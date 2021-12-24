مواصفات وأسعار سيارة تويوتا يارس 2022 Toyota Yaris السيارة الجبارة

تعتبر سيارة تويوتا يارس 2022 Toyota Yaris من أفخم وأرقي السيارات، فقد أطلقت شركة تويوتا هذه السيارة المميزة مع وجود جاذبية واسعة في جميع الشرائح في العالم العربي وكشفت عن مزاياها لكل محبي اقتناء السيارات حيث أن لها قدرات وميزات تجذب مجموعة واسعة من العملاء، ويمكننا معرفة المزيد عن تويوتا يارس 2022 في المملكة العربية السعودية ، حيث أطلقت الشركة فئتين من السيارات بأسعار مختلفة، إلا أن الشركة لم ترفع حتى الآن أسعار الموديلات السابقة لعام 2021.

أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022

حرصت الشركة المصنعة على تقديم أفضل المواصفات والمميزات للسيارات الحديثة ، وهي كالتالي:

يبلغ طول السيارة 4،410 ملم وعرضها 1،700 ملم.

يبلغ طول القاعدة 2.550 ملم وارتفاعها 1.475 ملم.

تتميز السيارة بوجود العديد من ميزات الأمان عند القيادة منها وسائد هوائية للسائق والركاب وكذلك الوسائد الهوائية الجانبية.

المركبة مزودة بستارة هوائية وأفضل نظام أمان متاح.

السيارة مزودة بنظام فرامل ABS.

المحرك هو نفسه كما في التكرار السابق ، مع أسطوانة 1500 سم 3 تنتج 123 حصانًا وعزم دوران يبلغ 53

نيوتن متر ومتزاوجة مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

وهي مجهزة بنظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية.

يتحكم استخدام نظام VSC في ثبات السيارة.

تحتوي السيارة على تحكم يدوي بالمناخ بالإضافة إلى شاشة عرض معلومات خاصة.

توجد مصابيح LED ذات كثافة عالية جدًا.

تعمل السيارة بوظيفة توقف ذكية ولها دولاب الموازنة متعدد الأغراض.

سعر سيارة تويوتا يارس Toyota Yaris 2022

ننشر لكم أسعار سيارة تويوتا يارس 2022 Toyota Yaris في المملكة العربية السعودية جميع الفئات كالتالي: