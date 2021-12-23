الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سعر ومواصفات سيارة تويتا تندرا بالسعودية والأسواق نتعرف على أهم ما يخص تلك المعلومات عن السيارة حيث تعتبر السيارة من الماركة تويوتا ومن الموديل تندرا على وجه التحديد من أهم السيارات التي تتواجد بالتوقيت الحالي بالأسواق المحلية والعالمية وتعد مواصفاتها ممتازة، ولها الكثير من التجهيزات والتي قد حرصت الشركة المتاحة على إمداد السيارة بها، كما أن السيارة من موديل تندرا المميز تعد مزودة بأفضل التقنيات اليابانية الممتازة والتي تؤهلها لكي تكون أفضل السيارات المتواجدة على مستوى العالم، وسنقوم بعرض التكلفة السعرية لسيارة تندرا ماركة تويوتا

سعر ومواصفات سيارة تويتا تندرا 2022 بالسعودية والأسواق

التكلفة السعرية والمواصفات لسيارة تويتا تندرا بالسعودية من أهم الأمور والتي تزيد مختلف عمليات البحث عنها في التوقيت الحالي من قبل عدد كبير من الأشخاص حيث أن تلك المعلومات من المهم معرفتها وهذا قبل أن يكون هناك إقبال على حجز السيارة من المعارض سواء بالأسواق المحلية، أو العالمية، والمواصفات نقوم بالعرض لها من خلال الفقرة التالية مواصفات سيارة تويتا تندرا 2022 بالسعودية

المواصفات لسيارة تويتا تندرا 2022 تكون كما يلي في النقاط القادمة:

قوة محرك سيارة من موديل تندرا تبلغ أربعمائة سبعة وثلاثين حصان.

تعتبر من أقوى السيارات القاطرة والمتواجدة بالمملكة العربية السعودية وتعتبر من أفضل السيارات التي تتوفر فيها مقاعد مريحة مع المقصورة المتسعة.

العديد من مواصفات الأمان والتي تتواجد بالسيارة والتي من بينها أن السيارة تحتوي بجوار المقاعد على الوسائد الهوائية.

يتوفر نظام مخصص للبقاء بنطاق السير الصحيح للسيارة حال مرورها بأي طريق.

يتوفر المثبت للسرعة والحفاظ على بقائها ثابتة.

السيارة تحتوي المنظومة التي تساعد في الكشف عن مختلف النقاط المظلمة والعمياء.

الفرامل المخصصة لمنع تام للانزلاق.

سعر سيارة تويتا تندرا 2022 بالسعودية

السعر لسيارة تويتا تندرا 2022 بالسعودية مائة وأربعين ألف ريال سعودي، كما أن السيارة تعد متوفرة بعدد ستة من الفئات والأسعار بدايتها من التكلفة السابقة وتتفاوت الأسعار على حسب الفئة التي تنتمي لها السيارة يمكنك شراءها بسهولة من احدي المعارض الموجودة في بلدك