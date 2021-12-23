قنبلة الموسم بجودتها وكفاءتها..سعر ومواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 في الأسواق العربية

أعلنت شركة تويوتا إحدى أشهر الشركات المتخصصة في إطلاق السيارات اليابانية، عن سعر ومميزات أحدث طراز لها تويوتا ياريس 2022، وأشاد العملاء بجودتها وكفاءتها بين التصميم الداخلي الرياضي والقدرة على التحكم في سرعة السيارة للتكيف مع القيادة في المدينة، ونظام الأداء الديناميكي الذي يساعد السيارة في التشغيل بأقصى قدر من الكفاءة، والشاسيه الذي يأخذ شكل تصاميم رياضية وظهرت مؤشرات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي أن العديد من الأشخاص مهتمون بهذا النوع من السيارات الجديدة وتنتمي Toyota Yaris 2022 إلى فئة السيارات الصغيرة ذات الهاتشباك، وقد أطلقت هذه الشركة طرازين بأسعار مختلفة ولم ترفع أسعار الإصدارات قبل عام 2021، والآن سنتعرف في خلال السطور التالية من موقع ثقفني أكثر على الأسعار والمواصفات تويوتا يارس 2022.

مواصفات تويوتا يارس 2022

بسبب توفر العديد من المواصفات اضطرت الشركة إلى تضمين عدد من الميزات والتطورات التي تم تنفيذها باستخدام التكنولوجيا الجديدة في نسختها الحديثة من السيارات ومن العوامل التي دفعت العديد من العملاء للحجز لهذا الطراز الجديد.

تعمل السيارة بنفس محرك الطراز السابق اسطوانة 1500 سم 3 ينتج هذا المحرك قوة 123 حصانًا وعزم دوران يبلغ 153 نيوتن متر لكل متر قد يكون هذا المحرك متزاوجًا مع علبة تروس CVT.

بصرف النظر عن ميزات الأمان العديدة في السيارة مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب فضلاً عن الوسائد الهوائية الجانبية والخلفية وتوافر الوسادة الهوائية ونظام الحماية ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS (نظام الفرامل المانعة للانعكاس) فإن نظام ABS هو المكابح المانعة للانغلاق النظام.

يتوفر أيضًا توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD) ومساعدة الفرامل (BA) والتحكم في ثبات السيارة (VSC).

يبلغ طول السيارة حوالي 4،410 مم وعرضها حوالي 1700 مم ويبلغ طول إطارها حوالي 2،550 مم وارتفاعها حوالي 1،475 مم.

بعد عرضنا لمواصفات Toyota Yaris 2022، يجب أن نعلمك أن هذه السيارة قد فازت للتو بلقب السيارة الأوروبية للعام للمرة الثانية في تاريخها، نظرًا لعدد من الميزات التي تميزها عن غيرها من المركبات في النطاق السعري. فهو يجمع بين القوة والاستقرار والرفاهية.

سعر تويوتا يارس 2022 في السعودية

تتوفر تويوتا يارس الجديدة بثلاث فئات مختلفة في المملكة العربية السعودية: الفئة الأولى 57 ألف ريال والفئة الثانية 58 ألف ريال والفئة الثالثة 60 ألف ريال.

Toyota YARIS 2022 هي سيارة صغيرة مع ميزات الأمان مثل الفرامل المانعة للانغلاق والمكابح المانعة للانغلاق، بالإضافة إلى نظام EBD الذي يوزع المكابح إلكترونيًا ويحمي حياة السائق بالإضافة إلى ذلك، يوجد للسائق وسائد هوائية ومكابح مانعة للانغلاق وكاميرا مثبتة خلفه وتحتوي السيارة على أجهزة استشعار لوقوف السيارات ومجموعة متنوعة من خيارات الترفيه بما في ذلك راديو ومشغل أقراص مضغوطة ومنفذ USB ومنفذ AUX.

يوجد نظام جر بالدفع بالعجلات الأمامية.

علبة تروس CVT بإجمالي 6 تروس.

تبلغ السرعة القصوى للطراز الجديد 175 كيلومترًا في الساعة.

ينتقل من 0 إلى 100 في 11 ثانية.

عند 100 كيلومتر يبلغ متوسط ​​استهلاكها 4.3 لتر.

يرتفع عن الأرض على مسافة 13.3 سم.

عيوب TOYOTA YARIS 2022:

بالمقارنة مع منافسيها لديها محرك أقل قوة. يوجد نقص في الإبداع في التصميم الخارجي وله مظهر تقليدي. سارة لديها ترهل يجعلها غير مستقرة. السيارة باهظة الثمن إلى حد ما بالنسبة لمواصفاتها.

فيما يلي ميزات TOYOTA YARIS 2022: