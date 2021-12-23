سيارات كيا سيراتو مستعملة للبيع رخيصة والأسعار مفاجأة 100%

كيا سيراتو من أكثر السيارات التي يمكنها أداء المهام الأساسية المطلوبة من السيارات، لذلك يبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية عنها ولكن بحالات نظيفة وأسعار رخيصة، وتعد علامة كيا الكورية من أكثر العلامات التي حققت تصاعدا في نسب المبيعات في عام 2020 وعام 2021 وذلك بسبب موديلات المتنوعة، وبخلاف سيراتو هناك كيا سبورتاج المناسبة لأغلب الظروف نظرا لامتلاكها هيكل SUV، وكذلك هناك كيا بيجاس وكيا سول.

هناك سيارة سيراتو موديل 2017، القير اتوماتيك، الحالة مستعملة، ممشى السيارة هو 165 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على وسادات هوائية للأمان وكذلك تكييف ثلاجة، مكينة السيارة 2000 سي سي.

السيارة تتواجد في الرياض، سعر السيارة هو 33 ألف ريال، لون السيارة أبيض، حالة السيارة من الخارج جيدة ولا تحتاج إلى تجديد من الداخل.

وكذلك هناك سيارة سيراتو موديل 2016، ممشى السيارة هو 103 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تتواجد في الرياض وتحتوي على طارة مالتي، حالة السيارة من الخارج وكالة ومن الداخل جيدة.

سعر السيارة هو 33500 ريال نهائي، وتحتوي السيارة على الكثير من الكماليات منها، مرايات ضم كهرباء، ليد نهائي أمامي وليد خلفي.

وأيضا هناك سيارة سيراتو 2016، القير اتوماتيك، ممشى السيارة هو 117 ألف كيلومتر، عدد السلندرات 4 سلندر.

وفي الوقت نفسه سعة المحرك 1.6 لتر، السيارة من المالك الأول وموقعها في الشرقية.

حالة البودي جيدة باستثناء وجود بعض الخدوش لكنها خالية من الرش، حالة المحرك جيدة وكذلك حالة القير.

سعر السيارة هو 34 ألف ريال سعودي، وحالة الفرش الداخلي لا يحتاج إلى تجديد.

تحتوي السيارة على تجهيزات عديدة منها مقاعد جلدية، زر تشغيل السيارة، مثبت سرعة، كاميرا خلفية.

وهناك كذلك حساسات اصطاف بالإضافة إلى احتوائها على بلوثوث لشبك الجوال عليها.

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ملحوظة: على الرغم من جودة السيارات الكورية إلا أن شراء سيارات مستعملة يجب أن يتم بعد فحصها بشكل جيد باستخدام المتخصصين والكمبيوتر.