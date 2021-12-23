اغلي سيارة في التاريخ بنتلي مولينير كوبيه بمواصفات خياليه وتكنولوجيا فائقة!!

سيارة بنتلي مولينير كوبيه ، تحدثت الصحافة العالمية في يوم الأربعاء عن سيارة بنتلي مولينير كوبيه الجديدة تماماً وبسبب ذلك فمن المتوقع أن تكون تلك السيارة من أغلى السيارات في تاريخ الشركة البريطانية كلها ،تلك الشركة المملوكة من قبل المجموعة الألمانية VW، كما أن تلك السيارة من الممكن أن تكون آخر طراز من بنتلي سوف يعتمد على محرك W12 بقوة 650 حصان ولمزيد من المعلومات رواد موقع ثقفني تابعونا في باقي المقالة.

سيارة بنتلي مولينير كوبيه

تكاثرت الأقاويل في الآونة الحالية على أن شركة بنتلي البريطانية تعمل الآن سراً. على تطوير سيارة جديدة كوبيه Bentley car من القسم الخاص بها ( Mulliner ). وذلك آتي بعد طراز ( Bentley Bacalar ) ، الذي تم إطلاق في مارس 2020.

ووقتها قد تم تحديد إنتاج سيارات بنتلي باكالار وهو 12 نسخة فقط. قد تم بيعها جميعها من مجرد الإعلان عنها. وثمن السيارة Bentley الواحدة 1,9 مليون دولار أمريكي. وما يعادل بالريال السعودي يبلغ 7,125,000.

Bentley car

تم نشر تقرير جديد على موقع Autocar. وهو لمن لا يعلم منكم مجلة سيارات بريطانية أسبوعية. أن سيارة بنتلي مولينير كوبيه سوف تكون أقل حصرية من سابقتها حيث بالإمكان أن يتم زيادة عدد الإنتاج لعدد 25 نسخة في العالم. كذلك أن الاختلافات الأخرى بين باكالار والسيارة الغامضة الجديدة متوقع انها سوف تكون:

تعتمد السيارة على سقف ثابت.

إشارات التصميم ستُستمد من EXP 100 GT الاختبارية الموجودة صورتها بالمقالة وظهرت في 2019.

كذلك متوقع أن يكون تصميم Bentley car مثل نافذة ترسم مستقبل طرازات بنتلي الكهربائية.

سيارة بنتلي من الداخل

وفقاً لنفس التقرير الذي ذكرناه في السابق سوف تكون سيارة بنتلي مولينير كوبيه :

واجهتها Bentley الأمامية جريئة عن طريق تبني مظهر بزوايا حادة.

الأمامية جريئة عن طريق تبني مظهر بزوايا حادة. سوف تمتلك السيارة شبك جديد محاط بمصابيح أمامية رفيعة بأضواء LED

جدير بالذكر أن أندرياس ميندت سوف يكون هو المسؤول عن مظهر السيارة الخارجي.

Bentley

ونستكمل حديثنا عن التصميم المتوقع لـ Bentley car :

من المحتمل والمرجح أن تحمل السيارة أقواس عجلات بارزة.

وهذا بجانب أن سيارة Bentley سوف تتميز بتلك الأقواس بجانب المصابيح الخلفية الأنيقة.

أما بالنسبة للتفاصيل الأخرى التي ستميز سيارة بنتلي عن بنتلي كونتيننتال جي تي سابقتها هي :

الطراز الغامض من مولينير سوف يعتمد على محرك W12 بسعة 6 لترات. وهذا المحرك مستمد من سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد.

حيث يولد المحرك قوة 650 حصان و عزم دوران يصل إلى 900 نيوتن/متر.

Bentley أسعار

المعلومة التي تنتظروها جميعا أيها القراء بفارغ الصبر وهي السعر أغلى سيارة بنتلي في التاريخ المتوقع فهو :

يتوقع أن يبدأ من 1.5 باوند وهو بما يعادل 2 مليون دولار أمريكي وبالريال السعودي سوف يكون 7 مليون.

كذلك متوقع أن يصل إلى 2 مليون باوند وهو بما يعادل 2.61 مليون دولار أمريكي. وبالريال السعودي سوف يكون 9,787,500 مليون.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن سيارة بنتلي مولينير كوبيه و Bentley قد نالت لإعجابكم ودمتم بخير رواد موقع ثقفني.

