة بحساسات ركن خلفية وأمامية.

الصندوق الخلفي للسيارة يتم فتحه وغلقه أوتوماتيكيًا.

حجمها كبير مما يجعلها تواجه صعوبة شديدة عند الطرق الضيقة.

جودة المقاعد والمواد في المقصورة الداخلية أقل من السيارات المنافسة لها.

استهلاكها من الوقود كبير إلى حد ما.

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قدمت مجموعة صالح للسيارات عرض مميز على سعر السيارة بحيث تم التخفيض على سعرها بنسبة معقولة ووصل سعر السيارة إلى 98 ألف ريال سعودي بعد أن كان سعرها الموجود في سوق السيارات السعودي حوالي 92.999 ريال سعودي.