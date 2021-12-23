القدرة الأسطورية للدفع الرباعي..سعر ومواصفات النسخة الجديدة سيارة جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية

وصلت سيارة جيب جراند شيروكي من ثلاث طبقات متعددة القطاعات في السوق السعودية، مدعية أنها أقوى وأرقى نسخة من جيب جراند شيروكي تم تصميم هذا التكرار الأحدث ليكون مزيجًا فريدًا من نوعه من القدرة الأسطورية للدفع الرباعي، والفخامة الفائقة على الطريق والتصميم الداخلي والخارجي الراقي ومجموعة كبيرة من الميزات التكنولوجية والسلامة.الذي يحتوي على مقياس أكبر مع الفتحات السبعة المألوفة ومع المصابيح الجديدة و تتمتع السيارة بميزات فائقة للغاية. مواصفات جيب جراند شيروكي 2022 هناك عدد كبير من الميزات الجديدة مما يمنحها ميزة تنافسية على المركبات الأخرى في السوق، بما في ذلك:

لديه شاشة رقمية بالإضافة إلى شاشة إضافية لمزيد من الرفاهية.

كبائن كبيرة تتسع لستة أشخاص والمقاعد مصنوعة من أجود أنواع الجلد.

مقاعد الدلو مجهزة بنظام تدليك خاص به خمسة إعدادات مختلفة للاختيار من بينها.

يوجد على خلفية الجدول عدد من الزخارف الخشبية.

المظهر الخارجي للسيارة مذهل لا سيما الواجهة الأمامية التي تحتوي على مصابيح أفقية صغيرة وسبع فتحات تهوية ومصابيح LED في المقدمة.

تتميز جيب بعجلات 18 إنش وفرق قفل وهي تمتلك أقوى محرك بين منافسيها وبالتالي فهي مناسبة للشباب.

عندما تتحرك السيارة بسرعة عالية ستلاحظ سرعة ثابتة أيضًا بغض النظر عن السرعة ، لن تسمع أي أصوات خارجية.

بالإضافة إلى قدرتها على التنقل يوجد في Grand Cherokee مشغل راديو داخلي لإبقاء مالكها مستمتعًا أثناء رحلاتهم أو عند وصولهم إلى منزلهم أو مكان عملهم.

تحتوي السيارة على مساحة تخزين كبيرة وسعة صندوق الأمتعة تبلغ 1027 لترًا. سعر جيب جراند شيروكي 2021 في السعودية الفئة الأولى تشمل لاريدو 2021 أوتوماتيك بمحرك 3600 سم 3 وسعر 150 150 ريال. وتعد الفئة الثانية الأوتوماتيكية LIMITED 2021 بمحرك 3600 سم 3 وسعر 184.800 ريال. ويأتي في الفئة الثالثة الموديل الأوتوماتيكي OVERLAND 2021 بمحرك 5700 سي سي وسعر 215.050 ريال. الفئة الرابعة الأوتوماتيكية من طراز ساميت 2021 بمحرك 3600 سم 3 بسعر 218680 ريال. وتبلغ تكلفة الفئة الأوتوماتيكية الخامسة موديل SRT8 2021 بمحرك 6400 سم 3 319 مليون ريال. مواصفات جيب جراند شيروكي 2022سعر جيب جراند شيروكي 2021 في السعودية الوسوم

وصلت سيارة جيب جراند شيروكي من ثلاث طبقات متعددة القطاعات في السوق السعودية، مدعية أنها أقوى وأرقى نسخة من جيب جراند شيروكي تم تصميم هذا التكرار الأحدث ليكون مزيجًا فريدًا من نوعه من القدرة الأسطورية للدفع الرباعي، والفخامة الفائقة على الطريق والتصميم الداخلي والخارجي الراقي ومجموعة كبيرة من الميزات التكنولوجية والسلامة.الذي يحتوي على مقياس أكبر مع الفتحات السبعة المألوفة ومع المصابيح الجديدة و تتمتع السيارة بميزات فائقة للغاية. مواصفات جيب جراند شيروكي 2022 هناك عدد كبير من الميزات الجديدة مما يمنحها ميزة تنافسية على المركبات الأخرى في السوق، بما في ذلك:

لديه شاشة رقمية بالإضافة إلى شاشة إضافية لمزيد من الرفاهية.

كبائن كبيرة تتسع لستة أشخاص والمقاعد مصنوعة من أجود أنواع الجلد.

مقاعد الدلو مجهزة بنظام تدليك خاص به خمسة إعدادات مختلفة للاختيار من بينها.

يوجد على خلفية الجدول عدد من الزخارف الخشبية.

المظهر الخارجي للسيارة مذهل لا سيما الواجهة الأمامية التي تحتوي على مصابيح أفقية صغيرة وسبع فتحات تهوية ومصابيح LED في المقدمة.

تتميز جيب بعجلات 18 إنش وفرق قفل وهي تمتلك أقوى محرك بين منافسيها وبالتالي فهي مناسبة للشباب.

عندما تتحرك السيارة بسرعة عالية ستلاحظ سرعة ثابتة أيضًا بغض النظر عن السرعة ، لن تسمع أي أصوات خارجية.

بالإضافة إلى قدرتها على التنقل يوجد في Grand Cherokee مشغل راديو داخلي لإبقاء مالكها مستمتعًا أثناء رحلاتهم أو عند وصولهم إلى منزلهم أو مكان عملهم.

تحتوي السيارة على مساحة تخزين كبيرة وسعة صندوق الأمتعة تبلغ 1027 لترًا. سعر جيب جراند شيروكي 2021 في السعودية الفئة الأولى تشمل لاريدو 2021 أوتوماتيك بمحرك 3600 سم 3 وسعر 150 150 ريال. وتعد الفئة الثانية الأوتوماتيكية LIMITED 2021 بمحرك 3600 سم 3 وسعر 184.800 ريال. ويأتي في الفئة الثالثة الموديل الأوتوماتيكي OVERLAND 2021 بمحرك 5700 سي سي وسعر 215.050 ريال. الفئة الرابعة الأوتوماتيكية من طراز ساميت 2021 بمحرك 3600 سم 3 بسعر 218680 ريال. وتبلغ تكلفة الفئة الأوتوماتيكية الخامسة موديل SRT8 2021 بمحرك 6400 سم 3 319 مليون ريال. مواصفات جيب جراند شيروكي 2022سعر جيب جراند شيروكي 2021 في السعودية

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