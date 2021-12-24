سيارة تويوتا Toyota Raize 2021 الرياضية المواصفات والأسعار بالسعودية

تويوتا Toyota Raize 2021 سيارة رياضية من الطراز الأول شبابية، قوية وسريعة ذات أداء مميز وثابت على الطرقات الوعرة، تملك أقوي الإمكانيات والمواصفات التي تجعل منها الإختيار المثالي لخوض المغامرات، مع الأصدقاء، والعائلة، متعددة الاستخدام، تصميمها الخارجي والداخلي مبهر، تأتي بأفضل أنظمة السلامة، ومساعد السائق، لقيادة ممتعة وآمنة، إليكم المواصفات والأسعار بالتفصيل.

سيارة تويوتا سيارة تويوتا Toyota Raize 2021

التصميم الخارجي لرايز 2021 صلب وينم عن القوة، وقدرتها على تجاوز الصعاب والطرقات القاسية، والظروف المناخية المختلفة، تأتي بمجموعة من الألوان الأنيقة، والشبابية، جريئة ومختلفة، الأزرق والأصفر، والرمادي والأسود بدرجاته المختلفة، شباك أمامية بارزة، مصنوعة من مواد متينة شديدة الصلابة لتحمل الصدمات، وتمنح السيارة مظهر شرس، يبلغ ارتفاعها عن الأرض 1600 مم، والطول يزيد عن 4 متر.

تصميم Toyota Raize 2021

المصابيح الأمامية والخلفية أكثر جرأة ووضوح عن الموديلات السابقة، العجلات قياس 17 إنش يدعمها وجود أقواس من الألمنيوم، أما المقصورة الداخلية، عنوان الفخامة والرفاهية، مقاعد مريحة وواسعة للركاب، يغطيها القماش الفاخر، تشتمل على أحدث التقنيات الصوتية والترفيهية من شاشة لمس 8، 7 بوصة حسب الفئة، يسهل التعامل معها، و4 مكبرات للصوت، تدعم نظام ابل كار بلاي.

قوة محرك سيارة تويوتا رايز 2021

تأتي فئات Toyota Raize بنوعان من المحركات القوية والموفرة للوقود، تمنحها أداء ملفت على الطرق الوعرة، الأثنان 3 سلندر الأول 1،2 لتر، وعزم دوران 113 والأخر سعة 1.0 لتر وعزم 140 نيوتن يدعمان ذات ناقل الحركة السريع cvt.

أنظمة سلامة Toyota Raize 2021

تتميز تويوتا رايز بدعمها لأحدث أنظمة الأمان التي تجعل قائد السيارة، يستمتع بقيادتها بكل سلاسة، وعند مواجهة ظرف طاريء يضمن أن أنظمة السيارة سوف تساعده على تجاوز الأمر، في وقت قياسي، مثل المكابح التي تمنع الانزلاق على المنحدرات وتمنح المركبة الثبات اللازم، كذلك تدعم نظام صعود الطرق المرتفعة بكل سلاسة، يوجد أيضا وسائد هوائية بأماكن متفرقة بالسيارة.

أسعار تويوتا رايز السعودية

تتراوح أسعار الفئة الأولى مابين الـ 57،500 ريال إلى 60.000 ريال، والفئة الأخري تتراوح الأسعار مابين ال 62،500 ريال، و الـ 63،000 ريال.