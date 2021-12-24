الفخامة والرقي.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية بشكلها الجديد كليا بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، السيارة من تلك النوعية تعد من بين أقوى السيارات المنافسة لأقوى الماركات كما تعد من بين أقوى ماركات السيارات بالطراز الياباني رفيه المستوى والذي قد تم تزويده بعدد من التقنيات المميزة وتلك التقنيات من النوع الياباني المميز حيث تعتبر تلك السيارة معززة بالكثير من التجهيزات والتي تعتبر من أهم الأساسيات التي تتوفر في السيارة حيث نتعرف من خلال ما يلي على أهم المواصفات الخاصة بالسيارة كما سنوضح أهم المعلومات عن الملحقات والكماليات والتي قد تم تزويد السيارة بها.أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
المواصفات الخاصة بالسيارة إف جي كروزر تعبر من أقوى المواصفات التي تتواجد في السيارة كما تتوفر مجموعة من التجهيزات المميزة والتي تعد منافسة لأقوى المواصفات التي تتواجد ببعض السيارات الأخرى من الماركات المنافسة ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نوفر بيان كامل عن المواصفات:
- السيارة محركها يمتاز بالقوة التي تبلغ أربعة آلاف سي سي.
- المحرك من النوعية سداسية الاسطوانة، وبالسعة التي تبلغ ما يعدل أربعة لترات.
- السيارة بالقوة التي تبلغ مائتين وثمانية وستين حصان.
- عزم دوران محرك سيارة إف جي كروزر بالقيمة ثلاثمئة وثمانين نيوتن لكل متر.
- عدد الدورات التي تخص المحرك تبلغ ستة آلاف دورة وهذا كل دقيقة.
- السيارة بناقل حركة مميز مقسم لعدد خمس سرعات.
السيارة تتوفر فيها العديد من المواصفات والكماليات الممتازة والتي من بينها ما يلي:
- السيارة قد تم تزويدها بمكيف داخلي لتحسين أجواء السيارة.
- تتوفر المنافذ لليو إس بي مع منفذ إي يو إكس.
حساسات الركن متوفرة.
- الدخول من دون المفتاح.
- تتوفر نوعية الكاميرا الخلفية.
- البلوتوث متوفر في السيارة مع وصلة من الواي فاي.
- المشغل للاسطوانات يتوفر في السيارة.
- الأقفال الخاصة بالسيارة من النوع الآلي.
- تتوفر بالسيارة مجموعة من الفتحات المخصصة للتهوية.
- عدد من المصابيح من النوعية الليد لمزيد من الإضاءة في السيارة.
- المرايا من النوع الجانبي تتوفر أيضا بالسيارة ومن الممكن طيها كهربيا وبشكل أوتوماتيك.
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أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، السيارة من تلك النوعية تعد من بين أقوى السيارات المنافسة لأقوى الماركات كما تعد من بين أقوى ماركات السيارات بالطراز الياباني رفيه المستوى والذي قد تم تزويده بعدد من التقنيات المميزة وتلك التقنيات من النوع الياباني المميز حيث تعتبر تلك السيارة معززة بالكثير من التجهيزات والتي تعتبر من أهم الأساسيات التي تتوفر في السيارة حيث نتعرف من خلال ما يلي على أهم المواصفات الخاصة بالسيارة كما سنوضح أهم المعلومات عن الملحقات والكماليات والتي قد تم تزويد السيارة بها.أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
المواصفات الخاصة بالسيارة إف جي كروزر تعبر من أقوى المواصفات التي تتواجد في السيارة كما تتوفر مجموعة من التجهيزات المميزة والتي تعد منافسة لأقوى المواصفات التي تتواجد ببعض السيارات الأخرى من الماركات المنافسة ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نوفر بيان كامل عن المواصفات:
- السيارة محركها يمتاز بالقوة التي تبلغ أربعة آلاف سي سي.
- المحرك من النوعية سداسية الاسطوانة، وبالسعة التي تبلغ ما يعدل أربعة لترات.
- السيارة بالقوة التي تبلغ مائتين وثمانية وستين حصان.
- عزم دوران محرك سيارة إف جي كروزر بالقيمة ثلاثمئة وثمانين نيوتن لكل متر.
- عدد الدورات التي تخص المحرك تبلغ ستة آلاف دورة وهذا كل دقيقة.
- السيارة بناقل حركة مميز مقسم لعدد خمس سرعات.
السيارة تتوفر فيها العديد من المواصفات والكماليات الممتازة والتي من بينها ما يلي:
- السيارة قد تم تزويدها بمكيف داخلي لتحسين أجواء السيارة.
- تتوفر المنافذ لليو إس بي مع منفذ إي يو إكس.
حساسات الركن متوفرة.
- الدخول من دون المفتاح.
- تتوفر نوعية الكاميرا الخلفية.
- البلوتوث متوفر في السيارة مع وصلة من الواي فاي.
- المشغل للاسطوانات يتوفر في السيارة.
- الأقفال الخاصة بالسيارة من النوع الآلي.
- تتوفر بالسيارة مجموعة من الفتحات المخصصة للتهوية.
- عدد من المصابيح من النوعية الليد لمزيد من الإضاءة في السيارة.
- المرايا من النوع الجانبي تتوفر أيضا بالسيارة ومن الممكن طيها كهربيا وبشكل أوتوماتيك.
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