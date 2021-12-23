هوندا أكورد Honda Accord 2022 لمحبي سباق السيارات سعرها ومميزاتها

هوندا أكورد Honda Accord 2022 من السيارات التي تمتاز بتصميمها وأناقتها، وسوف نتناول فى هذا المقال مميزاتها ومواصفاتها، هناك العديد من العملاء الذين يرغبون في شرائها ويبحثون عن المعلومات الخاصة بقوة المحرك وسعته وغيرها من المميزات المختلفة لمعايير الأمان والكماليات بالسيارة، وسوف نتناول فى هذا المقال كل هذه المعلومات بالتفصيل.

هوندا أكورد 2022 من السيارات المميزة التي يبلغ طولها 4890 ملم وعرضها 1860 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها 1450 ملم ومساحة صندوق التخزين بها تبلغ 473 متر ووزن هذه السيارة يبدأ من 1420 حتى 1554 كجم.

قوة المحرك بها 4 سلندر وسعته واحد ونصف متر ويبلغ سرعة السيارة 198 حصان، ويتصل عزم الدوران فيها 260 نيوتن لكل متر، سرعة التسارع من نقطة الثبات بها تبلغ 100 كيلومتر في الساعة وزادت خلال سبعة ونصف ثانية.

السرعة القصوى لها تبلغ 200 كيلومتر في الساعة الواحدة وجنوط هذه السيارة مقاسها يبلغ 17 بوصة ويوجد النظام لمراقبة النقطة العمياء ونظام يساعد السائق حتى يستطيع ركن السيارة بسهولة، هناك نظام محدد للفرملة التلقائي إذا تعرضت السيارة لحادث، كما يتوافر وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وأحزمة الأمان.

سيارة هوندا أكورد 2022 لها العديد من المميزات في هذه السيارة تم تصميمها بشكل أنيق ودقيق ومعايير الأمان والسلامة بها مميزة وهي تحتوي على نظام خاص لتثبيت السرعة كما يوجد نظام إنذار للتنبيه إذا كان هناك راكب في الخلف أو إذا دخل السائق في حالة نعاس.

يوجد فيها هذه السيارة كاميرا يمكن السائق منها الرؤية الخلفية ويبلغ حجمها 8 بوصة والشاشة تدعم نظام أندرويد أوتو ونظام ابل كار بلاي ويتواجد بها بلوتوث ويو اس بي وراديو وواي فاي وتحتوي على أربع سماعات.

مواصفات محرك هوندا أكورد Honda Accord 2022مميزات هوندا أكورد Honda Accord

سعر سيارة هوندا أكورد 2022 فئة 1.5Lx يبلغ 91 ألف ريال سعودي، بينما سعر فئة 1.5Lx sport يبلغ 102 ألف ريال سعودي

يبلغ سعر فئة 1.5L 1.5T EXL 122 ريال سعودي.

الفئة الرابعة 2.0T Sport يبلغ سعرها 132 ألف ريال سعودي.

سعر هوندا أكورد 2022 في مصر يبدأ من 669 ألف جنية إلى 725 ألف جنية

سعر هوندا أكورد في السعودية ومصر 2022

معايير السلامة والأمان في سيارة هوندا أكورد 2022

تتميز سيارة هوندا أكورد 2022 بوجود محرك قوي سريع الاستجابة لنقل الحركة الذي يتكون من عشر سرعات، والمساحة الداخلية للسيارة واسعة وهي ثابتة بشكل كبير على الطريق، وعند عبور المنحنيات ستلاحظ ذلك. توجد بالسيارة كافة الكماليات والتجهيزات التي تجعلها الخيار الأمثل للمنافسين، نظرا لمكانتها وقوتها واحتوائها على معايير السلامة على أعلى جودة ممكنة، كما أن الجنوط مصنوعة من الألمنيوم و يتميز بخفة وزنه الذي يساعد في زيادة السرعة.

تتوفر هذه السيارة بمقاعد مصنوعة من القماش لونها أسود ورمادي ومصنوعة من جلد فاخر وهذه السيارة اليابانية لها أكثر من لون وهي متوفرة باللون الأحمر والأبيض والفضي، ويوجد بها مكيف هوائي وزجاج كهربائي،كما تحتوي على مرايات كهربائية وكاميرا خلفية لرؤية للخلف وهناك شاشه أمامية ترفيهية للركاب.

يوجد مرايا تعمل كهربائيا وهي مصممة بجودة ودقة، والمصابيح الأمامية لها شكلها مستطيل ومسحوبة ويوجد شبكة كبيرة سوداء موجودة في الأمام وفي الوسط توجد علامة ماركة هوندا، وشكل السيارة من الخلف والداخل مميز، وأهم ما يميزها شكلها الرياضي وتحتوي على حامل للأكواب في الوسط ومساحة الأرجل مناسب لكل الركاب.

تصميم سيارة Honda Accord 2022

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا مواصفات سيارة هوندا أكورد 2022 كما ذكرنا مميزاتها واسعار الفئات المختلفة لها وقوة المحرك بها والامكانيات المختلفة.