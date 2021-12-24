أسطورة السيارات.. سيارة تويوتا راف فور 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

شركة تويوتا من شركات السيارات المعروفة عالميا بانها واحدة من اكبر وافضل شركات السيارات حول العالم حيث تجمع الشركة في تصميم السيارات الخاصة بها بين الجودة العالية والاناقة في التصميم والاسعار المميزة, واعلنت الشركة مؤخرًا عن طرح احدث اصدار لعام 2022 من سيارة تويوتا راف فور والتي تعد واحدة من السيارات المميزة التي تجمع بين العديد من المميزات وهي من السيارات الرياضية والتي تناسب الاسرة ايضًا, وخلال السطور القادمة سنتناول الحديث عن اهم مميزات السيارة واسعارها المختلفة في المملكة العربية السعودية.

اهم مواصفات الاصدار الحديث من سيارة تويوتا راف فور 2022

هناك العديد من المميزات الموجودة في التصميم الجديد من سيارة تويوتا راف فور 2022 ومن اهمها الاتي:-

محرك السيارة يعمل بشكل اتوماتيكي وبها محرك يدوي به اكثر من سرعة وتحتوي السيارة على نظام لمراقبة الانزلاق في العجلات.

تصميم السيارة من الداخل مميز ويمكن التحكم في المقاعد الخلفية من اجل توسيع مساحة السيارة من الداخل, والمقاعد الامامية واسعة بشكل كافي ويمكن التحكم في ارتفاعها بسهولة.

تحتوي السيارات على سماعات ناقلة للصوت بجودة عالىة جدًا وموزعة في اماكن مختلفة في السيارة من الداخل, وتعمل على نقل الصوت بوضوح.

سعر سيارة تويوتا راف فور الجديدة اصدار 2022

هناك العديد من الفئات المتوفرة من سيارة تويوتا راف فور الجديدة لعام 2022 وكل فئة منها لها السعر الخاص بها وكل فئة لها مواصفات مميزة لها وتترواح اسعار السيارة بين 155 الف ريال سعودي وحتى 170 الف ريال وذلك حسب الفئة الخاصة بالسيارة وسيارة تويوتا راف فور من نوع سيارات الدفع الرباعي وتتميز بالهدوء وبانه من السهل التحكم بها في القيادة, والفئة الاولي من السيارة تتميز بانها امنة جدًا اما الفئة الثانية تتميز بالكماليات العالية الجودة, وباقي الفئات لها مواصفات مميزة لها, وكان الاصدار الاول من السيارة عام 2016 باكثر من فئة وتحرص شركة تويوتا على تحديث تصميم السيارة بشكل متكرر لتواكب التطور في عالم السيارات.