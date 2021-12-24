الدبابة القوية.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 فالسعودية ارخص واقوى سيارة يابانية بمواصفات جبارة

الدبابة القوية.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 فالسعودية ، تبحث عن سيارة تويوتا بيلتا 2022 وتريد معرفة كافة مواصفاتها وأسعارها في السوق هي تأخذ شكل سيدان صغيرة وموجودة في السوق من خلال فئتين ومن المعروف أنها تنافس تويوتا يارس لتصبح بديل أساسي لها في الأسواق وتعبر علامة تجارية قوية ومميزة بين كافة أنواع السيارات وذات سعر اقتصادي كما أنها تتميز بتنوع ألوانها وتتميز بأنها عملية بشكل كبير حيث لا تحتاج لتكاليف كبيرة سواء من حيث صيانتها أو قطع غيارها ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على مزاياها وتصميمها من الداخل والخارج تابعونا.

الدبابة القوية.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 فالسعودية

تتمتع سيارة تويوتا بيلتا بعدد هائل من المميزات الفريدة ومنها:

تحتوي السيارة على نظام التهوية لمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك، وتعمل فتحات التهوية على تنقية الهواء قبل دخول السيارة، كما أن السيارة المزودة بنظام تحكم إلكتروني لمعرفة درجات حرارة الجو لا تؤثر على تشغيلها على المحرك.

مكابح السيارة موصولة بنظام عمل إلكتروني وتحتوي السيارة على مجموعة من الكاميرات الدقيقة التي تلتقط اصغر التفاصيل.

مصابيح من نوع هالوجين أمامية وخلفية، مرايا جانبية تعمل بالكهرباء، تكييف هوائي وعجلة متعددة الوظائف، بجانب نوافذ كهربائية، إمكانية تعديل مستوى المقاعد الأمامية “يدوي”، قفل مركزي، وعجلات رياضية ذات مقاس مميز.

تحتوي على نظام ترفيهي يتكون من “مكبرات صوت، وبلوتوث، ومدخل AUX-USB، والقدرة على التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وغيرها”.

سيارة مجهزة بالعديد من وسائل الأمن والسلامة التي تحافظ على حياة الركاب حيث تحتوي على حساسات أمامية وخلفية، وكذلك وسائد هوائية، وأنظمة إنذار متطورة ضد السرقة، وجهاز تثبيت السرعة والقدرة على ضبط مقعد السائق.

يوفر للركاب الكثير من الراحة، حيث يوجد بها شاشة ونظام ملاحة.

السيارة واسعة من الداخل تتسع لعائلة مكونة من خمسة أفراد للجلوس بشكل مريح.

لقد طرحت سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السوق بل أصبحت من أكثر السيارات انتاشارًا في السوق السعودي بشكل خاص وسعر تويوتا بيلتا 210 ألف ريال سعودي النسخة الحديثة منها من السيارة مجهزة بأحدث المعدات ومصممة بأحدث طراز من السيارات، وهي من الأشياء المميزة عن تويوتا بشكل عام.