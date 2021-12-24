سيارة تويوتا افالون Toyota Avalon 2022 الفاخرة أهم المواصفات والأسعار

إذا كنت من محبي سيارات السيدان كبيرة الحجم، ذات المقصورة الفسيحة، والمحرك القوي والموفرة، ستكون سيارة تويوتا افالون Toyota Avalon 2022 اختيارك المثالي، سيارة رائعة، مبهرة، عملية، رياضية وعائلية، تقدم أداء مميز على طرقات المدينة، والوعرة، بكل ثبات وقوة، تأتي بثلاث فئات تجتمع في معظم المواصفات، وتختلف في بعض الإضافات والكماليات والسعر، تتوفر بتشكيلة من درجات الألوان الفريدة، ومنها الفضي البراق، والأزرق، والجراي، والأسود سيد الألوان، ومجموعة من أنظمة الترفية والمعلومات سهلة التعامل، وأهم تقنيات السلامة المخصصة لمساعدة السائق وإعانته للانتباه للطريق بشتى الطرق.

سيارة تويوتا افالون Toyota Avalon 2022 الفاخرة

افالون من السيارات المثيرة للاعجاب، تملك روح الشباب والمغامرة، والعديد من المميزات التي يرغب بها كل شخص في سيارته الخاصة، من مقصورة فسيحة، ومحرك يجمع بين الأداء المبهر، والاستهلاك في الوقود، مصنوعة من مواد فاخرة جداً، إذا كنت ترغب في امتلاك تلك المركبة يجب أن تعلم أن موديل 2022 هو النسخة الأخيرة من ذلك الطراز وستتوقف الشركة عن انتاجه لبعض الوقت.

مواصفات تويوتا افالون 2022 الداخلية

من أهم مميزات سيارة تويوتا افالون سيدان مقصورتها الداخلية مذهلة واسعة جداً، ومريحة للركاب تأتي بمقاعد من الجلد سواء الصناعي المرن، أو الطبيعي في الفئات الأعلي، مع دعم نظام تدفئة المقاعد والتهوية، يوجد 5 مقاعد فسيحة للكبار، مع مساحات ممتازة للأرجل والرأس، للشعور براحة كاملة مع الجلوس لساعات طويلة دون الشعور بالاجهاد، مقعد السائق يدعم التعديل بأكثر من موضوع.

المقصورة ذات تصميم أنيق وراقي، تشبه لكزس فئة es إلى حد ما، يوجد بها مجموعة ممتعة من أنظمة الترفية من شاشة تعمل باللمس، 9 بوصة بتعليمات سلاسة في التعامل، ونظام صوت واضح ووقوي، الصندوق الخلفي واسع بمعدل 16،1 قدم، يمكن زيادة المساحة بطي مقاعد الصف الثاني عند الحاجه، تدعم أيضا وجود موصلات من نوع latch لتثبيت مقاعد الأطفال.

قوة أداء Toyota Avalon

تويوتا افالون تأتي بنوع واحد فقط من المحركات لجميع الفئات، ذو أداء رائع وإقتصادي في استهلاك الوقود سداسي الأسطوانات، عزم 267 رطل، تصل قوة المحرك الهائلة إلى 301 حصان، بمعدل 3500 سي سي، تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلو خلال 6 ثواني فقط، يدعم قوته وجود ناقل حركة 8 سرعات.

أسعار فئات افالون Avalon 2022 في السعودية

السيارة متاحة بثلاث فئات فقط، سعر الأولى ب 135،700 ريال، والفئة الثانية ب 146،165 ريال، والفئة الأخيرة ب 175،605 ريال.