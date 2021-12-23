وحش السيارات اليابانية مواصفات تويوتا ياريس الجديدة لعام 2022 .. إمكانيات هائلة تثير إعجاب محبين تويوتا

أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2020 طرحت الشركة الأشهر في عالم صناعة السيارات تويوتا اليابانية فئتين جديدتين من السيارة تويوتا ياريس موديل 2022، بنفس مميزات طراز ياريس 2021 ، مع إضافة بعض الكماليات للفئات الجديدة لتحسين معدل سرعة وعمل السيارة، حيث أن السيارة تويوتا ياريس 2022 الجديدة مزودة بجميع وسائل الأمان والرفاهية وتعمل وفقاً لأحدث الأنظمة التكنولوجية من حيث التحكم في المقاعد والمرايات ومكيف الهواء وسرعات الفرامل وإطارات السيارة وأنظمة المراقبة كافة المميزات التي يتمنى تواجدها جميع قائدى السيارات في تويوتا ياريس 2022 بفئتيها Comfort A/T 1.5)، Smart A/T 1.5)، سوف نوضح اليوم أهم التفاصيل عن مواصفات السيارة تويوتا ياريس واسعارها في مصر والسعودية.

مواصفات تويوتا ياريس 2022

ويبحث عدد كبير من محبي سيارات تويوتا عن المواصفات التي تحتوى عليها سيارة toyota yaris 2022، وهل هناك اختلاف بين الطراز الجديد من السيارة ياريس والاصدارات السابقة من نفس نوعها، وأهم التي تم تعديلها في الإصدار الجديد من السيارة ياريس، وتتمتع السيارة تويوتا ياريس 2022 بسعة موتور1500 سي سي بقوة 123 حصان سرعة وثبات وقوة صلابة في الجسم الخارجى للسيارة أقصى عزم للدوران وقدرة على توفير الوقود، مما يجعلها من أنواع السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود وناقل سرعات اوتوماتيكي والتحكم في أنظمة الصوت الصوت والإضاءة الخارجية والداخلية للسيارة جميع وسائل الأمان على أحدث مستوى أنظمة رفاهية وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وسائد هوائية جانبية، كما يوجد ستارة هوائية،نظام الحماية.

ABS نظام مانع انزلاق الفرامل.

EBD نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا.

BA نظام مساعدة الفرامل.

VSC، إمكانية التحكم في ثبات السيارة

أسعار السيارة تويوتا ياريس 2022

وبعد ذكر المميزات والكماليات الرائعة التي تتمتع بيها السيارة تويوتا ياريس موديل 2022، يأتي دور السؤال الأهم وهو ماسعرالسيارة تويوتا ياريس في الأسواق المصرية والسعودية بحسب ما أعلن الموزعين لها في الأسواق جاءت أسعارها كالتالي:

السيارة ياريس فئة Comfort A/T 1.5 يبلغ سعرها ما يقدر ب 345.500 جنيه مصري.

بينما بلغ سعر تويوتا يارس ٢٠٢٢ ، فئة Smart A/T 1.5 ما يقدر ب نحو 375.500 جنيه مصري.

سعر السيارة فئة Comfort A/T 1.5 ، في المملكة بلغ نحو 82 ألف ريال سعودي.

وبلغ سعر يارس 2022 ، فئة Smart A/T 1.5 ، في المملكة نحو 89 ألف ريال سعودي.

اسعار تويوتا ياريس في السعودية