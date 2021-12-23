قنبلة الموسم.. تويوتا فينزا الجديدة فى السعودية ارخص سيارة دفع رباعى بسعر اقتصادى ومواصفات هائلة

قنبلة الموسم.. تويوتا فينزا الجديدة فى السعودية ، حينما تشتري سيارة تويوتا فينزا ستجد أن السايرة بها العديد من المزايا الرائعة التي تجذب محبي السيارات لها فهي عبارة عن سيارة دفع رباعي عائلية متوسطة الحجم وكل ماعليك هو معرفة كافة مواصفاتها ومميزاتها وكذلك سعرها المطروحة به في السوق داخل المملكة العربية السعودية، لكن لا داعي للقلق يعتبر سعرها اقتصادي ومناسب لجميع الفئات، وسنوضح لكم الكثير من المزايا والمواصفات وكذلك سعرها في السوق السعودي خلال مقالنا فتابعونا .

قنبلة الموسم.. تويوتا فينزا الجديدة فى السعودية

تحتوي سيارة تويوتا فينزا على عدد كبير من المواصفات التي لا حصر لها، ومن هنا سنقدم إليكم بعض المميزات التي اشتهرت بها لتقرر إذا كنت تريد شراءها ام لا، وهي كالتالي:

يوجد بها مجموعة واسعة من أحدث الأنظمة المساعدة للسائق لتحقيق أمان وحماية أكبر للسائق والركاب في السيارة.

توفر تحكمًا ديناميكيًا في السرعة بالرادار على مدى السرعة الكاملة.

يوجد بها مجموعة من الأنظمة المساعدة مثل نظام المساعدة على المسار- نظام المرور – كمرات عالية أوتوماتيكية – نظام ما قبل الاصطدام مع كشف المشاة – كاميرات محيط السيارة بالكامل – تنبيه مغادرة المسار مع المساعدة في التوجيه – نظام مراقبة النقطة العمياء مع الشعيرات المتصالبة الخلفية -نظام معلومات للمساعدة في تحديد علامات الطريق

يتميز شكل فينزا 2022 الجديدة بديناميكا هوائية عالية مقارنة بباقي سيارات الكروس أوفر الرياضية.

توفر نظام تقني مبتكر يمكّن السائق من التحكم في درجة شفافية زجاج السقف البانورامي، بما يتناسب مع القيادة في اختلاف الأحوال الجوية وحتى جميع فصول السنة، مما يعزز الشعور بالراحة والأمان أثناء التنقل في السيارة.

تجهيز السيارة بشاشة ملونة تعمل باللمس وعداد سرعة رقمي 10 بوصة، ومجموعة من الأنظمة والتقنيات التكنولوجية الحديثة.

ألواح الأبواب والكونسول ومغطاة أيضًا بالجلد الصناعي.

السيارة بها تكييف اوتوماتيك وتحتوي السيارة أيضًا على شاشة LCD مقاس 12.3 بوصة، في XLE وLimited.

عدد مقاعد السيارة حوالي خمسة مقاعد مغطاة بالجلد الصناعي أو القماش.

بينما المقود مصنوع من الجلد الطبيعي.

مصابيح السيارة الأمامية منها ليد والفرامل الخلفية مع أضواء خافتة.

ألوان السيارة المتاحة منها نبيذ أحمر، أزرق، كريستال، أزرق سماوي، أبيض سوبر، سوبر بولك.

بحث العديد من الأشخاص عن سعر سيارة تويوتا فينزا داخل المملكة العربية السعودية، والتي سنقدمها لكم في النقاط التالية: