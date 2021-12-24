الفخامة والقوة.. سيارة هيونداي النترا 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السوق السعودي

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سيارة هيواندى النترا واحدة من السيارات الرياضية المميزة والتابعة لشركة جي بي غبور اوتو, والتي اعلنت انه تم طرح الاصدار الحديث من سيارة هيواندي النترا لعام 2022 وذلك بعد تحديث جميع الفئات الخاصة بها وتزويد كل فئة بالامكانيات الخاصة بها والمواصفات المميزة لها, و واعلن الوكيل الرسمي عن الشركة الخاصة بالسيارة في السعودية عن توافر السيارة بفئاتها المختلفة, وخلال السطور القادمة سنوضح اهم المواصفات الخاصة بالسيارة اواسعار فئات السيارة المختلفة في المملكة العربية السعوديهاهم ما يميز الاصدار الحديث من سيارة هيواندي النترا اصدار 2022
هناك مجموعة من المواصفات التي تتوافر في سيارة هيواندي النترا 2022 وهي ما تجعلها من السيارات المميزة حول العالم, ومن اهم هذه المواصفات الاتي:-
- الامان في السيارة عالى جدا حيث ان الفرامل تتميز بانها مانعة للغلق, وموزعة بشكل الكتروني كما ان ثبات السيارة عالى جدًا عند مما يقلل من الحوادث عند السير في الطرق الغير مستقيمة.
- السيارة تحتوي على مجموعة من الكماليات مثل المصابيح الحديثة التي تعمل بالهالوجين, وتكييف الهواء الذي يعمل بشكل يدوي وتحتوي السيارة على فتحات تهوية في جميع اجزاءها والمقاعد يمكن التحكم بها بسهولة ومغطاه بطبقة من القماش عالي الجودة.
- تحتوي السيارة على فرامل يد تعمل بالكهرباء, ومزودة بشاشة صغيرة تنقل صورة عالية الجودة, وبها سماعات صوتية.
سيارة هيواندى النترا من السيارات الحديثة التي تحتوي على العديد من المميزات وكل فئة من السيارة لها سعر خاص بقا فمثلا سعر الفئة الاولي من السيارة يصل الي 76 الف ريال سعودي وتتميز هذه الفئة وتتميز هذه الفئة الامان العالي واحتوائها على اجهزة الكترونية تزيد من معدل الامان, وسعر الفئة الثانية من السيارة يصل الي حوالي 80 الف ريال سعودي, وتتميز هذه الفئة بان الكماليات الموجودة بها حديثة ومميزها منها المصابيح والاجهزة المختلفة الموجودة في السيارة, وتتميز سيارة هيواندي النترا 2022 بالانسيابية الشديدة والسرعة في السير والهدوء.
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سيارة هيواندى النترا واحدة من السيارات الرياضية المميزة والتابعة لشركة جي بي غبور اوتو, والتي اعلنت انه تم طرح الاصدار الحديث من سيارة هيواندي النترا لعام 2022 وذلك بعد تحديث جميع الفئات الخاصة بها وتزويد كل فئة بالامكانيات الخاصة بها والمواصفات المميزة لها, و واعلن الوكيل الرسمي عن الشركة الخاصة بالسيارة في السعودية عن توافر السيارة بفئاتها المختلفة, وخلال السطور القادمة سنوضح اهم المواصفات الخاصة بالسيارة اواسعار فئات السيارة المختلفة في المملكة العربية السعوديهاهم ما يميز الاصدار الحديث من سيارة هيواندي النترا اصدار 2022
هناك مجموعة من المواصفات التي تتوافر في سيارة هيواندي النترا 2022 وهي ما تجعلها من السيارات المميزة حول العالم, ومن اهم هذه المواصفات الاتي:-
- الامان في السيارة عالى جدا حيث ان الفرامل تتميز بانها مانعة للغلق, وموزعة بشكل الكتروني كما ان ثبات السيارة عالى جدًا عند مما يقلل من الحوادث عند السير في الطرق الغير مستقيمة.
- السيارة تحتوي على مجموعة من الكماليات مثل المصابيح الحديثة التي تعمل بالهالوجين, وتكييف الهواء الذي يعمل بشكل يدوي وتحتوي السيارة على فتحات تهوية في جميع اجزاءها والمقاعد يمكن التحكم بها بسهولة ومغطاه بطبقة من القماش عالي الجودة.
- تحتوي السيارة على فرامل يد تعمل بالكهرباء, ومزودة بشاشة صغيرة تنقل صورة عالية الجودة, وبها سماعات صوتية.
سيارة هيواندى النترا من السيارات الحديثة التي تحتوي على العديد من المميزات وكل فئة من السيارة لها سعر خاص بقا فمثلا سعر الفئة الاولي من السيارة يصل الي 76 الف ريال سعودي وتتميز هذه الفئة وتتميز هذه الفئة الامان العالي واحتوائها على اجهزة الكترونية تزيد من معدل الامان, وسعر الفئة الثانية من السيارة يصل الي حوالي 80 الف ريال سعودي, وتتميز هذه الفئة بان الكماليات الموجودة بها حديثة ومميزها منها المصابيح والاجهزة المختلفة الموجودة في السيارة, وتتميز سيارة هيواندي النترا 2022 بالانسيابية الشديدة والسرعة في السير والهدوء.
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