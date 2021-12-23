أسطورة السيارات اليابانية … تويوتا يارس 2022 مواصفاتها وأسعارها في السعودية

تعتبر تويوتا يارس 2022 من أفخم أنواع السيارات الشبابية التي حازت علي شعبية كبيرة لدى جميع شرائح المجتمع في الوطن العربي، فقد لاقت سيارات تويوتا اليابانية حيز كبير من الأهمية، وتعد Toyota Yaris واحدة من احدي السيارات التي تنضم للشركة العملاقة تويوتا، ووفرت الشركة السيارة بفئات مختلفة، حيث تحتوي كل واحدة علي أمكانيات ومميزات تناسب كافة العملاء، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على كافة مميزات، ومواصفات وأسعار سيارة تويوتا يارس 2022 بالمملكة. مواصفات تويوتا ياريس 2022 مواصفات تويوتا ياريس 2022 جاءت المواصفات للسيارة العالمية Toyota Yaris علي النحو التالي: طول السيارة جاء مختلفاً ليبلغ 4.410 ملم، والعرض تناسق نسبياً ليصبح 1.700 ملم.

الاطارات جاءت بقاعدة 2.550 ملم، وارتفاعها كان 1.475 ملم.

السيارة مزودة بنفس محرك الموديل السابق مع إزاحة حوالي 1500 سم مكعب، بالإضافة إلي ذلك يولد هذا المحرك قوة 123 حصانًا وعزم دوران يبلغ 153 نيوتن متر لكل متر،يمكن توصيل هذا المحرك بناقل حركة CVT.

بها نظام مساعد الفرامل BA والتحكم في ثبات السيارة VSC.

يتوفر أيضًا لقوة الفرامل توزيع إلكتروني.

السيارة مزودة بتكييف يدوي مع شاشة عرض معلومات خاصة.

السيارة بها العديد من إجراءات السلامة مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، وكذلك الوسائد الهوائية الجانبية، بالإضافة إلى توفر ستارة هوائية ونظام حماية ، ونظام ABS وهو المكابح المانعة للانغلاق.

المصابيح بها تشمل نظام ليد.

تصميمها الداخلي يحتوي علي الكثير من المميزات. سعر سيارة Toyota Yaris 2022 سعر سيارة Toyota Yaris 2022 أعلنت شركة تويوتا اليابانية، عن أسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في الأسواق ومن ضمنك الاسواق المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، حيث شملت الاسعار التالي: من الجدير بالذكر أن السيارة بلغ سعرها 57.40 ريال سعودي وذلك لفئة سيدان Y FLT CVT

وهي متوفرة بسعر 58،305 ريال سعودي وذلك لفئة سيدان Y CVT

وبسعر 60950 ريال سعودي وذلك لفئة سيدان Y PLUS CVT

بلغ سعر السيارة من فئة Comfort A / T 1.5 في جمهورية مصر العربية حوالي 345،500 جنيها

ولفئة Smart A / T 1.5 حوالي 375،500 جنيه.

Comfort A / T 1.5 Class كان سعرها بالسعودية ليبلغ 82 ألف ريال سعودي. ومن خلال تلك الاسطر القليلة وضحنا كافة المعلومات والمميزات والاسعار الخاصة للسيارة اليابانية تويوتا يارس 2022. الوسوم

تعتبر تويوتا يارس 2022 من أفخم أنواع السيارات الشبابية التي حازت علي شعبية كبيرة لدى جميع شرائح المجتمع في الوطن العربي، فقد لاقت سيارات تويوتا اليابانية حيز كبير من الأهمية، وتعد Toyota Yaris واحدة من احدي السيارات التي تنضم للشركة العملاقة تويوتا، ووفرت الشركة السيارة بفئات مختلفة، حيث تحتوي كل واحدة علي أمكانيات ومميزات تناسب كافة العملاء، ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على كافة مميزات، ومواصفات وأسعار سيارة تويوتا يارس 2022 بالمملكة. مواصفات تويوتا ياريس 2022 مواصفات تويوتا ياريس 2022 جاءت المواصفات للسيارة العالمية Toyota Yaris علي النحو التالي: طول السيارة جاء مختلفاً ليبلغ 4.410 ملم، والعرض تناسق نسبياً ليصبح 1.700 ملم.

الاطارات جاءت بقاعدة 2.550 ملم، وارتفاعها كان 1.475 ملم.

السيارة مزودة بنفس محرك الموديل السابق مع إزاحة حوالي 1500 سم مكعب، بالإضافة إلي ذلك يولد هذا المحرك قوة 123 حصانًا وعزم دوران يبلغ 153 نيوتن متر لكل متر،يمكن توصيل هذا المحرك بناقل حركة CVT.

بها نظام مساعد الفرامل BA والتحكم في ثبات السيارة VSC.

يتوفر أيضًا لقوة الفرامل توزيع إلكتروني.

السيارة مزودة بتكييف يدوي مع شاشة عرض معلومات خاصة.

السيارة بها العديد من إجراءات السلامة مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، وكذلك الوسائد الهوائية الجانبية، بالإضافة إلى توفر ستارة هوائية ونظام حماية ، ونظام ABS وهو المكابح المانعة للانغلاق.

المصابيح بها تشمل نظام ليد.

تصميمها الداخلي يحتوي علي الكثير من المميزات. سعر سيارة Toyota Yaris 2022 سعر سيارة Toyota Yaris 2022 أعلنت شركة تويوتا اليابانية، عن أسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في الأسواق ومن ضمنك الاسواق المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، حيث شملت الاسعار التالي: من الجدير بالذكر أن السيارة بلغ سعرها 57.40 ريال سعودي وذلك لفئة سيدان Y FLT CVT

وهي متوفرة بسعر 58،305 ريال سعودي وذلك لفئة سيدان Y CVT

وبسعر 60950 ريال سعودي وذلك لفئة سيدان Y PLUS CVT

بلغ سعر السيارة من فئة Comfort A / T 1.5 في جمهورية مصر العربية حوالي 345،500 جنيها

ولفئة Smart A / T 1.5 حوالي 375،500 جنيه.

Comfort A / T 1.5 Class كان سعرها بالسعودية ليبلغ 82 ألف ريال سعودي. ومن خلال تلك الاسطر القليلة وضحنا كافة المعلومات والمميزات والاسعار الخاصة للسيارة اليابانية تويوتا يارس 2022.

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