القوة والمتانة.. سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية بالشكل الجديد بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022، نتحدث من خلال الآتي من استعراض الفقرات القادمة على نوع ممتاز من أنواع السيارات ذات الجودة العالية وتعتبر من أهم السيارات العالمية بالمواصفات القياسية والتي تتوفر في السيارة عدد كبير من التجهيزات، وتلك التجهيزات تعد أساسية في السيارة وتوفر لها عدد من المواصفات المثالية والسيارة تجمع ما بين القوة في الأداء وتمكن القيادة، وروعة التصميم الخارجي الخاص بهذه السيارة، وفيما يأتي من فقراتنا التالية نتعرف بالتفصيل على تجهيزات السيارة والمميزات لأساسية فيها مع تجهيزات الأمان في السيارة وسعر الشراء لها بالأسواق المحلية، وبأسواق بالمملكة العربية السعودية.

أسعار ومواصفات تويوتا راش 2022

أهم المواصفات التي تتميز بها السيارة من نوع تويوتا راش 2021 ما سيلي ذكره في النقاط القادمة:

السعة الخاصة بالمحرك تبلغ ألف وخمسمائة سي سي.

السيارة قوية ومحركها مائة وثلاثة حصان وتعتبر السيارة ذات قوة هائلة بفضل قوة محركها.

عزم دوران محرك السيارة مائة ستة وثلاثين نيوتن /متر.

التسارع للسيارة يبلغ مائة كم و يتم خلال وقت يقدر بحوالي ثلاثة عشر ثانية.

الاستهلاك لطاقة الوقود يكون بالمعدل ستة ونصف لترات لكل مائة كيلو متر.

تتوفر نوعية الوسائد الهوائية والتي تعتبر من أهم العوامل لتوفر أمان التواجد بمقصورة السيارة في الحالة التي يكون فيها تعرض لأي تصادمات.

منظومة خاصة بالفرامل من نوع النظام الإلكتروني ، والنظام إي بي دي المانع للانغلاق.

تجهيزات كمالية بالسيارة.

تعتبر السيارة من الماركة العالمية الأنيقة تويوتا من موديل راش متوفرة بعدد كبير من الألوان المميزة.

كما يتوفر بالداخل من مقصورة السيارة على التكييف ويعمل باستخدام الريموت كنترول كما أن السيارة متوفرة بعدد من المنافذ منها المنفذ يو إس بي والمنفذ إي يو إكس.

كما أنها تعد محتوي على الشبكة القوية للواي فاي، وتعد تلك أهم مميزات تجهيزات الرفاهية والكماليات الموجودة بالسيارة من ماركة تويوتا راش.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022أسعار سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية

السيارة متوفرة بالسوق المحلية بسعر ثلاثمئة وأربعين ألف جنيه، وبالسعر الذي يبلغ تسعين ألف ريال سعودي بالمعارض المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.