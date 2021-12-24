مواصفات سيارة تويوتا افالون 2022 الجديدة السيدان الأنيقة قبل إنتاجها ومواصفاتها!!

مواصفات سيارة تويوتا افالون 2022 ، كشفت شركة تويوتا الستار عن سيارة أفالون 2022 الجديدة، التي تعتبر آخر موديل لسيارات السيدان الأنيقة التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي قبل انتهاء إنتاج السيارة بشكل رسمي، حيث انه يترقب نزول السيارة في الأسواق التجارية في جميع دول العالم وخاصةً دول الخليج حيث ستنافس تلك السيارة الكثير من السيارات وسنتعرف على مواصفاتها في تلك المقالة فتابعونا في الأسطر القادمة.

مواصفات سيارة تويوتا افالون 2022

كما حصلت سيارة تويويتا أفالون 2020 على بعض التغييرات فأيضا مواصفات سيارة تويوتا افالون 2022 حصلت على تغييراتها فمثلاً :

تتميز افالون 2022 هايبرد أن من أبرزها أنه يمكنها أن تتخلى عن نظام الدفع الكلي.

أن من أبرزها أنه يمكنها أن تتخلى عن نظام الدفع الكلي. وللعلم أنه قد تم إيقاف نسخة تويوتا TRD الرياضية.

الرياضية. كذلك في المقابل وفرت تويوتا عدة أنظمة للسلامة وأنظمة قياسية جديدة. وذلك مثل سيارة كروز كونترول بالرادار الديناميكي.

كما أن السيارة تمتلك راصد للنقطة العمياء.

بالإضافة أن السيارة بها مميزة التحذير من الزحام الخلفي.

افالون 2022 هايبرد

وتتوفر محركات افالون 2022 هايبرد بـــ :

محرك 6 سلندر : والمحرك بخزان وقود بسعة 3.5 لتر وبقوة 305 حصان. كما أن السيارة بعزم دوران 362 نيوتن/متر.

كما أن المحرك مقترن بناقل أوتوماتيكي بـــ8 سرعات بدفع أمامي.

كذلك المحرك مقترن مع محرك آخر بسعة 2.5 لتر. وهذا المحرك بــ4 سلندر هايبرد وقوته الإجمالية هو 218 حصان.



يذكر أن السيارة افالون 2022 تتوفر بمزايا جديدة متعددة وتشتمل تلك المميزات بزخرفات خشبية أنيقة بالداخلية لبعض الفئات.

كما تتوفر السيارة بنظام سماعة فاخر نظام JBL بـ14 مكبر صوت.

ومن ضمن الأنظمة الترفيهية في العربة هي شاشة لمسية بطول 9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية.

كما أن السيارة تمتلك شاحن لاسلكي للجوال المحمول الخاص بك.

كذلك السيارة تحتوي على شاشة عرض موجودة على الزجاج الأمامي 10 إنش.

سعر افالون ٢٠٢٢

السيارة يتداول سعرها من خبراء السيارات ومن الأخبار التي يتم تداولها هي :

سيبدأ سعر سيارة تويوتا افالون 2022 بداية من 36,375 دولار.

بداية من 36,375 دولار. وهذا السعر سيعادل 136,000 ريال سعودي في الولايات المتحدة وهذا السعر قبل الضرائب.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات سيارة تويوتا افالون 2022 و سعر افالون ٢٠٢٢ قد نالت إعجابكم وتابعونا لمعرفة المزيد دائماً.