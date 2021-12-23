خصم هائل.. سيارة كيا سبورتاج بخصم جمركى 25% فى هذة الحالة تشتريها من مصر ولا تستوردها

خصم هائل.. سيارة كيا سبورتاج بخصم جمركى 25% ، كيا سبورتاج هي إحدى السيارات التي أنتجتها شركة كيا موتورز بكوريا الجنوبية، كسيارة صغيرة الحجم وتم أجراء العديد من التعديلات عليها بداية من صغر حجمها حتى أصبحت مناسبة للعائلات وتتميز بنظام الجر الأمامي وعدد كبير من الكماليات والمزايا الرائعة التي سنتعرف عليها خلال مقالنا وإصداراتها المختلفة، حيث يتساءل الكثير من محبي السيارات حول طبيعة الجمارك المفروضة على السيارات القادمة إلى السعودية من دولة لأخرى، سواء كانت دول عربية أو دول أجنبية، لكن يختلف الأمر باختلاف طراز وحسب الصنع والملحقات الملحقة بالسيارة وسنوضح لكم كل ما تحتاج معرفته لمن يرغبون في استيراد تلك السيارة من الخارج، بالإضافة إلى أهم مواصفاتها واسعارها داخل المملكة العربية السعودية تابعونا.

خصم هائل.. سيارة كيا سبورتاج بخصم جمركى 25%

تحتوي سيارة كيا سبورتاج على مجموعة كبيرة من المواصفات العالمية والتي من الصعب أن تتوافر في سيارة واحدة، ولكن ليس على مصممين هذه السيارة عمل ذلك، ومن ضمن هذه المميزات الفريدة من نوعها هي:

تشمل عجلات قياس 19 إنش، وطول 183.4 إنش، وقاعدة عجلات قياس 108.4 إنش.

يتوفر بها نظام تقني يتضمن شاشة معلومات مقاس 12.3 وبها شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام ملاحة مدمج، ومصابيح LED أمامية.

يشتمل نظام النموذج الفني على أنظمة الأمن والحماية، بما في ذلك نظام التنبيه المسبق للتصادم، مدعومًا بنظام الفرامل ذاتية التنشيط في حالات الطوارئ، ونظام تنبيه مغادرة المسار، ومساعد حفظ المسار الأخير، ونظام مراقبة المنطقة العمياء للسائق غير قادر على المراقبة.

تحتل كيا سبورتاج مكانة خاصة في السعودي فهي من أفضل أنواع السيارات التي اشتهرت بإمكانيتها الغير موجودة في غيرها من السيارات الموجودة في الأسواق، كما زاد سعرها بحوالي من 40 حتى 45 ألف ريال سعودي، ويوجد منها خمس فئات من سيارة كيا سبورتاج 2022 وهي كالتالي: