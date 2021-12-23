الأسطورة اليابانية وصلت.. سيارة سوزوكي التو 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية

سعر ومواصفات سياره سوزوكي التو من أهم التفاصيل التي تخص السيارة من هذا الموديل المتميز ومن الممكن لكل من يرغب في حجزها الاطلاع على أهم المواصفات والتجهيزات التي تمتاز بها تلك السيارة الأكثر تميز، وبالنسبة لكل ما تحتويه السيارة من تجهيزات أساسية وكل كماليتها نتحدث بالتفصيل من خلال ما يلي ذكره في هذا المقال حيث تعتبر السيارة من الموديل سوزوكي ألتو من أفضل النوعيات المتاحة بالأسواق المحلية والعالمية والتي لها الكثير من الخصائص المتميزة والتي تجعلها من أفضل المقترحات للسيارات كما سنوضح أهم المعلومات عن التكلفة الشرائية لهذا الموديل الشهير من السيارات.

سعر ومواصفات سياره سوزوكي التو 2022

السعر الخاص بالسيارة وأهم المواصفات لها من أكثر ما يبحث عنه كل محبي موديل سوزوكي التو 2022 وكل من يرغب في التحديث للسيارة الخاصة به واستبدالها بسيارة متميزة الأداء وعالية الجودة والتي تحتوي على عدد كبير من المحقات والتي تهدف لكل سبل الأمان ومن خلال ما يلي نقوم بعمل عرض مفصل عن أهم المعلومات التي تخص التجهيزات والملحقات الأساسية في السيارة:

مواصفات سياره سوزوكي التو 2022

سعر ومواصفات سياره سوزوكي التو 2022 من بينها ما سنقوم بالذكر له عبر ما يلي من الفقرات القادمة:

السيارة هاتشباك مميزة، بالسعة للمحرك التي تبلغ ثمانمئة سي سي.

القدرة الخصة بمحرك السيارة تبلغ ما يعدل سبعة وأربعين حصان.

العزم للدوران الخاص بالسيارة يبلغ ثمانية وستين نيوتن لكل متر.

النظام للسيارة هو الدفع الأمامي.

الناقل للسرعة مقسم لخمس سرعات متدرجة.

التسارع للسيارة يتم خلال عشرين ثانية.

ميزات الأمان أبرز ما تمتاز به السيارة، والفرامل من النوعية التي تمنع الانزلاق.

تتوفر الوسائد من النوع الهوائي والتي تحد من التعرض للارتطامات الخطيرة.

سعر سياره سوزوكي التو 2022

السيرة من أكثر النوعيات للسيارات من النوع الهاتشباك المميزة والتي تعتبر من أفضل أنواع السيارات والتي تبدأ بالسعر مائة اثنين وعشرين ألف جنيه مصري، ويعد السعر مميز مع توفر العديد من الملحقات الأكثر تميز بالسيارة.