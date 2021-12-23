الغندورة وصلت.. سيارة جيب جراند شيروكي ارخص واقوى سيارة فالسعودية بمواصفات واسعار مذهلة

الغندورة وصلت.. سيارة جيب جراند شيروكي ، تعتبر سيارة جيب جراند شيروكي من أكثر السيارات تميزًا الآن على الساحة بسبب شكلها وتصميمها الجديد الذي جذب الكثير من محبي السيارات في السوق العربي والسعودي بالأخص، وبسبب الكثير من المزايا الجديدة التي لحقت بإصدارها الجديد، هي تعد من السيارات رباعية الدفع، لذا فهي واسعة من الداخل ومناسبة للعائلات ولديها العديد من الاستخدامات ويتواجد منها أكثر من فئة، ولذا خلال مقالنا سنسلط الضوء على مزاياها المتعدة وكذلك مواصفاتها الخارجية والداخلية والسعر الموجودة به في السوق الحالي فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد .

الغندورة وصلت.. سيارة جيب جراند شيروكي

هناك الكثير من المواصفات الجديدة مما جعل لها مكانة في سوق المنافسة مع غيرها من السيارات الآخرى ومنها:

تحتوي على شاشة رقمية بالإضافة لشاشة إضافية أخرى للرفاهية.

تتميز مقصوراتها بالإتساع الشاسع قد يصل لستة أشخاص والمقاعد مصنوعة من أجود أنواع الجلد.

مقاعد الجيب مجهزة بنظام تدليك خاص، من خلال التحكم في 5 أوضاع مختلفة.

تحتوي لوحة عدادات السيارة على عدد من اللمسات الخشبية في الأسفل.

الشكل الخارجي للسيارة رائع، وخاصة الواجهة الأمامية التي تحتوي على أضواء رفيعة وأفقية والجيب به سبع فتحات للتهوية، وأضواء LED في الأمام.

تحتوي السيارة الجيب على عجلات 18 بوصة وقاعدة عجلات وتمتلك السيارة أقوى محرك بين المنافسين لذا فالسيارة مناسبة للشباب، كما أنها أيضا مناسبة للعائلات حيث تقدم أداء مذهل بمساحات كبيرة وصالون مريح مليء بالترفيه.

على عجلات 18 بوصة وقاعدة عجلات وتمتلك السيارة أقوى محرك بين المنافسين لذا فالسيارة مناسبة للشباب، كما أنها أيضا مناسبة للعائلات حيث تقدم أداء مذهل بمساحات كبيرة وصالون مريح مليء بالترفيه. عندما تسير السيارة على سرعات عالية تشعر بالثبات مهما كانت درجة السرعة بجانب مهما كانت السرعة لن تسمع أي أصوات خارجية.

تتمتع سيارة جراند شيروكي بوجود مشغل راديو بداخلها لتسلية مالكها أثناء السفر أو الوصول إلى محل الاقامة أو الشغل، بالإضافة إلى وجود إمكانية معرفة الطرق.

مساحات التخزين في السيارة ممتازة، ومساحة الصندوق الخلفي كبيرة جدًا تصل إلى 1027 لترًا.

يبدأ سعر سيارة جيب جراند شيروكي من 162.239 ريالاً، كما أنها متوفرة بثلاث نسخ حيث تباع أعل فئة منها تباع بسعر 242.739 ريال ويبلغ متوسط سعر جيب جراند شيروكي في 206.233 ريال.