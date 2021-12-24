قنبلة الموسم الجديد.. تويوتا يارس 2022 في الأسواق العربية اليك أبرز مواصفاتها

ننشر اليوم أهم مواصفات وأسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في الأسواق العربية وخاصة أسواق المملكة العربية السعودية حيث أن السيارة انتشرت بقوة في أنحاء المملكة وتمتعت بشهرة واسعة لأنها تتميز بعدة إمكانيات خارقة تمكنت من خلالها التغلب والتفوق على السيارات المنافسة لها من نفس الفئة وفي وقت قياسي ولأنها منتج ياباني تمتعت بموثوقية عالية ومحتوى المقال اليوم هو أبرز مواصفات السيارة بالإضافة إلى مميزاتها وعيوبها وأسعارها في سوق السيارات السعودي. مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 محرك السيارة سعته حوالي 1500 سي سي (1.5 لتر) ومكون من 3 أسطوانات.

قوته تبلغ حوالي 123 حصان ويدور بعزم دوران أقصاه يصل إلى 153 نيوتن لكل متر.

تعمل السيارة بالجر الأمامي وناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من 6 سرعات من النوع CVT.

أقصى سرعة تبلغها السيارة هي 175 كيلو متر في الساعة الواحدة.

حجم الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 286 لتر.

ارتفاع السيارة عن الأرض حوالي 13.3 سم.

معدل استهلاك السيارة من البنزين حوالي 4.3 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة. مميزات تويوتا يارس 2022 نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

العديد من الوسائد الهوائية الجانبية والستائر للحماية ضد الصدمات.

الحماية ضد السرقة بإنذار السائق عند تعرض السيارة للسرقة.

التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD.

نظام التحكم في ثبات السرعة التكيفي.

منافذ USB , AUX.

مشغل MP3.

راديو إف إم وإيه إم.

المصابيح تعمل بالليد المضيء أوتوماتيكيًا.

عجلة السيارة متعددة الاستخدامات.

اقتصادية جدًا في استهلاك البنزين.

مزودة بأفضل وسائل حماية وسلامة.

مناسبة للفتيات إلى حد كبير.

ارتفاعها عن الأرض مناسب وخاصة بالنسبة للطرق الوعرة والضيقة. عيوب تويوتا يارس 2022 سعر السيارة أعلى قليلًا من سعر السيارات المنافسة لها في السوق والتي من نفس الفئة.

أعلى قليلًا من سعر السيارات المنافسة لها في السوق والتي من نفس الفئة. ثبات السيارة ضعيف نسبيًا خاصة على العفشة الناعمة.

المقاعد الأمامية يتم التحكم بها يدويًا بدلًا من آليًا.

قوة المحرك ليست بالقوة المتوقعة من تويوتا اليابانية. أسعار تويوتا يارس 2022 في سوق السيارات السعودي مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022مميزات تويوتا يارس 2022عيوب تويوتا يارس 2022أسعار تويوتا يارس 2022 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في الفئة الأولى في سوق السيارات السعودية من سعر يبلغ حوالي 58،305 ريال سعودي ويصل إلى سعر يبلغ 60950 ريال سعودي في الفئات الأعلى من السيارة. الوسوم

ننشر اليوم أهم مواصفات وأسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في الأسواق العربية وخاصة أسواق المملكة العربية السعودية حيث أن السيارة انتشرت بقوة في أنحاء المملكة وتمتعت بشهرة واسعة لأنها تتميز بعدة إمكانيات خارقة تمكنت من خلالها التغلب والتفوق على السيارات المنافسة لها من نفس الفئة وفي وقت قياسي ولأنها منتج ياباني تمتعت بموثوقية عالية ومحتوى المقال اليوم هو أبرز مواصفات السيارة بالإضافة إلى مميزاتها وعيوبها وأسعارها في سوق السيارات السعودي. مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022 محرك السيارة سعته حوالي 1500 سي سي (1.5 لتر) ومكون من 3 أسطوانات.

قوته تبلغ حوالي 123 حصان ويدور بعزم دوران أقصاه يصل إلى 153 نيوتن لكل متر.

تعمل السيارة بالجر الأمامي وناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من 6 سرعات من النوع CVT.

أقصى سرعة تبلغها السيارة هي 175 كيلو متر في الساعة الواحدة.

حجم الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 286 لتر.

ارتفاع السيارة عن الأرض حوالي 13.3 سم.

معدل استهلاك السيارة من البنزين حوالي 4.3 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة. مميزات تويوتا يارس 2022 نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

العديد من الوسائد الهوائية الجانبية والستائر للحماية ضد الصدمات.

الحماية ضد السرقة بإنذار السائق عند تعرض السيارة للسرقة.

التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD.

نظام التحكم في ثبات السرعة التكيفي.

منافذ USB , AUX.

مشغل MP3.

راديو إف إم وإيه إم.

المصابيح تعمل بالليد المضيء أوتوماتيكيًا.

عجلة السيارة متعددة الاستخدامات.

اقتصادية جدًا في استهلاك البنزين.

مزودة بأفضل وسائل حماية وسلامة.

مناسبة للفتيات إلى حد كبير.

ارتفاعها عن الأرض مناسب وخاصة بالنسبة للطرق الوعرة والضيقة. عيوب تويوتا يارس 2022 سعر السيارة أعلى قليلًا من سعر السيارات المنافسة لها في السوق والتي من نفس الفئة.

أعلى قليلًا من سعر السيارات المنافسة لها في السوق والتي من نفس الفئة. ثبات السيارة ضعيف نسبيًا خاصة على العفشة الناعمة.

المقاعد الأمامية يتم التحكم بها يدويًا بدلًا من آليًا.

قوة المحرك ليست بالقوة المتوقعة من تويوتا اليابانية. أسعار تويوتا يارس 2022 في سوق السيارات السعودي مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022مميزات تويوتا يارس 2022عيوب تويوتا يارس 2022أسعار تويوتا يارس 2022 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في الفئة الأولى في سوق السيارات السعودية من سعر يبلغ حوالي 58،305 ريال سعودي ويصل إلى سعر يبلغ 60950 ريال سعودي في الفئات الأعلى من السيارة.

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