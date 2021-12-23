الفخامة والتميز.. سيارة كيا بيجاس 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السوق السعودي

سعر ومواصفات سيارة كيا بيجاس ٢٠٢٢ يبحث عنهما مختلف العملاء حيث تعتب السيارة مؤهلة لأن تكون منافسة لأقوى أنواع السيارات حيث أن مختلف الماركات التجارية تعد متوفرة حاليا بالأسواق ومن موديلات حديثة ومن بين تلك الماركات تلك الماركة من كيا بيجاس والتي سنكون بصدد الحديث عنها الآن ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات التي تخص السيارة مع التعرف على التكلفة السعرية لتلك النوعية من السيارات الأكثر تميز.

سعر ومواصفات سيارة كيا بيجاس ٢٠٢٢

التكلفة السعرية وأهم ما قد تم تزويده من مواصفات لسيارة كيا بيجاس ٢٠٢٢ من أكثر المعلومات المبحوث عنها بكثرة حول كل ما يخص السيارة من تلك الماركة وهذا الموديل على وجه التحديد حيث تعتبر السيارة من أكثر السيارات التي تتوفر بالأسواق المحلية والعالمية والتي لها شهرة وتمتاز بعدد من التجهيزات الأكثر تميز والتي من بينها ما سيلي ذكره من خلال هذا التالية:

مواصفات سيارة كيا بيجاس ٢٠٢٢

المواصفات لسيارة كيا بيجاس ٢٠٢٢ نذكرها من خلال هذا المقال حيث أنها تمتاز بعدد من التجهيزات الأساسية والتي من بينها ما يلي:

المحرك الخاص بالسيارة يبلغ من لقوة ما يعد خمسة وتسعين حصانا.

السيارة كيا من أهم مميزات.

السعة الخاصة بالمحرك تبلغ 1.4 لتر.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة مقسم لعدد خمسة سرعات.

المحرك قد تم تزويده بالناقل من النوع الأوتوماتيك.

التصميم من الخارج للسيارة من النوع السيدان، مع توفر عدد من الخطوط من النوع الهيكلي.

الجزء الأمامي الخاص بالسيارة من النوع المتطور والمزود بشبكة من النوع لرفيع والتي قد تم تزويدها بالكروم.

التصميم الداخلي الخاص بالسيارة متسم بالاتساع والشياكة وأناقة المقاعد، مع توفر القفل الآلي الأوتوماتيك للأبواب.

النوافذ من النوع الكهربي.

المنافذ المتوفرة منها المنفذ من النوع يو إس بي.

يتوفر المنفذ إي يو إكس.

متوفر أيضا نظام للتواصل عبر بلوتوث.

النظام الخص بالصوت متوفر بعدد ستة من المكبرات.

سعر السيارة بالأسواق

السيارة تتوفر بالسعر 51 ألف ريال يمكنك شراءها من احدي المعارض الموجودة في بلدك.