سيارة الاحلام.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية قوية وسريعة وانيقة بمواصفات واسعار خيالية

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سيارة الاحلام.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية ، وصلت سيارة تويوتا بأحدث إصدار لها سيارة تويوتا فورتشنر 2022 حيث أنها واحدة من أحدث السيارات التي حصلت على بعض من التغيرات القليلة التي جعلت منها السيارة الأفضل والأحدث في المملكة العربية السعودية، كما يقبل معظم العملاء على أحدث سيارات موديل تويوتا لكونها واحدة من أشهر العلامات الجارية التي تتمته بالمواصفات والمميزات الرائعة، فكل شخص يرغب في مواصفات معينة في السيارة التي يريد أن يمتلكها حتى تسهل عليه السير بالطرقات الواعرة والصعبة ويكون من أفضلها سيارة تويوتا فورتشنر 2022.
سيارة الاحلام.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية
تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من أحدث السيارات التي أصدرتها الشركة اليابانية العملاقة المشهور في جميع دول العالم تويوتا، فهي من أفضل الشركات الصانعة للسيارات وتقدم أحدث إصداراتها التي وقت إلى سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية منذ عدة شهور ومنذ هذا الوقت بدأت عمليات البحث عن مواصفات سيارة فورتشنر في تزايد كبير لأن الجميع بحاجة للتعرف عنها، محرك السيارة مكون من 6 أسطوانات وبها ناقل حركة أوتوماتيكي بجانب وسائل الأمان والسلامة التي تجعلها الأفضل.مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
تتمتع السيارة بمزيد من المواصفات من الداخل فهي مقصورة بمساحة واسعة لتعطي المتعة للسائق والركاب وأكثر ما تتميز به الآتي:
- مزودة بشاشة حجم كبير تعمل باللمس تتمتع بسهولة الاستخدام والتحكم بمستوى الصوت، بالإضافة إلى وجود شاشة خاصة لعرض المعلومات التي يحتاج لها السائق ملونة وبقياس 4.2 انش.
- متوفر بها نظام التكيف الاوتوماتيكي الذي يعمل على توفير البرودة والدفء داخل السيارة .
- داخل السيارة تطبيقات ذكية كالأندرويد أوتو وآبل كار بلاي.
- في السيارة نظام الدخول والذكي يساعد على فتح وغلق الأبواب وإيقاف المحرك.
- عجلة قيادة السيارة تكون متعددة الاستخدامات بها نظام توجيه يعمل بالكهرباء ويمكن لعجلة القيادة التحكم في السرعات وبها مجموعة من الأزرار الذي تقوم بعمل وظائف أخرى.
- يتم فتح الصندوق الخلفي للسيارة بالكهرباء وبها مرايا جانبية ذاتية التعتيم.
- السيارة مزودة بأفضل انظمة الأمان يوجد بها وسائد هوائية أمامية وفرامل ABS تمنع الانزلاق مع جهاز خاص بمراقبة ضغط الاطارات والتحكم في ثبات السيارة الكترونياً.
- تأتي السيارة تويوتا فورتشنر بخيارين للمحرك فالأول منها محرك 4 اسطوانات تصل سعته إلى 2.7 لتر وقوة 164 حصان ونظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
- والمحرك الثاني يكون محرك V6 سعته 4 لتر وقوة 164 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي و6 سرعات.
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سيارة الاحلام.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية ، وصلت سيارة تويوتا بأحدث إصدار لها سيارة تويوتا فورتشنر 2022 حيث أنها واحدة من أحدث السيارات التي حصلت على بعض من التغيرات القليلة التي جعلت منها السيارة الأفضل والأحدث في المملكة العربية السعودية، كما يقبل معظم العملاء على أحدث سيارات موديل تويوتا لكونها واحدة من أشهر العلامات الجارية التي تتمته بالمواصفات والمميزات الرائعة، فكل شخص يرغب في مواصفات معينة في السيارة التي يريد أن يمتلكها حتى تسهل عليه السير بالطرقات الواعرة والصعبة ويكون من أفضلها سيارة تويوتا فورتشنر 2022.
سيارة الاحلام.. تويوتا فورتشنر 2022 فالسعودية
تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 من أحدث السيارات التي أصدرتها الشركة اليابانية العملاقة المشهور في جميع دول العالم تويوتا، فهي من أفضل الشركات الصانعة للسيارات وتقدم أحدث إصداراتها التي وقت إلى سوق السيارات بالمملكة العربية السعودية منذ عدة شهور ومنذ هذا الوقت بدأت عمليات البحث عن مواصفات سيارة فورتشنر في تزايد كبير لأن الجميع بحاجة للتعرف عنها، محرك السيارة مكون من 6 أسطوانات وبها ناقل حركة أوتوماتيكي بجانب وسائل الأمان والسلامة التي تجعلها الأفضل.مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
تتمتع السيارة بمزيد من المواصفات من الداخل فهي مقصورة بمساحة واسعة لتعطي المتعة للسائق والركاب وأكثر ما تتميز به الآتي:
- مزودة بشاشة حجم كبير تعمل باللمس تتمتع بسهولة الاستخدام والتحكم بمستوى الصوت، بالإضافة إلى وجود شاشة خاصة لعرض المعلومات التي يحتاج لها السائق ملونة وبقياس 4.2 انش.
- متوفر بها نظام التكيف الاوتوماتيكي الذي يعمل على توفير البرودة والدفء داخل السيارة .
- داخل السيارة تطبيقات ذكية كالأندرويد أوتو وآبل كار بلاي.
- في السيارة نظام الدخول والذكي يساعد على فتح وغلق الأبواب وإيقاف المحرك.
- عجلة قيادة السيارة تكون متعددة الاستخدامات بها نظام توجيه يعمل بالكهرباء ويمكن لعجلة القيادة التحكم في السرعات وبها مجموعة من الأزرار الذي تقوم بعمل وظائف أخرى.
- يتم فتح الصندوق الخلفي للسيارة بالكهرباء وبها مرايا جانبية ذاتية التعتيم.
- السيارة مزودة بأفضل انظمة الأمان يوجد بها وسائد هوائية أمامية وفرامل ABS تمنع الانزلاق مع جهاز خاص بمراقبة ضغط الاطارات والتحكم في ثبات السيارة الكترونياً.
- تأتي السيارة تويوتا فورتشنر بخيارين للمحرك فالأول منها محرك 4 اسطوانات تصل سعته إلى 2.7 لتر وقوة 164 حصان ونظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
- والمحرك الثاني يكون محرك V6 سعته 4 لتر وقوة 164 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي و6 سرعات.
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