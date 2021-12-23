تخفيض لا يُصدق في سعر هيونداي كريتا فليت 2022 الاقتصادية بنسبة تتجاوز 13%، نتحدث اليوم عن الموديل الجديد لإحدى السيارات الاقتصادية الرياضية من هيونداي وهو طراز كريتا Fleet، والتي تمكنك من السير مسافة 17.5 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91. يتميز هذا الطراز بتصميمه الرياضي الرائع الذي يجذب فئات متعددة من المستهكين، كما أن المواصفات والتجهيزات التي اضافتها هيونداي على موديل يجعلها تستحق التجربة. نقدم لكم اليوم من خلال موضوعنا مواصفات هيونداي كريتا فليت الجديدة، كما نكشف لكم عن عرض مميز وخصم خاص على السعر بقيمة تقارب 12 ألف ريال.

تخفيض سعر هيونداي كريتا فليت 2022

طُرحت كريتا Fleet الجديدة بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1500 سي سي، وهي تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات مع نظام أوتوماتيكي CVT لنقل الحركة. وفي أحد العروض المعتادة وتخفيضات السيارات خلال الفترة الحالية بالسعودية، توفر عرض خاص على السيارة من قبل معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، حيث بلغ سعر هيونداي كريتا فليت موديل 2022 الآن 75 ألف و 900 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك 87 ألف و450 ريال مع إمكانية التقسيط وطلب التمويل بدفع 1241 شهرياً.

جدير بالذكر أن الوعلان قد أعلن عن تخفيض سعر كريتا Fleet الجديدة إلى 83 ألف 875 ريال، ولكن ليس هناك إمكانية للتقسيط إلا عن طريق أحد البنوك. وتتميز السيارة بجنوط ألومينيوم مقاس 16 إنش وحنايا عفش بالإضافة إلى جناح خلفي، ليد نهاري بالمقدمة مع كشافات ضباب أمامية وإشارات انعطاف أوتوماتيك على المرايا الجانبية. تأتي هيونداي كريتا فليت 2022 مزودة من الخلف بكشاف ضباب خلفي ومساحة زجاج وأنوار ليد خلفية، بالاضافة إلى كاميرا خلفية مدمجة وعدد أربعة حساسات خلفية.

مزايا كريتا Fleet موديل 2022

يأتي الموديل الجديد من هيونداي فليت مزوداً بكافة مواصفات الأمن والسلامة المطلوبة، حيثأن السيارة بها فرامل abs مانعة للإنغلاق، حساس للكفرات إلى جانب لثبات الالكتروني، وسائد هوائية للسائق والراكب وعدد خمس أحزمة امان. وتتميز داخلية السيارة بمقاعد قماشية فاخرة، زجاج كهربائي بالكامل مع نظام قفل مركزي سنترلوك ومرايات كهربائية، تحكم رباعي عبر عجلة القيادة في مثبت السرعه،عداد الرحلات، النظام الصوتي و البلوتوث.

أما إذا نظرنا إلى بقية التجهيزات الداخلية لطراز كريتا فليت من هيونداي 2022، فسنجد أنها تأتي مزودة بشاشة معلومات تدعم نظام أبل كاربلاي ونظام أندرويد أوتو، جلنط يدوي وكذلك مكيف يدوي وفتحات تكييف خلفية، منفذ طاقة ومنفذين USB إضافة إلى حاملات أكواب ومسند بالوسط درج للمقاعد الأمامية، كما أن هناك منفذ يو اس بي خلفي ومسند خلفي مع حاملات اكواب للمقاعد الخلفية في هيونداي كريتا 2022 فليت الإقتصادية.