سفينة الصحراء.. سيارة سوزوكي جيمني الجديدة كليا 2022 فى السعودية بمواصفات واسعار جبارة

سفينة الصحراء.. سيارة سوزوكي جيمني الجديدة ، تعتبر سوزوكي جيمني موديل 2022 من أكثر السيارات تميزَا، حيث تتمتع بالكثير من الخصائص الرائعة وانتشرت في الأسواق السعودية والعربية والعالمية بشكل كبير وخلال السطورالتالية من المقال سنتعرف على كافة مزايا سوزوكي جيمني موديل 2022 ومواصفاتها من الخارج ومن الداخل بالتفصيل وكذلك سعرها حسب فئتها، حيث أنها متوفرة في فئتين مختلفتين وتتنوع بين السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالبنزين، ومواكبتها لطبيعة العصر التكنولوجي المتطور، حيث يوجد منها عدة إصدارات لتتماشى مع طبيعة كل من يحب اقتناء وشراء السيارات. سفينة الصحراء.. سيارة سوزوكي جيمني الجديدة سفينة الصحراء.. سيارة سوزوكي جيمني الجديدة تتمتع سيارة سوزوكي جيمني بالعديد من المميزات التي تجعلها تتصدر أولي السيارات مبيعات في الأسواق العربية وبالأخص داخل المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه المميزات هي: يوجد بسيارة سوزوكي جيمني محرك يعمل بقوة 1500 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 102 حصان، كما يتضمن ناقل حركة يدوي بعدة سرعات مختلفة بالإضافة لناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات.

ميزة إيقاف وبدء تشغيل المحرك بشكل تلقائي أثناء الازدحام، كما يمكنك استهلاك البنزين بكميات بسيطة مع ذلك الإصدار.

ميزة إيقاف المحرك وتشغيله تلقائيًا أثناء الازدحام في وضع الدفع الثنائي فقط.

توجد بالسيارة عجلات قياس 15 بوصة وكذلك مقاعد شاسعة تتسع لأربعة أفراد، تكييف يدوي، 4 مكبرات صوت والعديد من التجهيزات الداخلية.

تتمتع سوزوكي جيمني 2022 بعدد من المزايا التي تحقق الكثير من أمن وسلامة الركاب مثل فرامل ABS والوسادة الهوائية مع أصدار إنذارات عند الخروج عن المسار والتحكم في نزول التلال.

2022 بعدد من المزايا التي تحقق الكثير من أمن وسلامة الركاب مثل فرامل ABS والوسادة الهوائية مع أصدار إنذارات عند الخروج عن المسار والتحكم في نزول التلال. يوجد بها محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سم مكعب، ينتج قوة 102 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات مع نظام دفع رباعي.

تتمتع السيارة بسرعات كبيرة وعجلات رياضية مقاس 15 بوصة، كما يوجد بداخل السيارة وحدة راديو أو مشغل أقراص مضغوطة محل نهج متجر المعلومات والترفيه المعتاد ولكنها تحتفظ باتصال Bluetooth للموسيقى والهواتف.

يعتبر تكييف الرياح معيارًا لمساعدة الأفراد على التكيف مع الظروف البيئية الحارة، ولكن في هذه الظروف عن طريق التحكم يدويًا في درجة الحرارة سعر سوزوكي جيمني موديل 2022 توجد سوزوكي جيمني 2022 بسعر 75000 ريال سعودي. الوسوم

سفينة الصحراء.. سيارة سوزوكي جيمني الجديدة ، تعتبر سوزوكي جيمني موديل 2022 من أكثر السيارات تميزَا، حيث تتمتع بالكثير من الخصائص الرائعة وانتشرت في الأسواق السعودية والعربية والعالمية بشكل كبير وخلال السطورالتالية من المقال سنتعرف على كافة مزايا سوزوكي جيمني موديل 2022 ومواصفاتها من الخارج ومن الداخل بالتفصيل وكذلك سعرها حسب فئتها، حيث أنها متوفرة في فئتين مختلفتين وتتنوع بين السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالبنزين، ومواكبتها لطبيعة العصر التكنولوجي المتطور، حيث يوجد منها عدة إصدارات لتتماشى مع طبيعة كل من يحب اقتناء وشراء السيارات. سفينة الصحراء.. سيارة سوزوكي جيمني الجديدة سفينة الصحراء.. سيارة سوزوكي جيمني الجديدة تتمتع سيارة سوزوكي جيمني بالعديد من المميزات التي تجعلها تتصدر أولي السيارات مبيعات في الأسواق العربية وبالأخص داخل المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه المميزات هي: يوجد بسيارة سوزوكي جيمني محرك يعمل بقوة 1500 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 102 حصان، كما يتضمن ناقل حركة يدوي بعدة سرعات مختلفة بالإضافة لناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات.

ميزة إيقاف وبدء تشغيل المحرك بشكل تلقائي أثناء الازدحام، كما يمكنك استهلاك البنزين بكميات بسيطة مع ذلك الإصدار.

ميزة إيقاف المحرك وتشغيله تلقائيًا أثناء الازدحام في وضع الدفع الثنائي فقط.

توجد بالسيارة عجلات قياس 15 بوصة وكذلك مقاعد شاسعة تتسع لأربعة أفراد، تكييف يدوي، 4 مكبرات صوت والعديد من التجهيزات الداخلية.

تتمتع سوزوكي جيمني 2022 بعدد من المزايا التي تحقق الكثير من أمن وسلامة الركاب مثل فرامل ABS والوسادة الهوائية مع أصدار إنذارات عند الخروج عن المسار والتحكم في نزول التلال.

2022 بعدد من المزايا التي تحقق الكثير من أمن وسلامة الركاب مثل فرامل ABS والوسادة الهوائية مع أصدار إنذارات عند الخروج عن المسار والتحكم في نزول التلال. يوجد بها محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سم مكعب، ينتج قوة 102 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات مع نظام دفع رباعي.

تتمتع السيارة بسرعات كبيرة وعجلات رياضية مقاس 15 بوصة، كما يوجد بداخل السيارة وحدة راديو أو مشغل أقراص مضغوطة محل نهج متجر المعلومات والترفيه المعتاد ولكنها تحتفظ باتصال Bluetooth للموسيقى والهواتف.

يعتبر تكييف الرياح معيارًا لمساعدة الأفراد على التكيف مع الظروف البيئية الحارة، ولكن في هذه الظروف عن طريق التحكم يدويًا في درجة الحرارة سعر سوزوكي جيمني موديل 2022 توجد سوزوكي جيمني 2022 بسعر 75000 ريال سعودي.

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