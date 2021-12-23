تخفيض مذهل.. هيونداي توسان GL- Comfort 2022 من مجموعة صالح للسيارات

تخفيض مذهل.. هيونداي توسان GL- Comfort 2022 من مجموعة صالح سيارة هيونداي توسان GL- Comfort 2022 من السيارات تعرضها شركة صالح للسارات بخصومات كبيرة، وهذا حتى يتمكن جميع العماء من الشراء لهذه السيارة التي تتمتع بالعديد من المواصفات والإمكانيات المختلفة التي نتعرف عليها خلال هذا المقال، حيث المحرك القوي والقيادة الممتعة والمميزة والعزل الحراري التي تتمتع به السيارة وخدمة ما بعد البيع التي تقدمها الشركة المصنعة لهذه السيارات لعملائها الكرام، وغيرها من الإمكانيات المختلفة التي تجعلها تتمتع بشكل جميل وجذاب من الخارج والداخل بكفاءة ومهارة عالية بالإضافة إلى الخامات العالية الجودة التي تم صناعة السيارة بها.

تتمتع السيارة بوجود محرك قوي يصل إلى 1.6 لتر.

بالإضافة إلى أنها تتمتع بإمكانية الدخول الذكي للسيارة.

وتحتوي على تيربو ونقل حركة يعمل بتقنية الأتوماتيك المزودة بسبع سرعات مختلفة.

كما أنها مزودة بشاشة تعمل باللمس ومتوفرة ب8 بوصة.

فضلا على أنها تحتوي على كاميرا خلفية وشاحن لاسلكي.

وتحتوي على فتحة سقف ومزودة بمثبت سرعة .

مواصفات سيارة هيونداي توسان GL- Comfort 2022مميزات سيارة هيونداي توسان GL- Comfort 2022

تتميز السيارة بالعديد من الإمكانيات المختلفة التي تجعلها الأفضل على الإطلاق، وقد تتميز بمجموعة من الأدوات التي تسهل عملية القيادة للركاب والسائق، وهذه المميزات تتمثل في التالي:

تحتوي على نظام محرك يعمل بالبنزين وتحتوي على 16 صمام مختلف.

بالإضافة إلى أن السيارة تتمتع بقوة 180 حصان.

كما أنها مصممة من الخارج بأضواء ساطعة تعمل بتقنية الليد.

ومزودة بمجموعة من المصابيح الأمامية وأضواء ضبابية ومرايا تعمل بتقنية الكهرباء.

كما أنها مزودة بكافة وسائل الراحة وعجلة قيادة مميزة تتميز بأنها مغلفة بالجلد.

كما أنها تحتوي على نظام مثبت للسرعة وفتحات تكييف موزعة في جميع أنحاء السيارة لتوزيع الهواء في الأنحاء.

سعر السيارة في مجموعه صالح للسيارات بعد التخفيض

تخفيض سعر سيارة هيونداي توسان GL- Comfort 2022 في مجموعة صالح للسيارات الآن 88.000 ريال سعودي بعد السعر الأصلي 88500 ريال سعودي، والسعر متوفر في المجموعة بعد إضافة القيمة المضافة للسيارات بالسعر الأساسي الخاص بها وصل إلى 101.200 ريال سعودي فقط لا غير.