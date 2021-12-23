شكل جذاب ورائع..سيارة تويوتا تندرا 2022 في السعودية والأسواق العربية بمواصفات خيالية وسعرها المتميز

تعتبر سيارة تويوتا وتحديداً طراز التندرا من أهم السيارات المتوفرة حالياً في الأسواق المحلية والعالمية بمواصفاتها ممتازة، وتأتي بمجموعة كبيرة من الميزات التي استطاعت الشركة المتوفرة توفيرها، و السيارة من موديلات التندرا المميزة والمجهزة بأحدث التقنيات سيارة يابانية ممتازة مما يجعلها الأفضل في العالم وسنعرض لكم تكلفة سيارة تويوتا تندرا.

من أهم ميزات Toyota Tundra 2022 أنها مُصنعة من قبل شركة يابانية معروفة تسعى جاهدة لتكون الأكثر إنتاجية من خلال تحديث وتطوير مجموعة واسعة من المركبات باستمرار.

من أفضل الإضافات إلى السيارة التغيير الملحوظ في المظهر والإكسسوارات، مثل إضافة سيارة جديدة وإمكانيات رئيسية أخرى للرياضيين.

ويقدر محرك هذه السيارة بقوة حصانية تزيد عن 400 حصان وهي كمية هائلة من القوة.

تتكون السيارة من عدد محدد من الكبائن المزدوجة، ويُعرف تصميمها الخارجي بالعضلات. كما أنها تأتي بعدد من التقنيات التي تساعد على ضمان السلامة المطلقة أثناء القيادة وهذه من أكثر مميزات السيارة تميزًا ..

تتوفر السيارة بعدد محدود من شكلين متميزين بأربعة أبواب وسبعة أنواع مختلفة من العيار وثماني نماذج للعجلات وأحجام عجلات تتراوح من 18 إلى 20 بوصة. السيارة بها فخار وهذه المصابيح من نوع LED الموفر للطاقة وهي موجودة على الجوانب الأمامية للسيارة. العجلات المتوفرة هي BBS بحجم عشر بوصات ونصف والمصابيح الخلفية هي أيضًا من مجموعة متنوعة موفرة للطاقة. يبلغ طول جنوط BBS 18 بوصة. يوجد شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات داخل السيارة. المصابيح الخلفية للسيارة على شكل C ونوع الإضاءة هو LED. نظام السيارة متوافق مع Android Auto والذي يعمل بدون ملف الكونسول الوسطي للسيارة سميك وسلس ذو شكل جذاب ورائع. وجود وحدة قيادة مركزية تستخدم لأغراض متنوعة. المقاعد الأوتوماتيكية سواء في الخلف أو في الأمام مزودة بوظيفة التبريد والتدفئة. سقف السيارة مصنوع من الزجاج البانورامي. مرآة الرؤية الخلفية للسيارة هي نمط منبثق. هناك عدة رفوف في السيارة. المركبة مزودة بشاحن لاسلكي.

سعر تويوتا تاندرا 2022 في السعودية

مواصفات الخيالية تويوتا تندرا 2022 في السعوديةمميزات تويوتا تندرا 2022

يبلغ سعر تويوتا تندرا 2022 في السعودية مائة وأربعين ألف ريال سعودي، وتتوافر السيارة في ست فئات بأسعار تبدأ من التكلفة السابقة ومتفاوتة حسب الفئة التي تنتمي إليها السيارة بسهولة في أحد صالات العرض في بلدك