تعرف الآن على سعر كيا جراند سيراتو وأهم مواصفات كل فئة من فئة سيارات كيا جراند سيراتو، تعتبر السيارة كيا جراند سيراتو من السيارات المميزة، والمعروفة لدى العالم كله بالمتانة والسرعة والمظهر الجذاب وقوة الموتور وفى هذا المقال سوف نستعرض مع حضراتكم السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 من حيث المواصفات والأسعار من حيث الكاش والتقسيط والسيارة متوفرة بألوان عديدة تناسب جميع الأذواق، كما أنها منتشرة وبكثرة في دول العالم العربي.

تعتمد السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي وليس الخلفي.

حيث أن لها قوة هائلة فى السرعة لأنها تحتوي على موتور 1600سى سى ينتج قوة 130 حصان.

كما أن السيارة كيا جراند سيراتو تتميز بأن لها ناقل حركة سداسي السرعات كما أنه أتوماتيكى وليس مانول.

هى سيارة موفرة جدا فى استهلاك البنزين حيث تستهلك 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر.

كما أن السيارة كيا جراند سيراتو زودت بوسائل أمان أكثر فاعلية.

حيث أن بها نظام الفرامل المانعة للانغلاق وبها توزيع الكترونى للفرامل وبها خاصية منع إدارة محرك السيارة.

وسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 تتميز بأن لها جنوط 15 بوصة.

ومكيف هواء بارد وساخن وزجاج كهربائي والمرايات الجانبية تعمل بالكهرباء.

ومن النظام الترفيهي الذي أضيف لها أن بها نظام صوت على أعلى مستوى مكون من ( راديو ــ مخرج يو إ س بى والسماعات الخلفية والجانبية ويمكن التحكم فى الصوت عن طريق عجلة القيادة ).

كيا جراند سيراتو الفئة الأولىمواصفات الفئة الثانية من السيارة

أما بالنسبة لسيارات كيا جراند سيراتو الفئة الثانية فهي بها كل المواصفات للفئة الأولى بالإضافة إلى بعض الكماليات الأخرى التى تشتمل على الآتي:

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

وتحتوى على جنوط 16 بوصة.

والسيارة كيا جراند سيراتو الفئة الثانية بها مثبت سرعة وخاصية التحكم فى السيارة عن بعد فى فتح وغلق السيارة.

كما تحتوي على نظام المرايات طي بالكهرباء كما أن بالمرايات لمبات الإشارة الجانبية.

أما كيا جراند سيراتو الفئة الثالثة فقد زودت بحساسات للركن خلفية.

وبها فتحة سقف كهربائية وشاشة عرض 8 بوصة ومزودة بكاميرا خلفية.

وكيا جراند سيراتو الفئة الرابعة تحتوي على جميع ما سبق.

ولكنها قد أضيف إليها مصابيح ليد أمامية.

وناقل حركة من الجلد ومسند خلفى.

وخاصية تشغيل وإيقاف محرك السيارة بدون مفتاح والتحكم فى السيارة عن بعد.

الفئة الأولى L X من سيارات كيا جراند سيراتو سعر 309.9 ألف جنيه.

كما أن الفئة الثانية E X من سيارات كيا جراند سيراتو سعر 339.9ألف جنيه.

الفئة الثالثةH/L من سيارات كيا جراند سيراتو سعر 364.9 ألف جنيه.

الفئة الرابعة L/T من سيارات كيا جراند سيراتو سعر 379.9 ألف جنيه.

مواصفات الفئة الثالثةالفئة الرابعة من كيا جراند سيراتوسعر كيا جراند سيراتو 2021