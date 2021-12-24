سيارات لاندكروزر 2022 مستعملة للبيع بأقل الأسعار لاندكروزر 2022 بحالات نظيفة

منذ طرح لاندكروزر 2022 وقد تمكنت السيارة الفخمة من جذب انتباه السعوديين، وذلك بفضل تصميمها الوعر ولمسات تويوتا الانيقة للغاية والتي ظهرت في بودي السيارة من الخارج أو في مقصورتها الداخلية، وتعد لاندكروزر هي أكثر سيارات العالم ضمن هيكل SUV نجاحا، ولذلك لقدرتها الكبيرة على تجاوز وعورة معظم الطرق دون عناء كبير بالإضافة لقوتها الكبيرة حيث أنها واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم في الأداء وهو ما انعكس على نسب مبيعاتها الكبيرة في عام 2021. سيارات مستعملة للبيع لاندكروزر 2022 بأقل الأسعار بحالات نظيفة يبحث العديد في السعودية عن سيارة لاندكروزر 2022 مستعملة بحالات نظيفة للبيع.

ولذلك فيما يلي بعض حالات قوية متاحة للشراء بأقل الأسعار.

وفي الوقت نفسه هناك تويوتا لاند كروزر 2022 في الرياض، موديل السيارة GXR L4، الوقود بنزين.

ممشى السيارة 7 آلاف كيلومتر وهو ممشى قليل وجيد في السيارات المستعملة، سعرها هو 360 ألف ريال سعودي.

حالة السيارة من الداخل والخارج وكالة وليست هناك أي عيوب تم ذكرها في البودي الخارجي أو في المحرك أو في القير. سيارات لاند كروزر 2022 بأرخص الأسعار في المملكة العربية السعودية وهناك جيب لاند كروزر 2022 فئة VX ممشى 6 آلاف كيلومتر في الرياض، السيارة بحالة الزيرو.

وفي الوقت نفسه تحتوي على مقاعد جلد، شاشات للركاب في الكنبة الخلفية، رادار للتنبيه حال خروج السيارة عن المسار.

سعر السيارة هو 373 ألف ريال، حالة السيارة داخليا وخارجيا جيدة ولا تحتاج إلى تجديد أو بمعنى اخر خالية من الملاحظات.

حالة محرك السيارة جيدة ولا يعاني من أي أعطال وتم إجراء الصيانة الأولى لدى الوكالة. لاند كروزر 2022 الجديدة كليا مستعملة بحالات جيدة وأسعار مناسبة وفي الوقت نفسه هناك حالة لاندكروزر 2022 موديل جي اكس ار 2، الوقود ديزل.

لون السيارة رمادي، حالة السيارة وكالة وليست عليها ملاحظات.

سعر السيارة هو 320 ألف ريال، السيارة تحتوي على محرك 3.3 لتر بـ 6 اسطوانات.

السيارة تعمل بنظام الدفع الكامل لجميع العجلات، وتقع السيارة في جدة.

حالة السيارة جيدة من الداخل، بودي السيارة وكالة، القير اتوماتيك، حالة المحرك ممتازة. سيارات مستعملة للبيع لاندكروزر 2022 بأقل الأسعار بحالات نظيفةسيارات لاند كروزر 2022 بأرخص الأسعار في المملكة العربية السعوديةلاند كروزر 2022 الجديدة كليا مستعملة بحالات جيدة وأسعار مناسبة الوسوم

منذ طرح لاندكروزر 2022 وقد تمكنت السيارة الفخمة من جذب انتباه السعوديين، وذلك بفضل تصميمها الوعر ولمسات تويوتا الانيقة للغاية والتي ظهرت في بودي السيارة من الخارج أو في مقصورتها الداخلية، وتعد لاندكروزر هي أكثر سيارات العالم ضمن هيكل SUV نجاحا، ولذلك لقدرتها الكبيرة على تجاوز وعورة معظم الطرق دون عناء كبير بالإضافة لقوتها الكبيرة حيث أنها واحدة من أقوى سيارات الدفع الرباعي في العالم في الأداء وهو ما انعكس على نسب مبيعاتها الكبيرة في عام 2021. سيارات مستعملة للبيع لاندكروزر 2022 بأقل الأسعار بحالات نظيفة يبحث العديد في السعودية عن سيارة لاندكروزر 2022 مستعملة بحالات نظيفة للبيع.

ولذلك فيما يلي بعض حالات قوية متاحة للشراء بأقل الأسعار.

وفي الوقت نفسه هناك تويوتا لاند كروزر 2022 في الرياض، موديل السيارة GXR L4، الوقود بنزين.

ممشى السيارة 7 آلاف كيلومتر وهو ممشى قليل وجيد في السيارات المستعملة، سعرها هو 360 ألف ريال سعودي.

حالة السيارة من الداخل والخارج وكالة وليست هناك أي عيوب تم ذكرها في البودي الخارجي أو في المحرك أو في القير. سيارات لاند كروزر 2022 بأرخص الأسعار في المملكة العربية السعودية وهناك جيب لاند كروزر 2022 فئة VX ممشى 6 آلاف كيلومتر في الرياض، السيارة بحالة الزيرو.

وفي الوقت نفسه تحتوي على مقاعد جلد، شاشات للركاب في الكنبة الخلفية، رادار للتنبيه حال خروج السيارة عن المسار.

سعر السيارة هو 373 ألف ريال، حالة السيارة داخليا وخارجيا جيدة ولا تحتاج إلى تجديد أو بمعنى اخر خالية من الملاحظات.

حالة محرك السيارة جيدة ولا يعاني من أي أعطال وتم إجراء الصيانة الأولى لدى الوكالة. لاند كروزر 2022 الجديدة كليا مستعملة بحالات جيدة وأسعار مناسبة وفي الوقت نفسه هناك حالة لاندكروزر 2022 موديل جي اكس ار 2، الوقود ديزل.

لون السيارة رمادي، حالة السيارة وكالة وليست عليها ملاحظات.

سعر السيارة هو 320 ألف ريال، السيارة تحتوي على محرك 3.3 لتر بـ 6 اسطوانات.

السيارة تعمل بنظام الدفع الكامل لجميع العجلات، وتقع السيارة في جدة.

حالة السيارة جيدة من الداخل، بودي السيارة وكالة، القير اتوماتيك، حالة المحرك ممتازة. سيارات مستعملة للبيع لاندكروزر 2022 بأقل الأسعار بحالات نظيفةسيارات لاند كروزر 2022 بأرخص الأسعار في المملكة العربية السعوديةلاند كروزر 2022 الجديدة كليا مستعملة بحالات جيدة وأسعار مناسبة

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