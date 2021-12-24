طرح اقوى سيارة كهربائية خارقة جديدة تعمل بشحنة واحدة فقط في الشهر

طرح اقوى سيارة كهربائية خارقة جديدة ، تريد معرفة طبيعة سيارة كهربائية جديدة تعمل بشحنة واحدة فقط في الشهر يذكر أن شركة تصنيع سيارات هولندية ترغب في تنفيذ سيارات تعمل بالشحن من خلال التوصيل بمصدر كهرباء ومزودة بمحرك تقليدي وآخر كهربائي قوي يعمل بالتوازي، حيث سيعمل المحرك من خلال بطارية عالية الجهد وشحنها من الخارج وسنتعرف على كافة مزاياها وعيوبها وطبيعة تلك السيارات خلال مقالنا فتابعونا.

طرح اقوى سيارة كهربائية خارقة جديدة

هناك مجموعة من المزايا التي سنتعرف عليها خلال السطور التالية عند استخدامك لسيارة كهربائية تعمل بشحنة واحدة فقط في الشهر، وسوف نقدم إليكم أبرز مميزات هذا النوع من السيارات:

تقدم المركبات الكهربائية فوائد بيئية أكثر من المحركات التقليدية التي تعمل بحرق الوقود.

تتميز تلك النوعية من السيارات بتكاليفها الاقتصادية البسيطة

تلك السيارات تحتوي على كابل شحن منزلي كخيار مناسب للشحن من مصدر طاقة منزلي ومع ذلك، لجعل الشحن سهل، ولكن ليس ضروريًا بتثبيت شاحن مثبت على الحائط لشحن السيارة الكهربائية في المنزل.

تختلف تكاليف التركيب حسب السوق ولكنها متوفرة بسعر مناسب وتستمر في الانخفاض مع زيادة الاستخدام.

قد يأتي شاحن الحائط مع كابل شحن مدمج، وبدلاً من ذلك يتوفر “كابل الشحن العام” كملحق يمكن استخدامه مع شاحن الحائط أو في نقاط الشحن العامة.

يتوفر كابل الشحن العام أيضًا كملحق يمكن تركيبه بمقابس مختلفة لتلبية المعايير العالمية وهي متوفرة مع كل من خيارات المقابس الداخلية والصناعية، وهذا الأخير مناسب للشحن الأسرع حيث يمكنه استيعاب ما يصل إلى 7 كيلو واط.

تأتي السيارات الكهربائية مزودة بكابل شحن داخلي لمصدر الطاقة يكون متصلاً بالسيارة مما يعني أنه يمكنك شحن PHEV في المرآب أو الممر الخاص بك إذا كان لديك مقبس خارجي.

يمكنك تثبيت شاحن حائط منزلي يشحن سيارتك بشكل أسرع من المقبس القياسي، والدوران بسرعة عالية، حيث يتم تحويل الطاقة الحركية للسيارة إلى طاقة كهربائية عند الضغط على دواسة الوقود أو الفرامل بينما تستمر السيارة في التحرك للأمام.