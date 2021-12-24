بنتلي مولينير كوبيه بمواصفات رائعة وتقنية عالية أغلى سيارة في التاريخ بـ 12 نسخة

بنتلي مولينير، أعلنت شركة بنتلي لصناعة السيارات الفاخرة أن قسم التخصيص المعروف باسم Mulliner، قد عمل علي أنشاء سلسلة جديدة من السيارات من طرازات مختلفة، حيث تم التأكيد على الحرفية في التصميم الداخلي الفاخر، وقد يجمع كل إصدار بين عدد من الميزات المخصصة، بما في ذلك لمسات الكروم الفريدة على مقدمة الراكب والتي تُظهر النشاط الخارجي المحدد، وتم تغطية سيارة بنتلي مولينير الجديدة كليًا في الصحف العالمية، لذلك سوف نتحدث عن السيارة العالمية بنتلي مولينير والتي من المتوقع أن تكون اغلي سيارة بالعالم، وخاصة أن السيارة تابعة لشركة بريطانية.

مواصفات بنتلي مولينير كوبيه

من خلال التقارير التي تحدثت عنها الصحف العالمية حول سيارة بنتلي مولينير كوبيه، فان المواصفات والمميزات الفاخرة للسيارة ستكون علي النحو التالي:

سيكون تصميم السيارة الذي اعتمدته الشركة البريطانية من حيث السقف سيكون ثابت.

يجب أن يكون تصميم سيارة بنتلي بمثابة نافذة تطل على مستقبل طرازات بنتلي الكهربائية.

سيتم اشتقاق عناصر التصميم من مفهوم EXP 100 GT الوارد في مقال 2019 الذي ظهرت به السيارة.

وجاء تصميم سيارة بنتلي من الداخل، فكانت الواجهة الأمامية تتميز بجرأة في اعتماد مظهر حاد.

ستحتوي السيارة على شبكة جديدة محاطة بمصابيح جذابة إمامية ليد رفعة.

من المتوقع أن تتميز عجلات السيارة بعجلات بارزة بجانب مصابيحها الخلفية الأنيقة.

مميزات Bentley Mulliner

من مميزات Bentley Mulliner التي تميزها عن غيرها من السيارات الأخري التالي:

سيعتمد طراز Mulliner الغامض هذا على محرك W12 سعة 6 لترات ، مشتق من Bentley Continental GT Speed. أما عن المحرك فهو يولد 650 حصانًا و 900 نيوتن متر من عزم الدوران.

من أهم المعلومات التي ينتظرها الكثيرين من الأشخاص حول العالم؛ وهر ما هو السعر الذي سوف يتم الإعلان عنه الذي يتضمن السيارة Bentley Mulliner، فمن المتوقع حول السعر أن يبدأ من 1.5 باوند أي ما يعادل 2 مليون دولار أمريكي أو 7 مليون ريال سعودي، ويصل إلى 2 مليون باوند أي ما يعادل 2.61 مليون دولار أمريكي ، أي 9787.500 ريال سعودي.

من خلال التقرير والصور المرفقة فقد انتهينا من عرض المعلومات الخاصة بالسيارة الأغلى بنتلي مولينير كوبيه