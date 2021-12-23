يارس 2022 بأرخص قسط في السعودية تزامنا مع اقتراب حلول 2022

تويوتا يارس 2022 حوت السيارات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تنفرد يارس بتقديم تجربة قيادة وأداء خرافية بأقل الأسعار، وتمكنت السيارة المشار إليها من تحقيق مستوى نجاح قياسي منذ طرحها، ويعد موديل يارس من أكثر موديلات السيارات مبيعا لدى تويوتا في المملكة العربية السعودية، وتقدم الشركة اليابانية تنوعا كبير في السيارات التي تطرحها بالسوق السعودي لتجذب جميع الأذواق والاختلافات بين محبي السيارات، بداية من يارس وحتى لاندكروزر الوعرة الجبارة.

يمكنك الحصول على يارس 2022 بأرخص قسط في السعودية وهو 1013 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه مدة تقسيط السيارة هي 60 شهر، وليست هناك دفعة أولى عند استلام السيارة.

وكذلك هناك دفعة أخيرة يتم دفعها بعد تحويل عقد التمويل إلى عقد التملك وتقدر بـ 17360 ريال.

يتم دفع معدل نسبة سنوية هي 18% على كل 12 شهر من الـ60 مدة عقد التمويل.

وفي الوقت نفسه هناك مصروفات إدارية تقدر بـ496 ريال، وكذلك هناك ضريبة القيمة المضافة وتقدر بـ 8816 ريال.

يمكنك التوجه لحد فروع عبداللطيف جميل المنتشرة عبر ربوع السعودية أو الدخول إلى موقعهم وتسجيل طلب التمويل.

رقم عبداللطيف جميل للتواصل لمعرفة أماكن تواجد الفروع واسعار السيارات المحدثة يوميًا بيوم: 8002442211.

تأتي يارس بـ3 فئات هما Y بسعر 58 ألف و200 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك فئة Y FLT بسعر 57 ألف و40 ريال.

وكذلك هناك فئة Y PLUS بسعر 60 ألف و950 ريال.

هذه الأسعار محدثة بتاريخ 23/ 12/ 2021.

عدم دفع ثمن السيارة كاش مما قد يترتب عليه وقوع عثرة ماديا.

وفي الوقت نفسه في حالة التعثر في سداد الاقساط يمكن بيع السيارة ضمن نظام سيارات مستعملة للبيع بنظام التنازل.

عند شراء سيارة من عبداللطيف جميل بالتقسيط فهناك بعض المزايا منها الحصول على بعض الصيانات الدورية مقابل أسعار أقل.

توفير سعر السيارة كاش يترتب عليه ملائة مالية للأشخاص وبالتالي احتمالية اسثتمارية عالية وبالتالي تأمين الأقساط خارج الراتب بالكامل.

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