طرح جوهرة السيارات.. تويوتا رايز موديل السنة الجديدة 2022 بالسعودية بمواصفات واسعار مذهلة

طرح جوهرة السيارات.. تويوتا رايز موديل السنة الجديدة ، بحث العديد من الأشخاص المحبين للسيارات الحديثة والعصرية عن اهم المعلومات الخاصة بسيارة تويوتا رايز وهذا ما سنقدمه إليكم في مقالنا، حيث تتميز سيارة تويوتا رايز 2022 بتصميم انسيابي يتسم بالقوة ويتماشى مع جميع الأذواق، من الشباب إلى الكبار، بألوان رائعة وجريئة ومختلفة، وهي من تصنيع شركة عالمية ورائدة في تصنيع السيارات الكهربائية اليابانية وتطلق مجموعة من السيارات التي تناسب العصر الحديث والموضة في عالم السيارات وسنوضح لكم مواصفات وأسعار تويوتا بشكل تفصيلي فتابعونا. طرح جوهرة السيارات.. تويوتا رايز موديل السنة الجديدة تتميز بأنظمة الاتصال الحديثة حيث تتيح الاتصال من تليفونك الخاص للسيارة بشكل الكتروني

يوجد بها زجاج أمامي يتسم بأنه عريض لجعل الرؤية أكبر وأوضح للسائق ويوجد بها صندوق كبير بسعة حوالي 369 لترًا، وتتميز بسعة تخزين كبيرة.

تتميزتلك السيارة بقوتها لأن بها 3 اسطوانات للتنفس الطبيعي ذات سعات كبيرة وتبلغ قوة محركها 83 حصانًا، وعزمها 113 نيوتن متر.

يوجد بها ناقل للحركة ذات نوع عالي ويوجد بها المقاعد القماشية، يمكن للسائق التحكم في ارتفاع المقعد الخاص به.

تكييف يدوي وشاشة تعرض معلومات مختلفة وتتضمن نظام صوتي على أحدث طراز مع شاشة تحكم باللمس وسماعات الرأس.

تحكم آلي للسائق في النوافذ المختلفة في السيارة ويوجد بها موضع USB للشحن.

نظام التحكم في القيادة PWR، كما يوجد حساسات تساعد في عملية وقوف السيارات الخلفية مصنوعة في ماليزيا

وسائد هوائية للوقاية من الحوادث للسائق، كما يوجد بالسيارة نظام خاص لمساعدة الارتفاع يسمى HAC.

صندوق التروس مصنوع أيضًا من الجلد الطبيعي كما أنها تأتي مع نظام تحكم عالي في المناخ

نظام مراقبة الإطارات من نوع TPWS نظام يمنع تشغيل المحرك تخوفًا من سرقتها.

السيارة مفروشة بسجاد تايلاندي ويوجد بها خزنة ومنفاخ للإطارات.

مقاعد من القماش وإضاءة أرضية في القسم الأمامي.

مسند ذراع جلدي، ومقبض، ورافعة ناقل حركة ويستطيع السائق التحكم بالنوافذ بشكل أتوماتيكي.

يوجد بالسيارة مصابيح LED لتشغيلها بالنهار وعجلات مصنوعة من سبائك الألمنيوم مقاس 17 بوصة. سعر تويوتا رايز 2022 طرح جوهرة السيارات.. تويوتا رايز موديل السنة الجديدة يتراوح سعر سيارة تويوتا رايز في العام القادم والتي توقع سعرها خبراء في أسعار السيارات داخل الأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي: تويوتا رايز XLE 2022 بسعر يبدأ من 55،300 ريال سعودي

Toyota Rays LIMITED 2022 ويبدأ سعرها من 60،500 ريال سعودي الوسوم

طرح جوهرة السيارات.. تويوتا رايز موديل السنة الجديدة ، بحث العديد من الأشخاص المحبين للسيارات الحديثة والعصرية عن اهم المعلومات الخاصة بسيارة تويوتا رايز وهذا ما سنقدمه إليكم في مقالنا، حيث تتميز سيارة تويوتا رايز 2022 بتصميم انسيابي يتسم بالقوة ويتماشى مع جميع الأذواق، من الشباب إلى الكبار، بألوان رائعة وجريئة ومختلفة، وهي من تصنيع شركة عالمية ورائدة في تصنيع السيارات الكهربائية اليابانية وتطلق مجموعة من السيارات التي تناسب العصر الحديث والموضة في عالم السيارات وسنوضح لكم مواصفات وأسعار تويوتا بشكل تفصيلي فتابعونا. طرح جوهرة السيارات.. تويوتا رايز موديل السنة الجديدة تتميز بأنظمة الاتصال الحديثة حيث تتيح الاتصال من تليفونك الخاص للسيارة بشكل الكتروني

يوجد بها زجاج أمامي يتسم بأنه عريض لجعل الرؤية أكبر وأوضح للسائق ويوجد بها صندوق كبير بسعة حوالي 369 لترًا، وتتميز بسعة تخزين كبيرة.

تتميزتلك السيارة بقوتها لأن بها 3 اسطوانات للتنفس الطبيعي ذات سعات كبيرة وتبلغ قوة محركها 83 حصانًا، وعزمها 113 نيوتن متر.

يوجد بها ناقل للحركة ذات نوع عالي ويوجد بها المقاعد القماشية، يمكن للسائق التحكم في ارتفاع المقعد الخاص به.

تكييف يدوي وشاشة تعرض معلومات مختلفة وتتضمن نظام صوتي على أحدث طراز مع شاشة تحكم باللمس وسماعات الرأس.

تحكم آلي للسائق في النوافذ المختلفة في السيارة ويوجد بها موضع USB للشحن.

نظام التحكم في القيادة PWR، كما يوجد حساسات تساعد في عملية وقوف السيارات الخلفية مصنوعة في ماليزيا

وسائد هوائية للوقاية من الحوادث للسائق، كما يوجد بالسيارة نظام خاص لمساعدة الارتفاع يسمى HAC.

صندوق التروس مصنوع أيضًا من الجلد الطبيعي كما أنها تأتي مع نظام تحكم عالي في المناخ

نظام مراقبة الإطارات من نوع TPWS نظام يمنع تشغيل المحرك تخوفًا من سرقتها.

السيارة مفروشة بسجاد تايلاندي ويوجد بها خزنة ومنفاخ للإطارات.

مقاعد من القماش وإضاءة أرضية في القسم الأمامي.

مسند ذراع جلدي، ومقبض، ورافعة ناقل حركة ويستطيع السائق التحكم بالنوافذ بشكل أتوماتيكي.

يوجد بالسيارة مصابيح LED لتشغيلها بالنهار وعجلات مصنوعة من سبائك الألمنيوم مقاس 17 بوصة. سعر تويوتا رايز 2022 طرح جوهرة السيارات.. تويوتا رايز موديل السنة الجديدة يتراوح سعر سيارة تويوتا رايز في العام القادم والتي توقع سعرها خبراء في أسعار السيارات داخل الأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي: تويوتا رايز XLE 2022 بسعر يبدأ من 55،300 ريال سعودي

Toyota Rays LIMITED 2022 ويبدأ سعرها من 60،500 ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح جوهرة السيارات.. تويوتا رايز موديل السنة الجديدة 2022 بالسعودية بمواصفات واسعار مذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.