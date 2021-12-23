عرض مذهل…تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية على 60 شهر

تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية متاح لكل الراغبين في اقتناء هذه السيارة المميزة ، حيث تتمتع بالعديد من المواصفات التي تجعلها من أكثر السيارات المرغوبة للشراء فهي الأفضل بين الكثير من أنواع السيارات، و تعد من المنافسين الشرسة أقوى العلامات التجارية في العالم، تتميز بمظهرها الانيق، ولها محركها رائع رباعي الأسطوانات بقوة 169 حصانًا وفي ما يلي من نستعرض في الفقرات التالية أهم المواصفات الأساسية للسيارة ، بالإضافة إلى أهم المعدات الداخلية التي يتضمنها ، بالإضافة إلى أهم جوانب هذا العرض الفريد لشراء السيارة بالتقسيط.

تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية

يوفر معرض السيارات عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية، مجموعة متنوعة من عروض التقسيط لتشجيع العملاء علي اقتناء سيارة تويوتا كورولا.

توفر حالياً الشركة مخطط السداد الميسر الذي يبدأ بسعر 79300 ألف ريال على مدى ستين شهرًا.

مطلوب لشراء السيارة دفع قسط 600 ريال شهريا أو أكثر وذلك من اجل امتلاك سيارة تويوتا كورولا 2021.

وبالطبع سوف يختلف قيمة القسط علي حسب المقدم الذي سيتم دفعه للسيارة.

سوف تكون الفئة الأولى من سيارة تويوتا كورولا تكلفتها 79.300 ألف ريال.

سوف تكون الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا تكلفتها 65 ألف ريال

سوف تكون الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا تكلفتها 68 ألف دولار.

يستطيع الشخص اختيار الفئة المناسبة له ودفع المقدم عند زيارة معارض السيارات لعبد اللطيف جميل ف التي تتواجد في المملكة العربية السعودية.

تتميز بأنظمة أمان قوية مثل الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل والمقاعد القماشية، بالإضافة إلى نظام موسيقى قوي مرتبط بشاشة لمس ضخمة يمكن التحكم فيها بمستوى الصوت.

بالإضافة إلى المناطق الأمامية والخلفية ، فهي تتميز بمكيف هواء يدوي قوي للغاية.

تتميز السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية واستهلاك رائع للوقود يبلغ 19 كيلومترًا لكل لتر.

على الشاشة الهائلة لصالون السيارة يوجد مثبت سرعة وكاميرا تحدد الطريق.

يوجد بالسيارة محرك قوي وسنجد أن سعة هذا المحرك هو 1.8 لتر وقوة 138 حصان

الشاشة تأتي بمقاسات سبع بوصات.

السيارة مزودة براديو ومكبرات صوت وبلوتوث وواي فاي.

تقدر كمية البنزين المستخدمة في مسافة 100 كيلومتر بسبعة لترات.

مواصفات تويوتا كورولا 2022