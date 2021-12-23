800 ريال سيارة تويوتا برادو الجديدة كليا موديل 2022 على 5 سنوات سيارة المستقبل

800 ريال سيارة تويوتا برادو الجديدة كليا موديل 2022 قدم سوق السيارات السعودي عروض مميزة خاصة بالتقسيط على سعر سيارة تويوتا برادو 2022 ومدة التقسيط تصل إلى 5 سنوات من عبد اللطيف جميل وتعد سيارة تويوتا برادو من أفضل سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم التي يمكنها الاتساع إلى حوالي 7 أشخاص بالغين وتسمح بالقيام بالرحلات العائلية لمسافات طويلة وسنقدم لكم أبرز مواصفات السيارة وأسعارها في السوق السعودية بالإضافة إلى أهم مميزاتها وعيوبها حتى تكون الصورة واضحة للراغبين في شراء السيارة ولغير الراغبين كما أن درجة موثوقيتها عالية. إمكانيات سيارة تويوتا برادو 2022 نظام الدفع الخاص بالسيارة هو نظام الدفع الكلي للعجلات.

سعة وحجم خزان البنزين تبلغ 87 لتر.

وزن السيارة الكلي يبلغ 2510 كيلو جرام.

تتكون السيارة من 4 أبواب في سوق السيارات السعودي ومن 3 إلى 6 أبواب في باقي أسواق السيارات.

معدل استهلاكها من الوقود يبلغ 10.6 لتر عند قطع مسافة قدرها 100 كيلو متر. إمكانيات سيارة تويوتا برادو 2022 السيارة مزودة بخيارين للمحرك وتأتي مواصفات كل محرك كالآتي:- المحرك الأول:- قوة المحرك 164 حصان.

أقصى عزم دوران: 264 نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات. المحرك الثاني:- قوة المحرك بالحصان: 161 حصان.

عزم الدوران يبلغ أقصاه حوالي 500 نيوتن لكل متر. مميزات تويوتا برادو موديل 2022 منافذ USB وخاصية البلوتوث.

شحن الهاتف الذكي لاسلكيًا.

كشف النقطة العمياء لتجنب الاصطدام.

مقاس شاشة عرض الوسائط الترفيهية أو المعلوماتية يبدأ من حوالي 9 إنش.

راديو إف إم وأيه إم.

الاتصال بالواي فاي.

التشغيل عن بعد والدخول الذكي.

مزودة بقفل مركزي.

الفرامل مانعة للانغلاق.

التقنيات المتطورة للهبوط والصعود.

المصابيح الأمامية تعمل بالـ LED. عيوب تويوتا برادو موديل 2022 المحرك الأول:-المحرك الثاني:-مميزات تويوتا برادو موديل 2022عيوب تويوتا برادو موديل 2022 لم يتم التوصل حتى الآن إلى عيوب خاصة بالسيارة لأنه لم يتم شرائها واستخدامها بالشكل الكافي الذي يكشف عيوبها. أسعار تويوتا برادو موديل 2022 وعرض التقسيط من السوق السعودية يبدأ القسط الشهري لشراء السيارة من حوالي 800 ريال سعودي ويختلف باختلاف الدفعة الأولى وبحسب كل شخص.

يصل مبلغ الدفعة الأولى من سعر السيارة إلى 97 ألف ريال سعودي.

يتم تحديد دفعة القسط الأخيرة بناءً على القسط الشهري وقيمته.

سعر السيارة الأصلي في سوق السيارات السعودي يبلغ حوالي 143 ألف ريال سعودي. أسعار تويوتا برادو موديل 2022 وعرض التقسيط من السوق السعودية الوسوم

800 ريال سيارة تويوتا برادو الجديدة كليا موديل 2022 قدم سوق السيارات السعودي عروض مميزة خاصة بالتقسيط على سعر سيارة تويوتا برادو 2022 ومدة التقسيط تصل إلى 5 سنوات من عبد اللطيف جميل وتعد سيارة تويوتا برادو من أفضل سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم التي يمكنها الاتساع إلى حوالي 7 أشخاص بالغين وتسمح بالقيام بالرحلات العائلية لمسافات طويلة وسنقدم لكم أبرز مواصفات السيارة وأسعارها في السوق السعودية بالإضافة إلى أهم مميزاتها وعيوبها حتى تكون الصورة واضحة للراغبين في شراء السيارة ولغير الراغبين كما أن درجة موثوقيتها عالية. إمكانيات سيارة تويوتا برادو 2022 نظام الدفع الخاص بالسيارة هو نظام الدفع الكلي للعجلات.

سعة وحجم خزان البنزين تبلغ 87 لتر.

وزن السيارة الكلي يبلغ 2510 كيلو جرام.

تتكون السيارة من 4 أبواب في سوق السيارات السعودي ومن 3 إلى 6 أبواب في باقي أسواق السيارات.

معدل استهلاكها من الوقود يبلغ 10.6 لتر عند قطع مسافة قدرها 100 كيلو متر. إمكانيات سيارة تويوتا برادو 2022 السيارة مزودة بخيارين للمحرك وتأتي مواصفات كل محرك كالآتي:- المحرك الأول:- قوة المحرك 164 حصان.

أقصى عزم دوران: 264 نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات. المحرك الثاني:- قوة المحرك بالحصان: 161 حصان.

عزم الدوران يبلغ أقصاه حوالي 500 نيوتن لكل متر. مميزات تويوتا برادو موديل 2022 منافذ USB وخاصية البلوتوث.

شحن الهاتف الذكي لاسلكيًا.

كشف النقطة العمياء لتجنب الاصطدام.

مقاس شاشة عرض الوسائط الترفيهية أو المعلوماتية يبدأ من حوالي 9 إنش.

راديو إف إم وأيه إم.

الاتصال بالواي فاي.

التشغيل عن بعد والدخول الذكي.

مزودة بقفل مركزي.

الفرامل مانعة للانغلاق.

التقنيات المتطورة للهبوط والصعود.

المصابيح الأمامية تعمل بالـ LED. عيوب تويوتا برادو موديل 2022 المحرك الأول:-المحرك الثاني:-مميزات تويوتا برادو موديل 2022عيوب تويوتا برادو موديل 2022 لم يتم التوصل حتى الآن إلى عيوب خاصة بالسيارة لأنه لم يتم شرائها واستخدامها بالشكل الكافي الذي يكشف عيوبها. أسعار تويوتا برادو موديل 2022 وعرض التقسيط من السوق السعودية يبدأ القسط الشهري لشراء السيارة من حوالي 800 ريال سعودي ويختلف باختلاف الدفعة الأولى وبحسب كل شخص.

يصل مبلغ الدفعة الأولى من سعر السيارة إلى 97 ألف ريال سعودي.

يتم تحديد دفعة القسط الأخيرة بناءً على القسط الشهري وقيمته.

سعر السيارة الأصلي في سوق السيارات السعودي يبلغ حوالي 143 ألف ريال سعودي. أسعار تويوتا برادو موديل 2022 وعرض التقسيط من السوق السعودية

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