مواصفات وأسعار سيارة تويوتا يارس 2022 Toyota Yaris السيارة الجبارة

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تعتبر سيارة تويوتا يارس 2022 Toyota Yaris من أفخم وأرقي السيارات، فقد أطلقت شركة تويوتا هذه السيارة المميزة مع وجود جاذبية واسعة في جميع الشرائح في العالم العربي وكشفت عن مزاياها لكل محبي اقتناء السيارات حيث أن لها قدرات وميزات تجذب مجموعة واسعة من العملاء، ويمكننا معرفة المزيد عن تويوتا يارس 2022 في المملكة العربية السعودية ، حيث أطلقت الشركة فئتين من السيارات بأسعار مختلفة، إلا أن الشركة لم ترفع حتى الآن أسعار الموديلات السابقة لعام 2021.أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
حرصت الشركة المصنعة على تقديم أفضل المواصفات والمميزات للسيارات الحديثة ، وهي كالتالي:
- يبلغ طول السيارة 4،410 ملم وعرضها 1،700 ملم.
- يبلغ طول القاعدة 2.550 ملم وارتفاعها 1.475 ملم.
- تتميز السيارة بوجود العديد من ميزات الأمان عند القيادة منها وسائد هوائية للسائق والركاب وكذلك الوسائد الهوائية الجانبية.
- المركبة مزودة بستارة هوائية وأفضل نظام أمان متاح.
- السيارة مزودة بنظام فرامل ABS.
- المحرك هو نفسه كما في التكرار السابق ، مع أسطوانة 1500 سم 3 تنتج 123 حصانًا وعزم دوران يبلغ 53
- نيوتن متر ومتزاوجة مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
- وهي مجهزة بنظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية.
- يتحكم استخدام نظام VSC في ثبات السيارة.
- تحتوي السيارة على تحكم يدوي بالمناخ بالإضافة إلى شاشة عرض معلومات خاصة.
- توجد مصابيح LED ذات كثافة عالية جدًا.
- تعمل السيارة بوظيفة توقف ذكية ولها دولاب الموازنة متعدد الأغراض.
ننشر لكم أسعار سيارة تويوتا يارس 2022 Toyota Yaris في المملكة العربية السعودية جميع الفئات كالتالي:
- يبلغ سعر السيارة كان 57.40 ريال سعودي بالنسبة لفئة Berlines Y FLT CVT.
- إنه متوفر بسعر 58305 ريال سعودي لسيارة Berline Y CVT.
- وبسعر 60950 ريال سعودي لسيارة Berline Y PLUS CVT.
- كان سعر السيارة المريحة من الفئة A / T 1.5 في جمهورية مصر العربية حوالي 345500 جنيه.
- وتبلغ تكلفة فئة Smart A / T 1.5 حوالي 375.500 جنيه.
- كومفورت كلاس A / T 1.5 سعره في السعودية 82000 ريال سعودي.
- من خلال هذه الأسطر القليلة ، سنزودك بجميع الحقائق والميزات والأسعار الخاصة لسيارة Toyota Yaris اليابانية.
الوسوم
تعتبر سيارة تويوتا يارس 2022 Toyota Yaris من أفخم وأرقي السيارات، فقد أطلقت شركة تويوتا هذه السيارة المميزة مع وجود جاذبية واسعة في جميع الشرائح في العالم العربي وكشفت عن مزاياها لكل محبي اقتناء السيارات حيث أن لها قدرات وميزات تجذب مجموعة واسعة من العملاء، ويمكننا معرفة المزيد عن تويوتا يارس 2022 في المملكة العربية السعودية ، حيث أطلقت الشركة فئتين من السيارات بأسعار مختلفة، إلا أن الشركة لم ترفع حتى الآن أسعار الموديلات السابقة لعام 2021.أهم مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
حرصت الشركة المصنعة على تقديم أفضل المواصفات والمميزات للسيارات الحديثة ، وهي كالتالي:
- يبلغ طول السيارة 4،410 ملم وعرضها 1،700 ملم.
- يبلغ طول القاعدة 2.550 ملم وارتفاعها 1.475 ملم.
- تتميز السيارة بوجود العديد من ميزات الأمان عند القيادة منها وسائد هوائية للسائق والركاب وكذلك الوسائد الهوائية الجانبية.
- المركبة مزودة بستارة هوائية وأفضل نظام أمان متاح.
- السيارة مزودة بنظام فرامل ABS.
- المحرك هو نفسه كما في التكرار السابق ، مع أسطوانة 1500 سم 3 تنتج 123 حصانًا وعزم دوران يبلغ 53
- نيوتن متر ومتزاوجة مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
- وهي مجهزة بنظام توزيع قوة الفرامل الإلكترونية.
- يتحكم استخدام نظام VSC في ثبات السيارة.
- تحتوي السيارة على تحكم يدوي بالمناخ بالإضافة إلى شاشة عرض معلومات خاصة.
- توجد مصابيح LED ذات كثافة عالية جدًا.
- تعمل السيارة بوظيفة توقف ذكية ولها دولاب الموازنة متعدد الأغراض.
ننشر لكم أسعار سيارة تويوتا يارس 2022 Toyota Yaris في المملكة العربية السعودية جميع الفئات كالتالي:
- يبلغ سعر السيارة كان 57.40 ريال سعودي بالنسبة لفئة Berlines Y FLT CVT.
- إنه متوفر بسعر 58305 ريال سعودي لسيارة Berline Y CVT.
- وبسعر 60950 ريال سعودي لسيارة Berline Y PLUS CVT.
- كان سعر السيارة المريحة من الفئة A / T 1.5 في جمهورية مصر العربية حوالي 345500 جنيه.
- وتبلغ تكلفة فئة Smart A / T 1.5 حوالي 375.500 جنيه.
- كومفورت كلاس A / T 1.5 سعره في السعودية 82000 ريال سعودي.
- من خلال هذه الأسطر القليلة ، سنزودك بجميع الحقائق والميزات والأسعار الخاصة لسيارة Toyota Yaris اليابانية.
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