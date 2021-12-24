سيارة الاحلام.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية قوية وسريعة وانيقة بمواصفات واسعار خيالية

سيارة الاحلام.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية ، وصلت سيارة تويوتا بأحدث إصدار لها سيارة تويوتا فورتشنر 2022 حيث أنها واحدة من أحدث السيارات التي حصلت على بعض من التغيرات القليلة التي جعلت منها السيارة الأفضل والأحدث في المملكة العربية السعودية، كما يقبل معظم العملاء على أحدث سيارات موديل تويوتا لكونها واحدة من أشهر العلامات الجارية التي تتمته بالمواصفات والمميزات الرائعة، فكل شخص يرغب في مواصفات معينة في السيارة التي يريد أن يمتلكها حتى تسهل عليه السير بالطرقات الواعرة والصعبة ويكون من أفضلها سيارة تويوتا فورتشنر 2022.

سيارة الاحلام.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية

تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من أحدث السيارات التي أصدرتها الشركة اليابانية العملاقة المشهور في جميع دول العالم تويوتا، فهي من أفضل الشركات الصانعة للسيارات وتقدم أحدث إصداراتها التي وقت إلى سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية منذ عدة شهور ومنذ هذا الوقت بدأت عمليات البحث عن مواصفات سيارة فورتشنر في تزايد كبير لأن الجميع بحاجة للتعرف عنها، محرك السيارة مكون من 6 أسطوانات وبها ناقل حركة أوتوماتيكي بجانب وسائل الأمان والسلامة التي تجعلها الأفضل.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

تتمتع السيارة بمزيد من المواصفات من الداخل فهي مقصورة بمساحة واسعة لتعطي المتعة للسائق والركاب وأكثر ما تتميز به الآتي: